CAMPIONATO MONDIALE ORC 2026: TRE GARE COMPLETATE NEL SECONDO GIORNO DELLA SERIE INSHORE

Summer Storm si estende in Classe 0, Ran si consolida in Classe A

Sorrento – Il Campionato del Mondo ORC 2026 , in programma tra Napoli e Sorrento dal 7 al 14 maggio, è proseguito a pieno ritmo con la seconda giornata di regate costiere, offrendo ancora una volta azione e competizione serrata in tutte le classi.

Organizzato dal Circolo del Remo e della Vela Italia , in collaborazione con lo Yacht Club Italiano (Genova) e il Reale Yacht Club Canottieri Savoia , in collaborazione con l’ Offshore Racing Congress (ORC) e con il supporto di Rolex e Loro Piana , il campionato continua a confermare il suo status di evento chiave nel calendario internazionale della vela d’altura.

La brezza prevista di 19 nodi non si è concretizzata, ma nonostante ciò, tutte e quattro le classi sono riuscite a completare tre regate di bolina-poppa . Le condizioni sono variate nel corso della giornata: da 10-12 nodi nella prima regata, a 8-9 nodi , prima di risalire per la partenza dell’ultima prova. Gli equipaggi sono rientrati a terra stanchi sotto il caldo sole di maggio, ma entusiasti dell’alto livello delle regate.

Ancora una volta, le regate sono state estremamente competitive, in particolare nella Classe 0 , dove il TP52 Summer Storm di Andrew Berdon ha consolidato il suo vantaggio provvisorio vincendo tutte e tre le regate della giornata. Nella regata di apertura, a pari punti con Xio di Marco Serafini (con Gabriele Benussi come tattico), quest’ultimo è stato costretto al ritiro a causa della rottura di una crocetta all’inizio della seconda regata.

Secondo in classifica generale dopo cinque regate è l’italiano RocketNikka di Roberto Lacorte , con Lorenzo Bressani come tattico, dopo un’ottima giornata con un terzo e due secondi posti. L’australiano TP52 Vudu di Mauro Gestri si trova subito dietro.

“È stata una giornata molto tattica, con vento più leggero del previsto e velocità delle barche molto simili, quindi ogni decisione ha fatto la differenza”, ha dichiarato Lorenzo Bressani , tattico di RocketNikka. “Abbiamo preso buone decisioni, con un pizzico di fortuna. In queste condizioni, basta pochissimo per guadagnare o perdere diverse posizioni. Tutto è ancora aperto e può cambiare di nuovo domani.”

Nella Classe A , il Carkeek 40+ Ran dello svedese Niklas Zennström mantiene il comando con un solido margine sullo Swan 42 Morgan V di Nicola De Gemmis., mentre un’altra imbarcazione svedese, il Garm 42 di Roman Per , rimane al terzo posto.

“Tre regate e condizioni molto variabili: una giornata intensa”, ha commentato Adrian Stead , tattico di Ran. “Il vento è calato notevolmente nella prima regata, rendendo le cose complicate. Abbiamo gestito bene le situazioni e ottenuto risultati costanti, tra cui una vittoria nell’ultima regata. Il livello della competizione è estremamente alto e regatare qui nel Golfo di Napoli è sempre speciale. Ora siamo concentrati sulla regata costiera di domani”.

Nella Classe B , il maltese X-41 Technonicol di Georgi Kolesnikov guida la classifica con un solido margine dopo aver vinto due regate oggi. Otto punti più indietro si trova l’argentina Katara di Julian Somodi (PG390), mentre To Be , l’Italia Yachts 11.98 di Stefano Rusconi , occupa il terzo posto.

“Dopo aver superato la regata d’altura, ci sentiamo più rilassati e oggi abbiamo dato il massimo nelle regate costiere”, ha dichiarato Mati Sepp , timoniere e skipper di Technonicol, campione europeo ORC Classe B nel 2025 e nel 2018. “Siamo partiti bene in tutte e tre le regate e abbiamo adottato un approccio conservativo, spingendo solo quando necessario. Le condizioni erano difficili da interpretare e diverse dalle previsioni, ma le abbiamo gestite bene. Navighiamo su questa barca da oltre 15 anni e questo ci permette di sfruttarla al meglio: questa è la nostra vera forza”.

La Classe C è stata l’ultima a terminare le regate e a tornare a terra. Il cipriota Vrolijk 37 Freedom 24 di Evgenii Tiapkin è attualmente in testa, seguito dall’italiano Italia Yachts 9.98 Lady Day 998 di Corrado Annis , con lo spagnolo Salona 37 Diputación de Huelva DE/6 (Asociación Deportiva Canaleta) al terzo posto.

Domani si terrà la regata costiera intorno all’isola di Capri , uno dei momenti più attesi della settimana, prima delle regate inshore conclusive di giovedì.

La regata è supportata da partner di spicco tra cui Rolex e Loro Piana , insieme a North Sails, Wally Yachts, Deloitte, Ferrarelle, Ottogas, Garmin, Banca Patrimoni Sella & C., Caffè Borbone e Azimut Investimenti

Foto: Tre Golfi Sailing Week/Studio Borlenghi