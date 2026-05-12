Al J24 Bruschetta Guastafeste la terza tappa del Circuito Nazionale 2026

Quattro prove combattute nella terza manche organizzata dal Circolo della Vela Roma.

La Flotta J24 guarda adesso alla quarta manche del Circuito Nazionale:

il 45° Campionato Italiano Open J24 organizzato dallo Yacht Club Gaeta dal 19 al 24 maggio.

Anzio– Nel fine settimana appena concluso si è svolta ad Anzio la terza tappa del Circuito Nazionale J24 2026 che, organizzata dal Circolo della Vela Roma -con la collaborazione di LNI sezione di Anzio, RCC Tevere Remo e Sez. Vel Marina Militare e del Capo Flotta di Roma Paolo Rinaldi- ha visto la partecipazione di quattordici imbarcazioni di cui ben cinque provenienti da fuori zona.

A dominare, con quattro primi posti di giornata, il forte equipaggio di Ita 469 Bruschetta Guastafeste timonato da Pierluigi Puthod e armato dalle sorelle Sonia e Alessia Ciceri e da Ancilla Scaccia (CV Tivano; 3 punti), seguito da Ita 496 Ninja armato da Francesco Nucara (CV Mare Viareggio) e timonato da Andrea Collina (7 punti; 3, 2, 4, 2) e da Ita 428 Pelle Rossa armato e timonato da Gianni Riccobono (CV Roma; 8 punti, 2, 12, 2, 4). Quarta posizione per Ita 427 Jebedee del Capo Flotta pugliese Nino Soriano (CN Maestrale, 12 punti) davanti a Ita 432 Kaster di Federica Cattarozzi (AV Trentina; 14 p).

“Due splendide giornate di vela di alto livello nelle acque del golfo di Anzio che hanno regalato grandi emozioni in condizioni molto diverse.- ha commentato il vicepresidente della Classe Italiana J24 Gianni Riccobono -Sabato sole e vento di debole intensità, domenica nubi minacciose e un forte scirocco che complessivamente hanno permesso di svolgere quattro bellissime prove. Ineccepibile la conduzione in mare delle regate da parte del Comitato sotto la guida, come sempre magistrale, di Mario De Grenet coadiuvato da Alfredo Posillipo. Ancora una volta i J24 hanno dimostrato la vitalità di questo monotipo che permette di regatare in condizioni così diverse facendo divertire sia equipaggi di altissimo livello che meno esperti. Bellissima anche l’atmosfera fra i regatanti che hanno interrotto più volte Mario De Grenet durante la premiazione con applausi di sincero apprezzamento.”

Dopo Marina di Carrara, Livorno ed Anzio il Circuito Nazionale J24 che assegnerà come sempre il Trofeo Challenge Perpetuo Francesco Ciccolo e il Trofeo J24 Timoniere-Armatore proseguirà con la quarta delle dieci tappe in programma da aprile a novembre nelle più belle località italiane.

Prossimo appuntamento per la Flotta J24 sarà infatti l’evento clou della stagione, il 45° Campionato Italiano Open J24 (coeff. 3), in programma nel golfo di Gaeta, organizzato dallo Yacht Club Gaeta E.V.S. su delega della FIV, in collaborazione con il Circolo Nautico Caposele e la Base Nautica Flavio Gioia.

Le regate si svolgeranno dal 21 al 24 maggio su percorso bolina/poppa, con un massimo di 10 prove valide e un massimo di tre al giorno. Il titolo tricolore 2026 sarà assegnato con un minimo di quattro prove valide.

Il programma del Campionato prevede per martedì 19 maggio il perfezionamento delle iscrizioni, stazze, pesi equipaggi e varo imbarcazioni, operazioni che proseguiranno anche nella giornata seguente quando si svolgerà anche la regata di prova (ore 14) e la cerimonia di apertura (ore 18).

La premiazione finale è invece prevista domenica 24: oltre al titolo tricolore assoluto e al tradizionale Trofeo Challenger, la Classe Italiana J24, con l’obiettivo di incentivare la partecipazione delle nuove generazioni alle attività agonistiche con i J24, ha inoltre istituito per la prima volta il Titolo Nazionale Under 25, riservato agli equipaggi composti prevalentemente da giovani velisti. Per concorrere al nuovo titolo nazionale Under 25, e per favorire il reale coinvolgimento dei giovani, gli equipaggi dovranno essere costituiti da almeno quattro U25. Sarà inoltre assegnato anche il nuovo Trofeo speciale riservato agli equipaggi interamente appartenenti alle Forze Armate.

L’evento, inserito nel calendario “Eventi Velici 2026” con il patrocinio della Regione Lazio, rappresenterà uno dei momenti più importanti della stagione nazionale della Classe J24 e una grande occasione di confronto tra equipaggi esperti e nuove generazioni di velisti. (https://www.yachtclubgaeta.it/regata/campionato-italiano-j24/)

L’attività J24 può essere seguita anche sul sito e attraverso le pagine Facebook e Instagram dell’Associazione Classe Italiana J24.