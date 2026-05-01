La Duecento del Circolo Nautico Santa Margherita: a Caorle va in scena la vela offshore

Splendida partenza dal lungomare per la 32^ edizione

Oggi venerdì 1 maggio 2026 è partita la trentaduesima edizione de La Duecento, regata d’altura organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita in collaborazione con Antal, Darsena dell’Orologio e Comune di Caorle, valida come prova del Campionato Italiano Offshore FIV.

Al via 74 team, con quasi 350 velisti provenienti da 7 nazioni suddivisi nelle categorie X2, X2 Mixed e XTutti, che gareggiano con i sistemi compensati ORC, IRC e Mocra, moltissimi alla loro prima partecipazione.

Lo start è stato dato dal Presidente del Comitato di Regata Sandro Fabietti regolarmente alle ore 10.00, con un cielo terso e un bel borino intorno ai sei nodi.

Le imbarcazioni hanno messo in campo strategie diverse per guadagnare il comando in direzione del cancello, mentre lungo la passeggiata a mare lo spettacolo è stato entusiasmante per i numerosi turisti che affollano la località nel ponte festivo, molti dei quali hanno immortalato il passaggio delle barche con la complicità di “Hubert”, splendida scultura monumentale della serie “I Viaggiatori” realizzata dell’artista italo-francese Bruno Catalano, installata pochi giorni fa.

Grazie al borino, il passaggio della flotta al disimpegno della Chiesa della Madonna dell’Angelo è stato piuttosto veloce, con Forever K, il Cookson 50 di Claudio Bernoni a fare da apripista nella categoria XTutti, seguito a poche lunghezze dal Farr400 Mecube di Stefano Novello e da Farraway, Farr40 dell’Alpago Sailing Team timonata da Alberto Piz.

Ottima partenza anche per Ginevra di Francesco Rigon, Fly di Massimo Dainese e Drago Volante, Farr30 del team Under 18 capitanato da Amerigo Bottura, i più giovani in regata.

Buon passo e consueto affiatamento per la coppia Marco Rusticali-Riccardo Rossi sul piccolo e veloce Mr Hyde, primi della categoria X2 al cancello, seguiti dal Millenium 40 Amabell di Lara Piva e Gianluca Celeprin che gareggiano nella categoria X2 Mixed e da Mayflower, Solaris 36 di Riccardo Zuccolo-Tomaso Pressacco.

Il più veloce della categoria Trimarani, ospiti immancabili a Caorle, è stato Trial, no error!!, Cruise 31 del tedesco Jan Van Dyk mentre tra i Mini impegnati nel percorso ridotto fino a Porer, è la premiata coppia Carlo Scalmana-Stefano Paltrinieri su Brunilda a prendere il comando.

“L’alta pressione sarà la protagonista de La Duecento quest’anno, garantendo condizioni di cielo sereno per tutta la durata dell’evento.” Sono le previsioni annunciate nel corso dello Skipper Meeting da Andrea Boscolo di Trim “Il vento di gradiente da nord-est assicurerà buone brezze lungo la costa istriana, dove la flotta percorrerà gran parte della regata. Se durante il giorno i tattici potranno contare su uno scenario più “stabile”, nelle ore notturne saranno chiamati a mettere in campo tutta la loro esperienza per individuare le scelte migliori e rimanere agganciati al vento”.

All’aggiornamento tracker del pomeriggio, Forever K di Claudio Bernoni mantiene la leadership sulla flotta e dopo aver passato Grado, si trova all’altezza dell’Istria.

Le prime imbarcazioni dovrebbero raggiungere Sansego in nottata, per fare poi rotta verso la boa Mambo 2 antistante il litorale di Lignano e quindi puntare verso il traguardo di Caorle, che sarà posizionato per la prima volta nella storia della regata davanti alla Specola, sede dell’Associazione Marinai d’Italia, che ospiterà il Comitato di Regata per lo stop orario.

La regata si concluderà entro il tempo limite delle 16.00 di domenica 3 maggio e le premiazioni si terranno sabato 6 giugno insieme a quelle de La Cinquecento.

Main Sponsor de La Duecento 2026 è Antal, azienda all’avanguardia nell’innovazione tecnologica, specializzata nella realizzazione di attrezzatura di coperta, custom e di serie, per imbarcazioni dai 30 ai 140 piedi da regata e crociera, con un’offerta completa di oltre 1000 articoli.

Official Sponsor sono Onesails, leader nella produzione di vele ad alta tecnologia per regata e crociera, che utilizza l’esclusiva tecnologia composita 4T FORTE, l’unica certificata ISO 14040 Life Cycle Assessment, grazie alla quale le membrane sono completamente riciclabili, soddisfacendo gli standard più elevati in termini di impatto ambientale.

Alber, produttore di collant, calzini e abbigliamento intimo che intreccia tradizione e innovazione tecnologica per dare vita a prodotti di qualità superiore con collezioni che sono il risultato di passione, ricerca, cura e attenzione autentica per ogni dettaglio: un sapere che si rinnova ogni giorno per trasformare un gesto quotidiano in un’esperienza di comfort, performance e stile.

Venezianico, azienda italiana specializzata nella creazione di orologi automatici di alta qualità, che uniscono eleganza contemporanea e tradizione artigianale. Ispirata alla cultura e all’estetica veneziana, ogni collezione riflette un design raffinato e una cura meticolosa per i dettagli.

Technical Partner sono Cantina Colli del Soligo, produttrice di pregiati vini tra i quali il noto prosecco, Birra Castello, parte di un gruppo che oggi è il primo produttore di birra a capitale italiano, iMilani, Dial Bevande, Biscotti Palmisano, Marina Sant’Andrea e Trim per le previsioni meteo.

E’ possibile seguire la regata e monitorare la posizione dei partecipanti grazie ai sistemi satellitari SGS-Tracking installati a bordo di ogni imbarcazione, collegandosi al sito cnsm.org.

Foto partenza: P. Mariconti/CNSM