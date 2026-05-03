La Duecento 2026 incorona i suoi re: la vittoria Overall Xtutti va a Ginevra in X2 a Mr Hyde

Il Trofeo Antal Line Honour è di Forever K Xtutti, Oryx X2

Sabato 2 maggio alle ore 15:43 è Forever K la prima imbarcazione assoluta e Xtutti a tagliare il traguardo de La Duecento 2026, regata d’altura organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita in collaborazione con Antal, Darsena dell’Orologio e Comune di Caorle, valida come prova del Campionato Italiano Offshore FIV.

Con 29h 43’ di percorrenza l’equipaggio capitanato dal padovano Claudio Bernoni stabilisce un ottimo tempo, superiore di sole 3 ore a quello del record del Vo70 E1. Soddisfazione a bordo per la vittoria in tempo reale della categoria Xtutti “E’ stata una regata molto bella, in particolare la discesa fino a Sansego, una corsa con bel vento a tratti impegnativa. Dopo il passaggio c’è stata una transizione che ha favorito gli avversari che si sono fatti sotto, abbiamo lottato e ripreso il comando. Siamo molto felici di aver vinto il Trofeo Antal Line Honour, per noi è il secondo ed è una bella conferma per tutta la squadra.” È il commento dell’armatore-timoniere Claudio Bernoni, coadiuvato nella regata da Alessandro Alberti tattico, Mirko Juretic navigatore, Giulia Leghissa navigatore e volanti, Cecilia Fedel volanti, Marco Mazzaroli randa, Francesco Manzin tailer, Luca Carciotti tailer, Edoardo Tazzari drizze, Matteo Lazic jolly, Filippo Coloni prodiere, Luca Farosich prodiere.

La vittoria assoluta al calcolo dei tempi compensati ORC XTutti va a Ginevra, Farr 40 di Francesco Rigon, quarti al traguardo alle 17:38 di sabato 2 maggio “La Duecento Xtutti 2026 e’ stata per l’equipaggio di Ginevra una prova esaltante. Il primo posto overall e di classe è il risultato di un’ottima preparazione dello yacht e di una grande sinergia a bordo. Una prova che possiamo sintetizzare attraverso alcuni passaggi importanti: la partenza prudente ci ha visto sfilare lungo Bibione tra le prime barche, la breve bonaccia ha dato la possibilità all’equipaggio di trovare l’armonia giusta ed il ritmo per la cavalcata lungo l’Istria con vento fino a 17 nodi, l’approccio a Sansego durante la notte di luna piena non è stato facile, ma l’uscita dall’isola e il bordeggio di ritorno ci hanno fatto allungare sul resto del gruppo. L’arrivo a Caorle ha confermato la buona prestazione dell’equipaggio composto da Francesco Rigon, Paolo Cavezzan, Gianluca Zardo, Stefano Besnati, Luca De Facci, Massimiliano Gallo, Tommaso Rigon, Alberto De Lorenzo ed Eliano Celestini.”

Seconda piazza ORC Overall XTutti per Oxygen di Andrea Gozo che vince anche la classe C e terza per i giovanissimi ravennati di Drago Volante di Farrvela, con Amerigo Bottura al timone e la supervisione del coach Giacomo Cinti.

In classe A e in IRC la vittoria va agli sloveni di Karpo di Maks Vrečko.

Il primo della categoria X2, dopo un avvincente testa a testa con Wanderlust si è risolto alle ore 17:27 con l’arrivo di Oryx di Paolo Bevilacqua-Michele Toffano, entusiasti dopo aver tagliato il traguardo “E’ stata bellissima, quando è salito il vento abbiamo fatto una galoppata meravigliosa per tutto il Quarnaro fino a Sansego. Per tutto il percorso ci siamo impegnati con tantissimi cambi vela, specie nella risalita e passato Capo Promontore, abbiamo capito che potevamo farcela e abbiamo spinto fino al traguardo. Siamo molto felici di questa vittoria del Trofeo Antal Line Honour X2.”

La vittoria assoluta ai tempi compensati ORC X2 e in classe B va al piccolo, veloce e performante Mr Hyde dei forlivesi Marco Rusticali e Riccardo Rossi, protagonisti di una regata impeccabile, condotta sempre vicino al gruppo di testa e in costante contatto con gli scafi più grandi. Particolarmente emozionato Marco Rusticali alla lettura delle classifiche “Io e Riccardo siamo molto felici di questo risultato, è stata una regata molto veloce rispetto alle previsioni. La prima parte, con le condizioni favorevoli per il nostro scafo, ci ha permesso di macinare miglia e camminare forte. Girata Sansego la storia è cambiata e la lunga bolina ci ha penalizzati, anche per una scelta non troppo corretta di portarci al largo. Fortunatamente siamo riusciti a contenere i distacchi per pagarci con i compensi e vincere la regata nei X2. Siamo molto contenti di questo inizio di stagione inaspettato e continueremo a lavorare per migliorarci!”.

La classifica ORC Overall X2 è completata dal bel risultato del Solaris 36 Mayflower di Riccardo Zuccolo-Tomaso Pressacco e dai veterani Nicola Borgatello-Silvio Sambo su Demon-x.

Le vittorie di classe vedono Wanderlust di Furio Gelletti-Franco Ferluga ai vertici della ORC A, X-Lady di Luca Barozzi-Vincenzo Bonaguri in C, nella X2 Mixed invece successo per Lara Piva-Gianluca Celeprin su Ambell.

Nella IRC X2 la vittoria è appannaggio di Giancarlo Tondolo Gherbezza e Roberto Dall’Amico su Freelife.

Nella categoria Multiscafi primeggia il velista-alpinista austriaco Klaus Zwirner in coppia con Wolfgang Warmuth su Namaste, che superano Lightness di Christoph Nitsch primi al traguardo.

Tra gli Open650 impegnati su percorso ridotto fino al faro di Porer, la spunta ai compensi Antigua di Alessandro Pramparo-Andrea Giammetta su Brunilda di Carlo Scalmana-Stefano Paltrinieri, vincitori del Trofeo Antal Line Honour.

La regata si è chiusa alle 14:48 di domenica 3 maggio con l’arrivo di Joker dell’austriaco Christof Dittrich, che si aggiudica il Trofeo Soligo Never Give Up destinato all’ultima imbarcazione al traguardo.

La Duecento 2026, dominata da venti di bora di intensità variabile lungo tutto il tragitto Caorle-Grado-Sansego-Boa Mambo 2 e ritorno, anche quest’anno si è confermata regata di alto profilo tecnico, con incognite lungo la costa e micro-climi da interpretare e sfruttare, in cui lottare fino all’ultimo bordo per un esito che non è mai scontato.

Le classifiche ai tempi compensati hanno decretato ufficialmente i vincitori di questa edizione caratterizzata da un meteo favorevole e dalle tante positive energie che genera una regata d’altura, sia per i partecipanti che cercano l’affermazione nel campionato iridato sia per gli equipaggi amatoriali, 74 team iscritti per quasi 350 atleti provenienti da 7 nazioni.

Il prossimo appuntamento con la vela offshore a Caorle è con La Cinquecento Trofeo iMilani al via il 31 maggio con tante novità ed eventi anche a terra. Le premiazioni congiunte si terranno sabato 6 giugno in Piazza Matteotti.

Main Sponsor de La Duecento 2026 è Antal, azienda all’avanguardia nell’innovazione tecnologica, specializzata nella realizzazione di attrezzatura di coperta, custom e di serie, per imbarcazioni dai 30 ai 140 piedi da regata e crociera, con un’offerta completa di oltre 1000 articoli.

Official Sponsor sono Onesails, leader nella produzione di vele ad alta tecnologia per regata e crociera, che utilizza l’esclusiva tecnologia composita 4T FORTE, l’unica certificata ISO 14040 Life Cycle Assessment, grazie alla quale le membrane sono completamente riciclabili, soddisfacendo gli standard più elevati in termini di impatto ambientale.

Alber, produttore di collant, calzini e abbigliamento intimo che intreccia tradizione e innovazione tecnologica per dare vita a prodotti di qualità superiore con collezioni che sono il risultato di passione, ricerca, cura e attenzione autentica per ogni dettaglio: un sapere che si rinnova ogni giorno per trasformare un gesto quotidiano in un’esperienza di comfort, performance e stile.

Venezianico, azienda italiana specializzata nella creazione di orologi automatici di alta qualità, che uniscono eleganza contemporanea e tradizione artigianale. Ispirata alla cultura e all’estetica veneziana, ogni collezione riflette un design raffinato e una cura meticolosa per i dettagli.

Technical Partner sono Cantina Colli del Soligo, produttrice di pregiati vini tra i quali il noto prosecco, Birra Castello, parte di un gruppo che oggi è il primo produttore di birra a capitale italiano, iMilani, Dial Bevande, Biscotti Palmisano, Marina Sant’Andrea e Trim per le previsioni meteo.

Classifiche e arrivi in tempo reale: www.cnsm.org

Nelle foto: partenze e arrivi Ph. P. Mariconti/CNSM