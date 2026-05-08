Al via il XXIX Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese

Questo fine settimana il Club Nautico Versilia e Viareggio ricordano un amico che ha dato tanto alla Versilia e alla città di Viareggio

Alla premiazione numerose autorità civili e militari a conferma del grande prestigio della manifestazione.

Viareggio-Mancano poche ore alla nuova edizione, la ventinovesima, del Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese, tradizionale appuntamento con il quale il Club Nautico Versilia e Viareggio rinnovano il ricordo di un amico che ha dato tanto alla Versilia ed in particolare alla città dove ha prestato servizio d’Istituto presso la Capitaneria di Porto.

La manifestazione, momento di profondo legame di stima e amicizia che unisce l’Ammiraglio Francese a molte personalità, ai Soci e al Presidente del Club Nautico Versilia, Ammiraglio Ispett. Capo (Cp) -r- Marco Brusco che fu suo assistente quando era Comandante Generale, è organizzata, su delega Fiv, dal CNV con il patrocinio di Regione Toscana, Stato Maggiore della Marina Militare, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio e Camera di Commercio di Lucca, il supporto di Capitaneria di Porto di Viareggio, Autorità Portuale Regionale Toscana, Codecasa due e la collaborazione di LNI sez. Viareggio, AIVE, Comitato Internazionale Mediterraneo, Vele Storiche Viareggio, C.O. Mariperman-CSSN-MM, e vedrà affrontarsi in mare le imbarcazioni ORC, Gran Crociera, Rating Fiv, vele storiche, yachts d’epoca e classici.

Due i percorsi a loro dedicati con partenza alle ore 12 di sabato: Viareggio – Isola del Tino – Marina di Pisa per la costiera di Orc e Rating FIV (con tempo limite d’arrivo fissato alle ore 10 di domenica), e Viareggio – Isola del Tino – Viareggio per gli yacht d’epoca, classici e per le vele storiche (tempo limite ore 02 di domenica).

Il Comitato Unico impegnerà il Presidente Stefano Giusti, il 1° Membro Mario Simonetti, Elisabeth Kuffer, Tiziano Mengoni, Luciano Bonuccelli e Giulio Michelotti.

Il Club Nautico Versilia vi aspetta nelle sue sale sabato, 9 maggio, alle ore 10 per il briefing per gli equipaggi e domenica, 10 maggio, alle ore 17.30 per la cerimonia delle premiazioni alla quale hanno già confermato la presenza numerose autorità civili e militari a conferma del grande prestigio della manifestazione: fra loro il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Amm. Ispettore Capo (CP) Pil. Sergio Liardo e il Comandante Interregionale Marittimo Nord della Marina Militare Ammiraglio di Divisione Flavio Biaggi, il Direttore Marittimo della Toscana C.Amm Giovanni Canu.

Il tradizionale vin d’honneur saluterà tutti i protagonisti e gli ospiti intervenuti a questa edizione dando l’arrivederci alla prossima, nel segno della volontà di continuare a mantenere vivo il ricordo di una figura fondamentale, considerata il rifondatore del Corpo.

Tutte le informazioni utili sono scaricabili dal sito-Albo Ufficiale https://www.racingrulesofsailing.org/documents/13983/event?name=xxix-trofeo-challenge-amm-g-francese