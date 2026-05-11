Quarta convocazione iridata per Andrea Demurtas: sarà con la Nazionale Italiana all’Optimist World Championshp 2026

Riva del Garda- Con lo svolgimento della Seconda Selezione Nazionale Optimist, organizzata nel corso del weekend dallo Yacht Club Gaeta e articolata su 7 prove – 9 quelle disputate a Trapani durante la Prima Selezione – il Tecnico della Nazionale Optimist, Marcello Meringolo, ha reso note le composizioni dei team che rappresenteranno l’Italia in occasione del Campionato Mondiale di Tangeri in Marocco (18-28 giugno) e del Campionato Europeo di Gdynia in Polonia (24-31 luglio).

Tra i convocati per il Mondiale figura il fraglotto Andrea Demurtas, riuscito nell’impresa di staccare il pass per la quarta volta consecutiva.

Oltre ad Andrea, a comporre il team azzurro saranno Matteo Mazzola (FV Peschiera), Nicola di Pilla (CV Bari), vice-campione europeo 2025, Luca Bonizzoni (SC Garda Salò) e Carol Veneri (CV Bari).

“Sono molto felice e orgoglioso di essermi qualificato per il mio quarto Campionato Mondiale Optimist dopo le due selezioni disputate a Trapani e Gaeta. È stato un percorso impegnativo, con regate molto competitive e condizioni diverse, ma sono riuscito a dare il massimo in ogni prova. Ringrazio la mia famiglia, il mio coach Marco Giangrande, la Fraglia Vela Riva e tutte le persone che mi supportano ogni giorno in questo percorso sportivo. Questa quarta qualificazione mondiale rappresenta per me un traguardo importante e motivo di grande soddisfazione. Continuerò a lavorare con impegno e determinazione per prepararmi al meglio e rappresentare l’Italia con orgoglio” ha dichiarato un soddisfatto Andrea Demurtas.

“Le Selezioni di quest’anno sono state molto complesse, la più difficili degli ultimi anni. Per questo la qualifica ottenuta da Andrea ha un valore ancor maggiore. Prima di lui, in Italia, solo Marco Gradoni aveva partecipato a quattro Mondiali Optimist e mi sembra sia un dato piuttosto significativo. Sono molto soddisfatto del livello di concentrazione che abbiamo raggiunto: prova ne sia la penultima regata, disputata in regime di vento leggerissimo, quando una sola sbavatura avrebbe potuto pregiudicare tutto” ha dichiarato Marco Giangrande, coach della Squadra Agonistica Optimist di Fraglia Vela Riva.

“In pochissimi sono riusciti nell’impresa di partecipare a quattro Mondiali Optimist: è un risultato che sottolinea la tenacia di Andrea, cui vanno grandi complimenti. Avanti tutta per il suo ultimo mondiale in Optimist in Marocco” ha dichiarato Mauro Berteotti, Direttore Tecnico di Fraglia Vela Riva.

“Fraglia Vela Riva basa gran parte della sua attività sul movimento velico giovanile e imprese sportive come quella realizzata da Andrea Demurtas, determinato nel conquistare la quarta convocazione per il Mondiale in una classe competitiva come l’Optimist, rappresentano uno dei volani che avvicinano i giovani al nostro circolo e al mondo della vela. Nel ringraziarlo a nome mio e dei Soci, gli auguro un grande in bocca al lupo in vista del Mondiale. Ad maiora semper!” ha commentato il presidente di Fraglia Vela Riva, Chiara Carloni.