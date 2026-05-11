CIRCOLO DELLA VELA BARI-OPTIMIST: DUE ATLETI QUALIFICATI PER IL MONDIALE E UNO PER GLI EUROPEI

BENE ANCHE I WASZP A DONGO CON DUE PRIMI E UN SECONDO POSTO NEL WASZP ITALIA SPRINT & LONG DISTANCE EVENT

Una domenica da incorniciare per il Circolo della Vela Bari e, più in generale, per tutta la vela giovanile pugliese. Alla conclusione della Seconda Selezione Nazionale Optimist disputata a Gaeta, il club barese celebra infatti un risultato storico: per la prima volta due suoi atleti conquistano la qualificazione al Campionato del Mondo e un altro ottiene il pass per il Campionato Europeo. Un traguardo che conferma la qualità del lavoro portato avanti negli ultimi anni dal sodalizio barese nel settore giovanile, grazie a una crescita costruita quotidianamente con competenza tecnica, continuità e grande attenzione alla formazione dei ragazzi.

A brillare nella selezione nazionale sono stati Nicola Di Pilla e Carol Veneri, entrambi qualificati al Mondiale Optimist in programma a Tangeri, in Marocco, dal 18 al 28 giugno. Di Pilla ha chiuso al secondo posto assoluto della classifica combinata delle selezioni di Trapani e Gaeta, confermando ancora una volta il suo talento e la sua continuità ad altissimo livello dopo il titolo di vicecampione europeo conquistato nel 2025. Straordinaria anche la prova di Carol Veneri, sesta assoluta e prima ragazza classificata, protagonista di una selezione in costante crescita culminata con la meritata convocazione mondiale.

A raggiungere la qualificazione europea è stato invece Michele De Michele, ottavo assoluto e tra i sette timonieri italiani selezionati per rappresentare l’Italia al Campionato Europeo di Gdynia, in Polonia, in programma dal 24 al 31 luglio.

Molto positivo anche il percorso di Matteo D’Addabbo, tredicesimo assoluto, rimasto fuori dalla qualificazione per pochi punti ma autore di una prova di grande maturità sportiva. Un risultato che lascia intravedere prospettive importanti per il futuro, considerando la giovane età dell’atleta e gli ampi margini di crescita.

Ad accompagnare i ragazzi in questa intensa trasferta sono stati i tecnici Beppe Palumbo e Alfonso Palumbo, figure di riferimento di un gruppo che continua a distinguersi non soltanto per i risultati, ma anche per la capacità di affrontare competizioni di alto livello con maturità, serenità e spirito di squadra.

La regata di Gaeta, ospitata dallo Yacht Club Gaeta, si è conclusa dopo una lunga giornata caratterizzata da condizioni meteo molto variabili. Dopo ore di attesa in mare, il Comitato di Regata è riuscito a portare a termine due prove decisive, completando così le sette regate previste per questa seconda selezione nazionale. La classifica finale è stata stilata sommando le sedici prove complessive disputate tra Trapani e Gaeta.

“Portare due nostri giovani atleti al mondiale e uno agli Europei è grande motivo di orgoglio per il Circolo della Vela Bari – commenta il vicepresidente nautico Roberto Ranito -. Oltretutto – aggiunge – a memoria è la prima volta nella storia del Circolo che avviene. Questo ripaga di tutto l’impegno non solo i giovani agonisti ma anche i loro istruttori e i loro genitori, e quindi anche la Direzione Nautica che rappresento non può che augurare loro una grande e sportiva partecipazione al di là di quelli che potranno essere i risultati”.

WASZP

Per il Circolo della Vela Bari, però, il weekend non si è concluso soltanto con i successi della classe Optimist. Ottimi risultati sono arrivati anche dalla classe Waszp, impegnata a Dongo nel Waszp Italia Sprint & Long-Distance Event. Nonostante il maltempo abbia consentito di regatare soltanto nella giornata di sabato, con vento tra i 10 e i 14 nodi, gli atleti del CV Bari si sono resi protagonisti di una trasferta praticamente perfetta nelle prove disputate tra long distance e slalom.

A conquistare il primo posto assoluto e il successo nella categoria vela 8.2 è stato Francesco Carrieri, autore di una prestazione di grande solidità e continuità. Vittoria anche per Davide Balenzano, primo nella categoria vela 7.5, mentre Giuseppe Chiantera ha chiuso al secondo posto, completando un bilancio estremamente positivo per la squadra barese.

Tutti e tre gli atleti hanno mostrato grande determinazione e ottimo approccio tecnico durante le regate, confermando il valore del percorso di crescita intrapreso dal Circolo della Vela Bari anche nelle classi foil. Ad accompagnare il team Waszp è stato il tecnico Luca Bergamasco.

Risultati che testimoniano ancora una volta la capacità del Circolo della Vela Bari di formare giovani velisti competitivi ai massimi livelli nazionali, mantenendo al centro passione, educazione sportiva e qualità dell’insegnamento. Una realtà che continua a crescere con naturalezza, trasformando talento e lavoro quotidiano in risultati concreti.