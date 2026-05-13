A Piediluco quasi mille atleti per i Tricolori Senior, Pesi Leggeri, Pararowing e U19

ROMA – Dopo i due Meeting Nazionali e il 40° Memorial d’Aloja, Piediluco è pronta per ospitare il quarto importante evento stagionale. Appuntamento sabato e domenica prossimi con i Campionati Italiani Senior, Pesi Leggeri, Under 19 e Pararowing con la partecipazione di 972 atleti in forza a 107 società a bordo di 431 equipaggi.

I Tricolori vedranno in acqua il top del canottaggio azzurro, con il Gruppo Olimpico impegnato nelle sfide interne per i titoli assoluti, la squadra U19 anch’essa in pieno confronto e pronta a partecipare agli Europei di categoria in Germania in programma la settimana successiva, e il Gruppo Paralimpico reduce dalla bella trasferta internazionale in terra di Francia, a Vaires-sur-Marne.

Nelle gare femminili, nel singolo Alice Codato (Fiamme Oro-Gavirate) dovrà scontrarsi con Silvia Terrazzi (Marina Militare-SC Arno), mentre nel doppio spiccano i Carabinieri di Laura Meriano con Stefania Gobbi, ma attenzione anche alle Fiamme Rosse di Giorgia Pelacchi con Paola Piazzolla. Nel quattro di coppia le Fiamme Gialle mettono l’azzurrina Roberta Romani con le veterane Clara Guerra, Elisa Mondelli e Alice Gnatta, mentre di punta nel due senza la battaglia potrebbe essere tra la Marina Militare di Giorgia Sciattella e Linda De Filippis e il RCC Tevere Remo di Angelica Merlini e Sofia Anastasia Ascalone. Nel quattro senza, lotta aperta tra SC Caprera, CUS Torino e Gavirate, equipaggi infarciti di azzurre già protagoniste nelle categorie Under 19 e Under 23, con il CUS Ferrara a fare da quarto incomodo.

Guardando invece alle gare maschili, Niels Alexander Torre (Carabinieri-SC Viareggio) si presenta come lo sculler da battere nel singolo, mentre nel due senza gli occhi sono sulla Canottieri Gavirate di Riccardo Peretti e Alessandro Timpanaro e sulla Marina Militare di Davide Verità con Vincenzo Abbagnale. La Marina Militare con la coppia Gabriel Soares/Marco Selva punta al doppio, mentre nel quattro senza ci sarà da divertirsi nel vedere le Fiamme Oro di Giovanni Codato, Davide Comini e Giuseppe Vicino con Matteo Della Valle, opposte alla Marina Militare di Salvatore Monfrecola, Nunzio Di Colandrea, Giovanni Abagnale ed Emanuele Gaetani Liseo. Sul quadruplo, le Fiamme Gialle schierano solo due elementi del quartetto campione mondiale e vicecampione olimpico in carica – Luca Rambaldi e Luca Chiumento – insieme alle nuove leve Marco Prati e Leonardo Tedoldi, mentre sull’ammiraglia le Fiamme Gialle non faranno sconti, forti di Leonardo Pietra Caprina, Matteo Sartori, Matteo Lodo, Andrea Panizza, Alessandro Bonamoneta, Giacomo Gentili, Alfonso Scalzone, il giovane prospetto Leonardo Iacovacci ed Emanuele Capponi al timone.

Novità dell’anno, tra i Senior come nelle altre categorie, il titolo italiano in palio nell’otto Mix, con l’armata gialloverde ancora una volta favorita, grazie a nomi del calibro di Pietra Caprina, Sartori, Lodo e Panizza negli uomini e Mondelli, Guerra, Gnatta e Romani nelle donne, sempre con Capponi timoniere.

La Canottieri Gavirate con 47 atleti al seguito risulta essere il sodalizio con il maggior numero di iscritti al seguito, davanti ai 34 della SC Corgeno e ai 32 di CUS Torino e CC Saturnia. Abbattono il muro dei 30 iscritti anche SC Amici del Fiume, SC Armida, SC Firenze e SC Varese con 31. Sempre Gavirate a impressionare per numero di imbarcazioni a caccia del podio tricolore a Piediluco, ben 17, seguita dalle 14 della SC Corgeno e dalle 13 del CUS Torino. Per numero di equipaggi, doppia cifra anche per SC Armida e SC Varese con 12 barche allo start a testa, e per CC Aniene e SC Firenze con 10.

Il programma prevede le batterie eliminatorie a partire dalla mattinata di sabato, giornata in cui nel pomeriggio si svolgerà la prima parte di finali del settore del Pararowing. Finali Senior in diretta su RaiSport a partire dalle 9, seguite da Pararowing, Pesi Leggeri e Under 19.