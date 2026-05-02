Cinque medaglie per l’Italia del Pararowing a Parigi con dedica ad Alex Zanardi

VAIRES-SUR-MARNE – Le finali della prima giornata della International Pararowing Regatta di Parigi vedono l’Italia, in un pomeriggio segnato da vento laterale, protagonista in diverse specialità. Cinque le medaglie firmate dalla Nazionale della head coach Paola Grizzetti con una speciale dedica ad Alex Zanardi, pilota automobilistico e ciclista paralimpico scomparso ieri sera. Tutti d’accordo azzurre e azzurri. “Alex fonte di ispirazione per moltissimi di noi appartenenti alla famiglia paralimpica”.

Doppietta per l’Italia nel due senza PR3. Oro per Marco Frank (CC Aniene) e Stanislau Litvinchuk (SC Corgeno) e bronzo per Igor Zappa (SC Moltrasio) e Luca Conti (CR Lago di Pusiano): in mezzo la Gran Bretagna, che non riesce mai a impensierire Frank e Litvinchuk, capaci di esprimersi con grande potenza e determinazione.

Esordio con medaglia per Giorgio Melone. Il diciannovenne azzurro della The Core conquista l’argento al termine di una gara intensa dove a vincere è l’uzbeko Akbarali Abduvaliyev.

Seconde Ludovica Tramontin (CC Aniene) e Carolina Foresti (RYCC Savoia) nel due senza PR3, precedute al traguardo dalla Gran Bretagna.

Medaglia di bronzo per Daniele Stefanoni nel singolo PR2. Il veterano del CC Aniene mette in mostra grande carattere durante il serrate finale dove riesce a difendersi dagli attacchi del tedesco Paul Umbach.

Giacomo Perini (Fiamme Gialle) si piazza al quarto posto nella finale del singolo PR1 vinta dal campione mondiale e paralimpico Benjamin Printchard (Gran Bretagna) davanti al francese e beniamino di casa Alexis Sanchez e all’inglese Jake Woods. Decima posizione complessiva, terzo in finale B, per Massimo Spolon della SC Corgeno. Nella seconda finale di giornata, Perini si posiziona sesto nel singolo PR2.

Domani a partire dalle 9:50 si replica con la seconda e ultima sessione di batterie e finali.

Nella foto (ph Canottaggio.org): Marco Frank e Stanislau Litvinchuk, oro nel due senza PR3

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