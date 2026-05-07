MONDIALE ORC 2026: OCCHI PUNTATI SULLA PARTENZA DELLA 71ª REGATA DEI TRE GOLFI

Domani al via da Napoli la prova d’altura, momento chiave del Campionato, ma anche tradizionale sfida aperta a tutti

Napoli– Il Campionato del Mondo ORC 2026 entra in uno dei suoi momenti più significativi con la partenza, prevista per domani, della 71ª Regata dei Tre Golfi, la storica prova offshore che rappresenta il cuore della manifestazione.

Organizzato dal Circolo del Remo e della Vela Italia, in collaborazione con lo Yacht Club Italiano di Genova e il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, e in sinergia con l’Offshore Racing Congress (ORC), con il prezioso supporto di Rolex e Loro Piana, il campionato ha riunito oltre 110 imbarcazioni provenienti da tutto il mondo, confermandosi come uno degli appuntamenti più importanti della vela d’altura internazionale.

La partenza di domani vedrà la flotta affrontare il tradizionale percorso. La storica Regata dei Tre Golfi prenderà il via alle 17:00 nel Golfo di Santa Lucia. Giunta alla sua 71ª edizione, la regata offshore, lunga circa 150 miglia nautiche, porterà la flotta attraverso i Golfi di Napoli, Gaeta e Salerno, doppiando isole iconiche come Ischia, Ponza, Capri e Li Galli, lungo uno dei campi di regata più spettacolari del Mediterraneo.

La Regata dei Tre Golfi rappresenta non solo un passaggio cruciale per la classifica del Mondiale ORC, ma anche una sfida a sé, dove posizionamento, interpretazione meteo e capacità di navigazione notturna possono fare la differenza.

Con previsioni che indicano venti leggeri alla partenza e per gran parte della giornata successiva, gli equipaggi si preparano ad affrontare una prova che metterà alla prova sia le performance sia la capacità decisionale lungo tutto il percorso.

“La Regata dei Tre Golfi è sempre un momento decisivo del campionato,” ha dichiarato Maurizio Pavesi, Vice Presidente del Circolo del Remo e della Vela Italia. “È una regata che unisce tradizione, complessità tecnica e profondità strategica, ed è una sfida che ogni velista attende con entusiasmo”.

La partenza della prova offshore resta uno dei momenti più attesi della settimana. Quest’anno coincide con la visita ufficiale di Papa Leone a Napoli, aggiungendo un avvenimento unico a un evento già di per sé speciale. Al rientro della flotta, le regate proseguiranno a Sorrento con la serie inshore, che condurrà alle fasi finali del Campionato del Mondo ORC.

La regata è supportata da partner di primo piano tra cui Rolex e Loro Piana, insieme a North Sails, Deloitte, Ferrarelle, Ottogas, Garmin, Banca Patrimoni Sella & C., Caffè Borbone e Azimut Investimenti.

Per ulteriori informazioni: www.tregolfisailingweek.com

Photo credits: @Tre Golfi Sailing Week/Studio Borlenghi