XXX Trofeo Punta Stendardo: Blue e il Bluenext Sailing Team vincono nel Gruppo 1

Gaeta– Inizia con il piede giusto la stagione del Bluenext Sailing Team che, a Gaeta, ha vinto nel Gruppo 1 la trentesima edizione del Trofeo Punta Stendardo, manifestazione di riferimento dello Yacht Club Gaeta E.V.S. in collaborazione con la Base Nautica Flavio Gioia, svoltasi sotto l’egida del regolamento ORC e partecipata da un nutrito numero di imbarcazioni in cerca del giusto set up in vista dei principali eventi dell’altura internazionale.

Una regata che per Blue doveva essere di preparazione, si è trasformata in un avvincente confronto durato cinque prove e conclusosi con un avvincente testa a testa tra Blue, il TP52 dell’imprenditore digitale riminese Bonfiglio Mariotti, e lo Swan 45 Ulika. Merito anche delle condizioni meteo, solide durante tutto il corso del week end ed addirittura esaltanti domenica, quando le raffiche hanno superato i 20 nodi.

Protagonista assoluto della prima giornata, chiusa con due successi, il Bluenext Sailing Team, che ha contato sull’esperienza della sailing rockstar portoghese Afonso Domingos, ha tenuto testa agli attacchi del “cigno” di Stefano Masi, risolvendo la parità maturata al termine della quinta prova grazie al doppio bullett registrato nella giornata di apertura.

A completare il podio del Gruppo 1 è stato l’Italia Yachts 11.98 Guardamago 3 di Massimo Piparo, vincitore della prova conclusiva e finito a un punto da Blue e Ulika.

Per la cronaca, a imporsi nel Gruppo 2 e a vincere il XXX Trofeo Punta Stendardo in Overall, è stato l’Italia Yachts 9.98 Sarchiapone Fuoriserie di Gianluigi Dubbini.

“È stato un weekend produttivo e siamo riusciti a sfruttare le bellissime condizioni per allenamenti intensi. Nel corso del primo giorno, caratterizzato da aria sui 10 nodi, è stato più semplice contenere gli avversari mentre nei giorni seguenti, in cui l’intensità è aumentata fino a 20 nodi, è stato piu complicato ma molto avvincente. Ora ci concentriamo sulla lista lavori e ci prepariamo per il prossimo allenament0 previsto per il 23-24 maggio. Complimenti ai ragazzi, che hanno dimostrato determinazione e serietà prima durante e dopo gli allenamenti, dedicando a Blue attenzioni e cura” ha commentato Fabrizio Boromei, team manager del Bluenext Sailing Team.

“Come immaginavamo, partecipare al Trofeo Punta Stendardo si è rivelato molto utile in termine di preparazione della nostra stagione: nonostante le previsioni lasciassero spazio a dubbi, la regata ha goduto di condizioni perfette, con il vento che ha soffiato tra i 10 e i 20 nodi, e tutte le prove sono state combattute. Vittoria a parte, ciò che ritengo particolarmente positivo è stato constatare come le nostre performance siano andate migliorando regata dopo regata, sia in termini di boat handling che di messa a punto di rigore e vele. Visto il nostro ottimo pregresso e questo avvio, sono fiducioso in vista dei prossimi impegni. Complimenti davvero a tutto il team e un grazie sincero a Bonfiglio Mariotti per aver costruito un gruppo così solido” ha commentato Afonso Domingos, tattico di Blue.

A regatare a bordo di Blue di Bonfiglio Mariotti tra le boe del Trofeo Punta Stendardo sono stati Michele Mazzotti, Afonso Domingos, Pietro Parmeggiani, Fabrizio Boromei, Luca Pierdomenico, Niccolò Maistri, Tommaso Boiani, Enrico Verdinelli, Gian Matteo Paulin, Federico Bressan, Matteo Celon, Giulia Albuzio, Filippo Mascarin, Vittorio Pani, Davide Pazzaglia e Matteo Savelli. Organico al team è “Toro” Magrini, responsabile dello shore team e comandante della barca.

Archiviata la partecipazione al XXX Trofeo Punta Stendardo, il Bluenxt Sailing Team guarda ora a Porto Cervo e alla Range Rover Sardinia Cup 2026, organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda durante il primo week end di giugno.

La stagione 2026 del Bluenext Sailing Team, che regata sotto il guidone dello Yacht Club Rimini, è supportata dalla software house Bluenext e da Banca Mediolanum.