J/70 Cup 2026: A Lerici, Tenzor Team è la sorpresa del Day 1

Tenzor Team, leader al termine del Day 1, parte sottovento alla flotta della J/70 Cup 2026

Lerici – Inizia con quattro prove valide la seconda frazione della J/70 Cup 2026: a Lerici, dove a organizzare la tappa sono il Circolo della Vela Erix e la J/70 Italian Class, il PRO Riccardo Incerti, viste le previsioni contrastanti del week end, ha infatti preferito giocare di anticipo, mandando in archivio quanti più parziali possibile.

A conquistare la prima leadership è stato Tenzor Team di Andrey Pushkin (oggi 3-1-1-3): considerato alla vigilia poco più di un outsider, il team emiratino si è mostrato solido e veloce, imponendo agli avversari distacchi a tratti importanti.

A tentare di tenergli testa sono stati i francesi di Euro-Voiles (5-4-6-1) che, guidati da Louis Berbet, hanno recitato al meglio il ruolo del Corinthian d’assalto, vincendo la quarta prova della serie e rimediando altri parziali tali da garantirgli una notte in alta quota.

Completa il podio provvisorio uno dei favoriti della vigilia, J-Curve (6-6-2-2) di Mauro Roversi, partito in modo meno brillante del solito ma cresciuto strada facendo.

Mentre gli irlandesi di Wildcard, guidati da Harry Twomey (7-2-3-5), sono al quarto posto, per trovare il secondo dei Corinthian, White Hawk (1-12-7-6) di Gianfranco Noè, vincitore di categoria alla Marina di Scarlino e della prima prova di oggi, bisogna scorrere la classifica sino al quinto posto. Sesto, a pari punti, è il diretto avversario Calypso (10-5-4-7) di Ali Hall.

Come miglior equipaggio misto, invece, la prima giornata ha promosso JB Sailing Team di Federico Siragna.

La seconda tappa della J/70 Cup 2026 riprenderà nel primo pomeriggio di sabato 9 maggio: come vuole la tradizione, le regate del Day 2 saranno utili ad assegnare la Garmin Cup.

J/70 Italian Class, che utilizza il sistema RaceSense di Vakaros per gestire le partenze, è supportata da Lincoln International, Garmin, VelaMania, North Sails Collection, UtilGraph, Gottifredi Maffioli e Gin Vento.

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Euro-Voiles di Louis Barbet, primo provvisorio tra i Corinthian

La flotta J/70 nel Golfo dei Poeti con Portovenere sullo sfondo