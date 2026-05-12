Il XXIX Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese è firmato Lucifero

Conclusa la classica manifestazione con la quale il Club Nautico Versilia ricorda l’uomo che ha dato tanto alla Versilia e alla città di Viareggio.

Viareggio– Concluso con grande successo il 29° Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese, classica manifestazione del Club Nautico Versilia riservata alle classi ORC – Altura, Gran Crociera e Light – oltre a Vele storiche, Yacht d’epoca e Classici. A conquistare l’ambito Trofeo d’Argento e il Trofeo del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, assegnati al vincitore Overall, è stato il Farr 52 Lucifero, co-armato da Giordano Cardini e Nanni Lombardi (YC Li).

A consegnare i prestigiosi riconoscimenti sono stati il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Amm. Isp. Capo (CP) Pil. Sergio Liardo, il Comandante Interregionale Marittimo Nord della Marina Militare Ammiraglio di Divisione Flavio Biaggi, il Direttore Marittimo della Toscana e Direttore del Porto di Livorno Amm. Giovanni Canu, il Consigliere Nazionale FIV Andrea Leonardi e il Presidente Club Nautico Versilia Amm. Ispett. Capo (Cp) Marco Brusco.

Ancora una volta il Trofeo si è confermato non soltanto una regata di grande fascino, ma anche un momento di forte legame umano e istituzionale nel ricordo dell’Ammiraglio Francese, figura ancora molto amata dal CNV, dai suoi Soci e dal presidente Brusco che fu suo assistente quando era Comandante Generale. Lo testimonia la partecipazione alla cerimonia finale di numerose e illustri autorità civili e militari, oltre naturalmente agli equipaggi scesi in mare.

La regata è partita nella tarda mattinata di sabato dopo il briefing presso il Club Nautico Versilia.

Per le classi ORC era previsto inizialmente il percorso Viareggio–Isola del Tino–Marina di Pisa, ma il vento, buono in partenza, è progressivamente calato fino a scomparire completamente, costringendo diverse imbarcazioni al ritiro e inducendo il Comitato di Regata a ridurre il percorso al Tino dopo 34,4 miglia nautiche. Per yacht d’epoca, classici e vele storiche, impegnati sul tracciato Viareggio–Tino–Viareggio, la prova è invece terminata dopo 16,2 miglia.

La cerimonia conclusiva di domenica, aperta dall’Inno di Mameli, è stata introdotta dal saluto del presidente del CNV Amm. Brusco e delle Autorità intervenute che hanno ricordato la figura dell’Ammiraglio Francese, la nascita del Trofeo e il forte rapporto di stima e vicinanza verso il sodalizio viareggino.

Il Direttore Sportivo del CNV Muzio Scacciati ha quindi ringraziato e premiato il Comitato di Regata composto da Stefano Giusti, Mario Simonetti, Elisabeth Kuffer, Tiziano Mengoni, Luciano Bonuccelli e Giulio Michelotti, mentre il Consigliere FIV Andrea Leonardi ha consegnato all’Ammiraglio Brusco un riconoscimento ufficiale della Federazione Italiana Vela.

Numerosi i premi assegnati nel corso della partecipata premiazione. Il Presidente AIVE Gigi Rolandi e il Dirigente dell’Agenzia delle Dogane di Pisa – Sezione Operativa Territoriale di Viareggio Mattia Rizzo hanno premiato le prime tre classificate delle Vele d’Epoca Classe Unica: Corsaro II della Sezione Velica Marina Militare di Livorno, vincitore anche della classifica Vele Classiche e della Coppa della Presidenza Nazionale LNI consegnata dal presidente della LNI Viareggio Marco Serpi; secondo Penelope della SeVeMM La Spezia e terzo Artica, anch’esso della SeVeMM La Spezia.

Il Comandante CP di Marina di Carrara C.F. (CP) Angelo Benedetto Gonnella ha premiato Bizzosa di Marco Selmi (YC Montecatini), primo classificato ORC Light. Il Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio C.F. Sabrina Di Cuio, invece, i primi due classificati ORC Gran Crociera: Clan di Jacopo e Andrea Poli (YCRMP) e My Fin di Paola Capecchi e Patrizio Galeassi (CNV) e il Segretario dell’Autorità Portuale Regionale Toscana Massimo Lucchesi i primi tre ORC A: Lucifero di Lombardi-Cardini (YC Li), Emilia Piccola di Lorenzo Cerulli Irelli Cenami (CNV) e Andromeda di Domenico Mei (LNI Vg).

A Lucifero sono andati anche il Trofeo donato dal Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, consegnato dall’Ammiraglio Biaggi, e la Targa del Presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre, consegnata dal Consigliere FIV Leonardi insieme al Presidente della II Zona FIV Lorenzo Barberi.

Infine il Direttore Marittimo della Toscana e Comandante del Porto di Livorno Amm. Giovanni Canu ha premiato i primi tre classificati Overall: Lucifero, Clan e My Fin.

Il Farr 52 Lucifero, con a bordo anche Andrea Melis, Massimo Bianchi, Claudio Luchetti, Alessandro De Dominicis, Vincenzo Russo, Marco Doveri, Giuseppe Parrini, Simone Giusti, Stefano Busoni, Marco Marmeggi, Stefano Gelsi e Vincenzo Di Florio, ha così conquistato il titolo di vincitore assoluto 2026 aggiudicandosi sia il Trofeo del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera sia il prestigioso Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese.

Tra gli episodi più significativi dell’edizione 2026, anche il gesto di grande spirito marinaresco dell’equipaggio di Marta II e del comandante Graziano Grazini che, dopo il ritiro dalla regata per la totale assenza di vento oltre la boa del Tino, sono intervenuti in soccorso dell’imbarcazione Telepatia, rimasta in avaria al motore al largo di Carrara, rimorchiandola fino a Viareggio. Un gesto che ha rappresentato al meglio i valori del mare, della solidarietà e della collaborazione fra equipaggi.

Il tradizionale vin d’honneur ha chiuso la manifestazione organizzata dal Club Nautico Versilia su delega FIV con il patrocinio di Regione Toscana, Stato Maggiore della Marina Militare, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio e Camera di Commercio di Lucca, con il supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio, dell’Autorità Portuale Regionale Toscana e di Codecasa – il cui fondatore Fulvio Codecasa fu grande amico dell’Ammiraglio Francese – e la collaborazione di LNI Viareggio, AIVE, Comitato Internazionale del Mediterraneo, Vele Storiche Viareggio e C.O. Mariperman-CSSN-MM.

Nel segno della volontà di continuare a mantenere vivo il ricordo di una figura fondamentale, considerata il rifondatore del Corpo, l’appuntamento è al 2027 con la 30° edizione che sarà ancora più speciale perché coinciderà con il 70° anniversario del Club Nautico Versilia.

Foto: Marco Trainotti