Jebedee sempre più al comando dello Zonale J24 pugliese

Il J24 del CapoFlotta Soriano con il suo equipaggio formato tutto da giovani vince anche la quarta tappa.

Il Circolo della Vela Molfetta ha organizzato sei belle regate valide per la quarta tappa del Campionato Zonale di una Flotta in costante crescita.

A Molfetta la Regata Nazionale di giugno valida come quinta tappa del Circuito Nazionale J24.

Molfetta– Come da calendario zonale, la quarta tappa del Campionato J24 della VIII Zona Fiv è stata ospitata dal Circolo della Vela Molfetta che co organizza insieme alla associazione Compagnia del Mare, al Circolo Nautico Ippocampo e al CN Il Maestrale l’intero circuito ad esclusione della prima tappa tenuta a Brindisi a cura della Lega Navale Italiana del posto.

A parlarci delle due giornate intense di mare e vela sportiva, rese più gustose dalle condizioni meteo del sabato che, specie nella prima prova, hanno impegnato gli otto equipaggi scesi in acqua con vento fresco e mare formato è il Capo Flotta pugliese Nino Soriano. “Tutte e sei le prove previste sono state svolte grazie alla organizzazione in acqua e all’egregio lavoro del CdR presieduto da Alessandro Lucente che ha sempre curato il campo di regata nel migliore dei modi.

Si consolida la partecipazione dei giovani in questo Campionato con il prezioso ingaggio da parte di Marbea di Francesco Carrieri del Circolo della Vela Bari, atleta classe 2009 che conta nel suo palmares un bronzo al mondiale Optimist e un titolo nazionale WASZP e altri giovani provenienti dai circoli del territorio a cimentarsi in tattica e manovre, segno della crescita del movimento e dell’interesse verso il J24 in Puglia.

Come Capo Flotta sono molto contento che la nostra azione sia funzionale: gli armatori spesso faticano a trovare equipaggi e la forza di una flotta monotipo o altura è quella di credere nei vivai offerti dalle scuole di vela come le nostre, che curano il passaggio degli atleti dalle derive alle barche in equipaggio più grandi garantendo continuità al movimento sportivo. Ovvio che alcuni di loro stanno già sperimentando le regate d’altura, ma la classe J24 rimane molto formativa, divertente e facile da gestire.”

La classifica provvisoria del Campionato Zonale (stilata dopo 19 prove e 3 scarti) vede sempre più saldamente al comando Ita 427 Jebedee del Capo Flotta Nino Soriano (in equipaggio con Luca Gaglione, Francesca Sofia Birardi e il piccolo Samuele Laricchia a prua; CN Il Maestrale; 16 punti) che ha chiuso questa quarta tappa con uno score di sei primi posti seguito -con sei secondi posti e sempre molto ravvicinato a Jebedee- da Ita 450 Marbea di Bruna Azzolini (con Carlo La Porta al timone, Mimmo Guglielmi alle scotte, Francesco Carrieri albero e Nicola Giancaspro a prua, CV Molfetta; 40 punti nello Zonale), e da Ita 373 JGomm di Pierangelo Iurilli (con Corrado Mongelli al timone, Lorenzo Mezzina trim, Beppe Catalano al centro in sostituzione per questa occasione di P. Iurilli, Alberto Crismale albero e Gabriele Allegretta a prua, LNI Molfetta; 52 punti).

Lo Zonale 2026 della Flotta Pugliese J24 -realtà in costante crescita, dinamica e sempre più attenta al coinvolgimento dei giovani tanto da essersi aggiudicata l’assegnazione di una delle dieci tappe del Circuito Nazionale (la quinta, in programma a Molfetta il 13 e 14 giugno)-, dopo la partenza lo scorso febbraio da Brindisi, è proseguita a Molfetta con il Trofeo J-Spring promosso dal CN Ippocampo, e a Bari Santo Spirito presso il CN Il Maestrale, per tornare nuovamente a Molfetta al Circolo Vela per la quarta manche e poi a Santo Spirito il 5 luglio ed il 4 ottobre per le tappe conclusive.

Regate distribuite su tutta la costa adriatica in modo da coinvolgere quante più barche della vasta zona che può contare anche su un bel lavoro condiviso fra i Circoli del territorio, come l’ASD Compagnia del Mare, il Circolo della Vela Molfetta, il Circolo Nautico Ippocampo e un Capo Flotta molto attivo e attento alla crescita costante della Classe J24 nella regione, attraverso una particolare attenzione agli Under 25, la promozione della cultura del mare e del rispetto per l’ambiente.

L’attività J24 può essere seguita anche sul sito e attraverso le pagine Facebook e Instagram dell’Associazione Classe Italiana J24.