Trofeo LILT-Ve: A Venezia la vela si mette al servizio della prevenzione

VENEZIA — Si è svolto ieri, domenica 10 maggio, a Venezia il Trofeo LILT-Ve, la veleggiata solidale organizzata nel tratto di mare antistante il Lido di Venezia con il coinvolgimento dei principali circoli velici del territorio. La veleggiata è organizzata dallo Yacht Club Venezia insieme al Diporto Velico Veneziano, alla Lega Navale Italiana – Sezione di Venezia e a Vento di Venezia, con il supporto logistico del Marina di Sant’Elena.

Il claim scelto per l’iniziativa è chiaro e diretto: “In regata per prevenire”, un invito che unisce il mondo della vela a quello della prevenzione oncologica. Da diversi anni il Trofeo LILT-Ve non rappresenta soltanto una competizione velica, ma un appuntamento che mette al centro la solidarietà: il ricavato dell’iniziativa sarà infatti interamente devoluto a sostegno delle attività di prevenzione, ricerca e assistenza oncologica della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

L’evento, nato con il nome di Trofeo LILT-Ve, è oggi profondamente legato alla memoria del dottor Carlo Pianon, medico che ha dedicato la propria attività professionale ai pazienti oncologici e alla promozione della prevenzione. Proprio a lui, dallo scorso anno, è intitolata la manifestazione che porta avanti attraverso lo sport un forte messaggio di solidarietà.

Particolarmente riuscita anche la serata del sabato, con un momento conviviale ospitato presso Ca’ Vendramin Calergi, sede del Casinò di Venezia alla presenza del suo presidente il dottor Riccardo Ventura, che ha offerto la propria ospitalità, e del vicepresidente della Regione Veneto, Lucas Pavanetto.

La veleggiata ha offerto un grande spettacolo in mare, con una ventina di imbarcazioni presenti. A tagliare per primo la linea del traguardo è stato l’X-42 Haka di Armando Furieri. Le vittorie di classe, che hanno assegnato i preziosi premi messi in palio dalla vetreria Salviati, sono invece andate in Classe Crociera 1 a Momo di Massimo Casaro davanti a El Bohemio di Sebastiano Vianello e Acantia di Fabrizio Zanetti.

In Classe Crociera 2 vittoria per Morgana di Fabrizio Mandich che ha preceduto Ciao Bei di Michele Dolcetta e Moro de Pola di Fabio Balbi. Nella Classe Crociera 4 primo posto per Haka di Armando Furieri, seconda posizione per Leone di Sebastiano Pulina mentre completa il podio Cesira di Roberta Rossetto. Nella Classe Regata vittoria per Laguna Trasporti – Pietro Tosi davanti a Wild Dream di Massimo Filippi ed Evoè di Christian Comelato.

Il presidente dello Yacht Club Venezia, Mirco Sguario, ha dichiarato: “Siamo qui per sostenere una giusta causa e per ricordare una persona cara, un grande amico che mi manca moltissimo: Carlo Pianon. È stato proprio Carlo, nella sua veste di presidente della LILT, a coinvolgermi in questa iniziativa. Ho aderito subito, coinvolgendo anche — e li ringrazio di cuore — gli altri circoli che con entusiasmo hanno sostenuto fin dall’inizio questo progetto. Carlo partecipò alla prima edizione della regata e ne rimase entusiasta. È con quello stesso spirito che continueremo a portare avanti questo evento. Tutta questa organizzazione vive grazie all’entusiasmo, alla passione e alla volontà concreta di continuare a essere utili a chi chiede aiuto.”

Il Trofeo LILT-Ve si conferma un evento in grado di trasformare la passione per la vela in un concreto gesto di solidarietà a favore della prevenzione oncologica.