L’Italia del Pararowing chiude la regata internazionale di Parigi con otto medaglie

VAIRES-SUR-MARNE- Dopo la cinquina di ieri, la Nazionale di Pararowing sale altre tre volte sul podio in occasione della regata internazionale di Parigi ambientata nel bacino olimpico e paralimpico di Vaires-sur-Marne.

Doppietta azzurra nel quattro con PR3 mix. Italia a segno con Marco Frank (CC Aniene), Stanislau Litvinchuk (SC Corgeno) Ludovica Tramontin (CC Aniene), Carolina Foresti (RYCC Savoia), con al timone Chiara Reto (SC Corgeno), davanti all’Uzbekistan, e con il secondo equipaggio italiano in terza posizione grazie a Luca Conti (SC Lago di Pusiano), Igor Zappa (SC Moltrasio), Martina Osualdini (CC Aniene) ed Elisa Corda (SC Corgeno) con al timone Erica Ferraris (SS Cannero).

Giacomo Perini firma l’argento nel singolo PR1. Il vogatore delle Fiamme Gialle viene preceduto al traguardo soltanto dal francese Alexis Sanchez in una finale in cui a competere, raggiungendo la sesta posizione, è anche Massimo Spolon (SC Corgeno).

Nel doppio PR3mix, nella finale vinta dalla Germania davanti a Uzbekistan e Turchia, quarto posto per Elisa Corda (SC Corgeno) e Carmine Cesario (CUS Bari) davanti a Marta Pozzi (SC Mestre) e Paolo Scala (SC Adria). Nel doppio PR2mix termina ai piedi del podio la corsa di Daniele Stefanoni (CC Aniene) e Ilenia Colanero (SC La Pescara), preceduti da Germania, Uzbekistan e Turchia.

Nelle foto (ph Canottaggio.org): il quattro con PR3mix medaglia d’oro; Giacomo Perini.

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