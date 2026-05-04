Il J24 La Superba firma a Livorno anche la seconda tappa del Circuito Nazionale 2026

Sei prove combattute nella seconda manche organizzata dalla locale sezione della Lega Navale Italiana, nell’ambito della Settimana Velica Internazionale Accademia Navale e Città di Livorno.

La Flotta J24 è già pronta ad una nuova sfida: nel prossimo fine settimana, 9 e 10 maggio, saranno le acque di Anzio ad ospitare la terza tappa del Circuito Nazionale.

Livorno. Dopo la prima tappa disputata a Marina di Carrara, il J24 della Marina Militare Ita 416 La Superba timonato come sempre da Ignazio Bonanno in equipaggio con Simone Scontrino alle scotte, Francesco Linares Centrale, Francesco Picaro Due, Alfredo Branciforte Prodiere, grazie ad un poker di vittorie giornata sulle sei prove disputate complessivamente nelle acque labroniche, si è aggiudicato la vittoria assoluta anche alla seconda tappa del Circuito Nazionale J24, la Regata Nazionale organizzata dalla LNI Sez.Livorno nell’ambito della Settimana Velica Internazionale Accademia Navale e Città di Livorno, manifestazione che ha saputo fondere l’eccellenza sportiva con lo spirito più antico della marineria, coinvolgendo su più campi di regata dall’altura alle classi olimpiche, giovanili e paralimpiche, offrendo condizioni tattiche complesse che hanno esaltato la solidità di ogni equipaggio.

Il J24 pluricampione italiano La Superba (Sez Vel Marina Militare; 6 punti, 1,1,2,1,1,dns) ha preceduto sul podio Ita 469 Bruschetta Guastafeste timonato da Pierluigi Puthod e armato dalle sorelle Sonia e Alessia Ciceri e da Ancilla Scaccia (CV Tivano 16 punti; 4,5,3,6,2,2) e Ita 212 Jamaica armato e timonato dal Consigliere di Classe Pietro Diamanti, vincitore della regata conclusiva (CNMdC; 18 punti; 6,4,4,5,4,1). Podio sfiorato per Ita 507 Cucuia protagonista della terza prova del venerdì (22 punti; 8,9,1,2,6,5) che ha anticipato di 1 punto Ita 505 Jorè dei fratelli Errani.

Con la seconda delle dieci tappe in programma da aprile a novembre nelle più belle località italiane, è, infatti, proseguita regolarmente l’edizione 2026 del Circuito Nazionale J24 che assegnerà come sempre il Trofeo Challenge Perpetuo Francesco Ciccolo al primo classificato senza considerare gli scarti e il Trofeo J24 al miglior Timoniere-Armatore.

Appena archiviata questa seconda manche nella quale i quindici equipaggi hanno disputato tre prove venerdì e tre sabato, la Flotta J24 è già pronta ad una nuova sfida: nel prossimo fine settimana, sabato 9 e domenica 10, saranno infatti le acque di Anzio grazie al Circolo della Vela Roma -con la collaborazione di LNI sezione di Anzio, RCC Tevere Remo e Sez. Vel Marina Militare- e al Capo Flotta di Roma, Paolo Rinaldi ad ospitare la terza tappa del Circuito Nazionale 2026.

Dal 19 al 24 maggio l’attenzione di tutti gli appassionati J24 sarà, invece, catalizzata dall’evento clou della stagione, il 45° Campionato Italiano Open (coeff. 3) organizzato dallo Yacht Club Gaeta nelle suggestive acque del Golfo. Durante il Campionato Italiano saranno assegnati anche due nuovi Trofei che saranno riservati agli equipaggi formati da Under 25 e a quelli costituiti esclusivamente da appartenenti alle Forze Armate, a riprova della grande attenzione della Classe J24 verso i giovani.