J/70 Cup 2026, No race nel Day 2: la Garmin Cup è di Tenzor Team

Lerici– Giornata lenta a Lerici, dove il Day 2 della seconda frazione della J/70 Cup 2026 si è chiusa con un niente di fatto determinato dalla totale assenza di vento. Inutili sono risultati i tentativi del PRO, Riccardo Incerti, di portare a termine almeno una prova: un improvviso salto della brezza, evanescente e instabile, ha infatti determinato l’annullamento dell’unica regata iniziata.

Resta così invariata la classifica determinata dalle quattro prove disputate ieri, utili, dato il nulla di fatto odierno, ad assegnare la Garmin Cup a Tenzor Team di Andrey Pushkin, primo nella graduatoria provvisoria davanti ai francesi di Euro-Voiles che, guidati da Louis Berbet, sono anche i migliori Corinthian.

Completano la top five J-Curve di Mauro Roversi, Wildcard di Harry Twomey e White Hawk di Gianfranco Noè, secondo Corinthian a pari punti con Calypso di Ali Hall.

La seconda tappa della J/70 Cup 2026, organizzata dal Circolo della Vela Erix in collaborazione con la J/70 Italian Class, si concluderà domani, quando si potranno disputare un massimo di tre prove.

Questa sera, equipaggi e addetti ai lavori saranno protagonisti del Crew Party offerto dal circolo presieduto da Carlo Stefanini, seguito da una degustazione di Gin Vento, partner di lunga data di J/70 Italian Class.

J/70 Italian Class, che utilizza il sistema RaceSense di Vakaros per gestire le partenze, è supportata da Lincoln International, Garmin, VelaMania, North Sails Collection, UtilGraph, Gottifredi Maffioli e Gin Vento.

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Foto: J/70 Italian Class|Zerogradinord