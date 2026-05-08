Domenica 10 la prima prova del Campionato 2026 Liberi nel Vento Trofeo Sollini Accessori Calzature

Dopo la positiva trasferta a Palermo e dopo l’importante partecipazione alla Regata Nazionale Hansa 303 di Brindisi, con ben otto atleti, domenica 10 Maggio la squadra agonistica della Liberi nel Vento scenderà in acqua per la prima giornata di regate dell’avvincente Campionato 2026.

Giunto alla dodicesima edizione si può realizzare grazie al sostegno delle aziende Sollini Accessori Calzature e Sollini Unip Lda. Campionato, aperto alle classi veliche 2.4mR ed Hansa 303, che si svolgerà su quattro giornate di regate tra Maggio ed Ottobre. La regatta del 10Maggio sarà coordinate dagli Ufficiali di Regata Lorenzo Viandante e Sandrino Annunzi che ringraziamo per la gentile collaborazione.

Le derive 2.4mR ed Hansa 303 sono imbarcazioni di riferimento della FIV, Federazione Italiana Vela, e del CIP, Comitato Italiano Paralimpico per l’attività paralimpica, sport aperto alle persone con disabilità sia fisica che mentale e sensoriale.

Le regate si svolgono in formula “open”, persone con disabilità e normodotate regatano insieme, alla pari, senza differenze di classifica.

La regatta di Domenica 10 farà da lancio alle future iniziative di promozione ed agonistiche.

Dal 19 al 21 Maggio alla base nautica Liberi nel Vento si svolgerà il progetto “Navigare Insieme – L’Italia senza barriere”. Promosso da FIV e del CIP ha come finalità la promozione della vela per tutti. Con Il coordinamento della Liberi nel Vento parteciperanno utenti ed accompagnatori di scuole, enti ed associazioni che si occupano di disabilità

Negli stessi giorni al porto turistico SanGiorgio Marina saranno presenti istruttori federali ed atleti della nazionale paralimpica che svolgeranno una sessione di allenamenti in vista dei futuri impegni sportivi nazionale ed internazionali.

E poi tanto colore al porto e davanti la costa sangiorgese!

Il 23 e 24 Maggio, da tutta Italia, giungeranno a Porto San Giorgio timonieri delle colorate imbarcazioni Hansa 303 che scenderanno in acqua per partecipare alla Regata Nazionale “Trofeo Classe Hansa Italia 2026”.

Tanta attività, tante iniziative che si possono organizzare grazie alla vicinanza ed al sostegno di privati, aziende, enti e fondazioni che credono e sostegono le finalità associative: il mare e le sue emozioni per tutti!



L’attività sportiva è realizzata grazie al sostegno di Sollini Accessori Calzature, Sollini Unip Lda, Vega Italian Style for Lift, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Premiata, Solettificio Biccirè, Energean, Sace MarineCork, Triride Italia Srl, Solgas Fermo, Rotary Club di Fermo, Farmacia Luisa Pompei, Calzaturificio Effemme Srl. In collaborazione con Porto Turistico SanGiorgio Marina, Armare Ropes, Lega Navale di Porto San Giorgio, Ambito Sociale Territoriale, cantiere CNM&Co, Centronautico Mare, Tecnomare, Croce Azzurra, Protezione Civile di Porto San Giorgio, e ANMIL Marche.

Foto:

1-Il manifesto dell’iniziativa

2–La base nautica Liberi nel Vento

3–I partecipanti dell’edizione 2025 del Campionato Liberi nel Vento