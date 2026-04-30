FAST AND FURIO SAILING TEAM: AL VIA LA STAGIONE 2026 DA PORTOFINO

Dieci anni con Arca Fondi SGR tra innovazione, giovani e grandi classiche del Mediterraneo

Portofino – Il Fast and Furio Sailing Team ha presentato ufficialmente la stagione 2026 nella sede dello Yacht Club Italiano di Portofino, a pochi giorni dall’avvio delle Regate di Primavera che apriranno il calendario agonistico.

L’edizione 2026 segna un anniversario significativo: dieci anni di partnership con Arca Fondi SGR. Un percorso lungo ed entusiasmante basato su una forte comunanza di valori ed ideali: dalla sostenibilità, all’innovazione, dalla passione alla gestione del talento.

La solidità del progetto si riflette anche nella rete di partner che lo sostiene: nel 2026 il marchio Io Sono Friuli Venezia Giulia, impegnato nella valorizzazione del territorio, si è affiancato ad Arca Fondi SGR e ad altre realtà storiche come CiviBank.

Il maxi Arca SGR: evoluzione continua

Sul piano tecnico, il maxi Arca SGR ha proseguito il suo percorso attraverso un lavoro di affinamento mirato: manutenzioni, ottimizzazioni e un approfondito studio della barca, finalizzato a tararla sulle condizioni del Mediterraneo. Un approccio che ha privilegiato l’affidabilità e la continuità in vista di una stagione velica impegnativa.

Il calendario 2026 è, infatti, ricco e ambizioso: dalle Regate di Primavera di Portofino alle grandi classiche autunnali dell’Adriatico, passando per la Regata dei Tre Golfi, la 151 Miglia e la Giraglia.

Arca Young: la seconda barca a vela elettrificata al mondo

Il progetto più innovativo della stagione ruota attorno ad Arca Young, l’imbarcazione M07 (ex Morning Glory), protagonista di un refit straordinario. Il rifacimento completo delle manovre e un ambizioso processo di elettrificazione la rendono la seconda imbarcazione al mondo — dopo Magic Carpet — ad aver intrapreso questa transizione. Un lavoro sviluppato all’interno del team, con il contributo di studenti di ingegneria dell’Università di Trieste e ragazzi dell’Istituto Nautico.

Il debutto agonistico di Arca Young è previsto alla Aegean 600, una delle regate offshore più impegnative del panorama internazionale — spesso accostata alla Middle Sea Race e alla Sydney Hobart — con un equipaggio misto che unirà esperienza consolidata e giovani talenti.

Fast and Furio Young: i ragazzi entrano in squadra

La formazione rimane uno dei pilastri del progetto. La collaborazione con l’Istituto Nautico “Tomaso di Savoia” prosegue con attività pratiche in cantiere e a bordo, offrendo agli studenti un’esperienza immersiva e professionalizzante.

Nel 2026 il programma Fast and Furio Young compie un salto di qualità. Alcuni dei 56 giovani coinvolti nel 2025, entreranno stabilmente nel team senior, iniziando un percorso sulle barche d’altura e partecipando anche alle attività su Arca SGR.

A sintetizzare lo spirito del progetto è lo skipper Furio Benussi: «Essere legati da dieci anni ai nostri partner è un orgoglio e la dimostrazione che il lavoro svolto ha valore. Oggi stiamo costruendo qualcosa che va oltre la regata: un progetto che unisce giovani, innovazione, tradizione e tecnologia, con l’obiettivo di formare le nuove professionalità del prossimo futuro. Quando Arca Young andrà in acqua sarà il risultato concreto di questo percorso.»

Ugo Loeser, Amministratore Delegato di Arca Fondi SGR, aggiunge: «Dieci anni fa abbiamo scelto di affiancare Fast and Furio in un progetto in cui credevano in pochi. Oggi quella scelta parla da sola. Il Maxi 100 Arca SGR rappresenta un’imbarcazione da competizione: è la sintesi visibile dei valori che animano il nostro lavoro — rigore, innovazione, capacità di tenere la rotta anche nelle condizioni più difficili. Esattamente come facciamo per i patrimoni dei nostri clienti.»

IL CALENDARIO REGATE 2026

Maxi Arca SGR

1 – 3 maggio | Regate di Primavera – Portofino

22 – 23 maggio | Regata dei Tre Golfi – Napoli

30 – 31 maggio | 151 Miglia – Livorno

17 – 18 giugno | Loro Piana Giraglia

18 settembre | Trieste -San Giovanni in Pelago – Trieste

4 ottobre | Trofeo Bernetti

11 ottobre | Barcolana

12 – 17 ottobre | Trieste–Venezia Two Cities One Sea

18 ottobre | Veleziana

Arca Young

5- 7 luglio | Aegean 600

18 settembre | Trieste -San Giovanni in Pelago – Trieste

4 ottobre | Trofeo Bernetti

11 ottobre | Barcolana

12 – 17 ottobre | Trieste–Venezia Two Cities One Sea

18 ottobre | Veleziana

ArcaSGR finalista come barca dell’anno:

L’imbarcazione ARCA 100 SGR è stata selezionata come finalista del premio Barca dell’Anno – Trofeo Confindustria Nautica della 32° edizione del Velista dell’Anno FIV – Stelle della Vela.

La 32ª edizione del premio “Velista dell’Anno FIV – Stelle della Vela”, organizzato da Confindustria Nautica e dalla Federazione Italiana Vela è in programma giovedì 7 maggio presso Villa Miani a Roma, a partire dalle ore 19:00, alla presenza, tra gli altri, di Piero Formenti -Presidente di Confindustria Nautica e di Francesco Ettorre – Presidente della Federazione Italiana Vela.

La rosa dei finalisti è stata selezionata con il contributo dei più qualificati giornalisti del settore in rappresentanza di 13 testate e del voto del pubblico degli appassionati.