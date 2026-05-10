J/70 Cup 2026: A Lerici vince Tenzor Team mentre Euro-Voiles la spunta tra i Corinthian

Tenzor Team vincitore della seconda frazione della J/70 Cup 2026 e della relativa Garmin Cup

Lerici– La seconda frazione della J/70 Cup 2026 si è chiusa con un totale di quattro prove valide e nessuno scarto. Come accaduto ieri, infatti, l’instabilità della brezza ha impedito il completamento dell’unica regata iniziata nel primo pomeriggio odierno, obbligando il PRO Riccardo Incerti a chiudere la giornata finale con un nulla di fatto.

Una situazione che ha cristallizzato la classifica emersa al termine del Day 1, determinando la vittoria assoluta di Tenzor Team. La barca di Andrey Pushkin, protagonista assoluta della giornata di apertura e già vincitrice della Garmin Cup, ha trionfato con un margine importante su Euro-Voiles, portato da Francois Barbet, e armato da Denis Infante, sul secondo gradino del podio e alla conquista del successo tra i Corinthian.

Soddisfazione è stata espressa da Andrey Pushkin: “Debutto migliore non potevamo augurarci: è stata una tappa resa difficile tanto dalla condizioni meteo, quanto dal livello della flotta. Complimenti al Circolo della Vela Erix e alla J/70 Italian Class, che con la loro organizzazione pressoché perfetta ci ha fatto sentire assolutamente a casa. Per noi è un inizio incoraggiante e speriamo di poterci ripetere nelle restanti frazioni della J/70 Cup 2026, cui prenderemo sicuramente parte”.

A completare la top five J-Curve di Mauro Roversi, finito a pari punti con Euro-Voile, ma piazzatosi dietro dopo il confronto dei parziali, Wildcard di Harry Twomey, giunto secondo tra i Corinthian, e White Hawk di Gianfranco Noè, terzo Corinthian a pari punti con Calypso di Ali Hall, sesto assoluto.

Tra i Mixed Plus si è registrato il successo del JB Sailing Team, capitanato dal presidente della J/70 Italian Class Federico Siragna che ha regatato con i Sailing Team delle Business School del Politecnico di Milano e della Bocconi.

La seconda tappa della J/70 Cup 2026, organizzata dal Circolo della Vela Erix in collaborazione con la J/70 Italian Class, si è conclusa con la cerimonia di premiazione, partecipata dal presidente del club Carlo Stefanini e dal sindaco del Comune di Lerici, Leonardo Paoletti.

Salutata Lerici, la J/70 Italian Class guarda ora verso Torbole, dove la terza tappa si svolgerà verso la fine di giugno.

J/70 Italian Class, che utilizza il sistema RaceSense di Vakaros per gestire le partenze, è supportata da Lincoln International, Garmin, VelaMania, North Sails Collection, UtilGraph, Gottifredi Maffioli e Gin Vento.

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