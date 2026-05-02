La Duecento: Forever K, Oryx, Lightness e Brunilda in testa alla flotta a Sansego

Nella serata di oggi previsti i primi arrivi a Caorle

E’ Forever K, il Cookson 50 di Claudio Bernoni a guidare la flotta dei partecipanti alla trentaduesima edizione de La Duecento, regata d’altura organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita in collaborazione con Antal, Darsena dell’Orologio e Comune di Caorle, valida come prova del Campionato Italiano Offshore FIV.

L’equipaggio padovano è stato il primo assoluto e della categoria Xtutti a passare Sansego intorno alle ore 22.20 di ieri venerdì 1 maggio; Forever K è ancora in prima posizione verso lo stop di Caorle, anche se nella notte Mecube, Farr400 di Stefano Novello e Ginevra, Farr40 di Francesco Rigon, sono riusciti a ridurre un po’ il distacco e tentano una volata verso il traguardo, sicuramente con un occhio attento alle classifiche compensate.

Nella categoria X2 il primo passaggio di metà percorso è quello di Oryx, XP50 della coppia Paolo Bevilacqua-Michele Toffano che si lasciano l’isola croata alle spalle intorno alle 2.20 di sabato 2 maggio, mentre Wanderlust, Comet 45S di Furio Gelletti-Franco Ferluga li seguono con pochi minuti di distacco.

Tra i Multi ha preso il comando fin dal pomeriggio di ieri l’inconfondibile livrea lime di Lightness, Farrier F9R auto-costruito dell’ingegnere austriaco Christoph Nitsch in coppia con Andreas Kranzmayr, che sono transitati intorno alle 02.55 di sabato 2 maggio, distaccando i tedeschi di Trial, no error!! di Jan Van Dyk.

Tra i Mini impegnati in un percorso ridotto, il primo passaggio dello scoglio di Porer situato di fronte a Premantura, è quello di Brunilda di Carlo Scalmana-Stefano Paltrinieri intorno all’1.50 di sabato 2 maggio.

Malgrado qualche calo di vento, nella prima parte della regata di la flotta ha continuato a macinare miglia abbastanza compatta lungo il tragitto fino alla mattina di oggi, in condizioni meteo di cielo terso e con una splendida luna piena a illuminarne la rotta nella notte.

La risalita di bolina sta impegnando in queste ore i 74 team protagonisti de La Duecento, che risalgono a bordi e le prime imbarcazioni sono attese al traguardo di Caorle, posizionato davanti alla Specola presso la sede dell’Associazione Marinai d’Italia, nella tarda serata di oggi, sabato 2 maggio.

La regata si concluderà entro il tempo limite delle 16.00 di domenica 3 maggio e le premiazioni si terranno sabato 6 giugno insieme a quelle de La Cinquecento.

Main Sponsor de La Duecento 2026 è Antal, azienda all’avanguardia nell’innovazione tecnologica, specializzata nella realizzazione di attrezzatura di coperta, custom e di serie, per imbarcazioni dai 30 ai 140 piedi da regata e crociera, con un’offerta completa di oltre 1000 articoli.

Official Sponsor sono Onesails, leader nella produzione di vele ad alta tecnologia per regata e crociera, che utilizza l’esclusiva tecnologia composita 4T FORTE, l’unica certificata ISO 14040 Life Cycle Assessment, grazie alla quale le membrane sono completamente riciclabili, soddisfacendo gli standard più elevati in termini di impatto ambientale.

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Technical Partner sono Cantina Colli del Soligo, produttrice di pregiati vini tra i quali il noto prosecco, Birra Castello, parte di un gruppo che oggi è il primo produttore di birra a capitale italiano, iMilani, Dial Bevande, Biscotti Palmisano, Marina Sant’Andrea e Trim per le previsioni meteo.

E’ possibile seguire la regata e monitorare la posizione dei partecipanti grazie ai sistemi satellitari SGS-Tracking installati a bordo di ogni imbarcazione, collegandosi al sito cnsm.org.