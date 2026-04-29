Sabato e domenica la Nazionale Pararowing in gara alla regata internazionale di Parigi

ROMA – L’International Pararowing Regatta di Parigi, in programma sabato e domenica prossimi, vedrà l’Italia dell’head coach Paola Grizzetti gareggiare con 20 atleti. Una formazione che da un lato conta sull’esperienza dei veterani e dall’altro sull’entusiasmo di forze fresche con alcuni vogatori pronti al debutto dopo aver ricevuto nella giornata di ieri, a Corgeno di Vergiate, il body azzurro dal Presidente federale Rossano Galtarossa.

Sabato Giacomo Perini (Fiamme Gialle), sarà in gara alle 10:10 di sabato nella prima batteria del singolo PR1 e Massimo Spolon (SC Corgeno) affronterà alle 10:20 la seconda batteria. Perini raddoppierà gli sforzi già alle 10:40 prendendo il via nella prima eliminatoria del singolo PR2 insieme a Daniele Stefanoni (CC Aniene).

Alle 11:10, in occasione della prima batteria del singolo PR3, esordio per Giorgio Melone (SC The Core). Subito dopo alle 11:20 scattano le batterie del due senza PR3 maschile con in gara Giorgio Boldrini (SC Caldè) e Simone Pozzati (SC Lago d’Orta). Due equipaggi azzurri allineati per la seconda batteria delle 11:20: si tratta di Luca Conti (CR Lago di Pusiano) e Igor Zappa (SC Moltrasio), di Stanislau Litvinchuk (SC Corgeno) e Marco Frank (CC Aniene). Subito dopo la gara per le acque del due senza PR3 femminile con Ludovica Tramontin (CC Aniene) e Carolina Foresti (RYCC Savoia).

Le finali sono programmate nel pomeriggio, con singolo PR1 alle 14:50, singolo PR2 alle 15:10, due senza PR3 maschile alle 15:50 e due senza PR3 femminile alle 16.

Domenica Giacomo Perini (Fiamme Gialle) affronterà la prima batteria, alle 10:10, nel singolo PR1. Venti minuti dopo, tocca a Massimo Spolon (SC Corgeno) e Ilenia Colanero (Canottieri La Pescara) gareggiare nella prima batteria del doppio mix PR2. Perini raddoppierà gli sforzi già alle 10:40 prendendo il via nella prima eliminatoria del singolo PR2 insieme a Daniele Stefanoni (CC Aniene). Alle 10:40 sarà il momento di Elisa Corda (SC Corgeno) e Carmine Cesario (Cus Bari) testare la propria condizione nella prima batteria del doppio mix PR3. Subito dopo, nella stessa specialità, sarà il momento di Paolo Scala (SC Adria 1887) e Marta Pozzi (SC Mestre). Alle 11 il momento del quattro con PR3 mix formato da Stanislau Litvinchuk (SC Corgeno), Marco Frank (CC Aniene), Ludovica Tramontin (CC Aniene) e Carolina Foresti (RYCC Savoia) con al timone Chiara Reto (SC Corgeno). Le finali sono programmate nel pomeriggio, con singolo PR1 alle 14:20, doppio PR2 mix alle 14:30, doppio PR3 mix alle 14:50 e quattro con PR3 mix alle 15.