J/70 Cup 2026: Tutti a Lerici – e al C.D.V. Erix – per un gradito ritorno

La flotta della J/70 Cup in azione nelle acque del Golfo dei Poeti

Lerici – A un mese esatto dalla frazione inaugurale, ospitata alla Marina di Scarlino dallo Yacht Club Toscana e conclusa con la vittoria dell’americano Richard Witzel con Rowdy (Overall) e di Gianfranco Noè con White Hawk (Corinthian), la flotta J/70 torna a radunarsi a Lerici dove, tra venerdì e domenica, il locale C.D.V. Erix collaborerà con la J/70 Italian Class all’organizzazione della seconda tappa.

Già ospite in passato di due frazioni, valide come altrettante edizioni del Campionato Italiano Assoluto J/70, Lerici ha celebrato i successi di Wanderlust di Sofia Giondi, vincitrice nel 2023 solo pochi mesi prima del trionfo europeo, e di Notaro Team di Luca Domenici, campione continentale a Montecarlo nel 2015 che in Liguria ha vinto nel 2024.

Un campo di regata, quello offerto dal Golfo dei Poeti, ricco di insidie tattiche e ben noto agli specialisti del J/70, chiamati a contendersi la vittoria tra venerdì e domenica, al fronte di condizioni meteo che si annunciano perturbate.

Otto le prove in programma per una flotta che, rispetto alla prima tappa, seppur scontando l’assenza di due top player come Rowdy e g-Spot di Matteo Marenghi Vaselli, si presenterà più nutrita e comprende rappresentanti di ben otto Nazioni. Osservato speciale sarà J-Curve di Mauro Roversi, che conterà come sempre sul supporto di Giulia Conti, con gli americani di Furio, guidati dal già campione iridato J/24 Keith Whitttemore, T.One di Manfredo Toninelli e il Cornthian di sostanza White Hawk da inserire nel novero dei favoriti.

Il programma dei side events certifica l’ottima ospitalità garantita dal C.D.V. Erix che, durante il week end, oltre agli after race party organizzerà un crew dinner e una degustazione di Gin Vento, da alcune stagioni partner della J/70 Italian Class.

“Lerici, con il suo C.D.V. Erix presieduto da Carlo Stefanini, è da qualche stagione una delle località di rifermento per la J/70 Italian Class: da questa parti, che vantano spot unici dal punto di vista paesaggistico, la capacità organizzativa è di livello elevato e l’accoglienza che ci è sempre stata riservata ha raramente trovato eguali. A ciò si aggiunge un campo di regata che si è rivelato insidioso al punto da rendere ogni prova incerta fin sulla linea di arrivo. Si tratta di una scelta appezzata anche dai nostri armatori, come racconta la entry list in decisa espansione” ha commentato Federico Siragna, presidente di J/70 Italian Class.

“Anche quest’anno abbiamo il piacere di organizzare le regate della classe J/70 valide per la seconda tappa della J/70 Cup 2026 e ci aspettiamo di vedere regate combattute, con equipaggi di altissimo livello. A nome mio e dei nostri soci sono onorato che una classe monotipo così prestigiosa abbia scelto di nuovo Lerici e il Circolo Della Vela Erix per questo evento: Ufficiali di Regata, addetti ai lavori e volontari sono impazienti” ha commentato il presidente del C.D.V, Erix, Carlo Stefanini.

J/70 Italian Class, che utilizza il sistema RaceSense di Vakaros per gestire le partenze, è supportata da Lincoln International, Garmin, VelaMania, North Sails Collection, UtilGraph, Gottifredi Maffioli e Gin Vento.

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