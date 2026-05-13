LA RS21 CUP RITORNA IN SICILIA A SFERRACAVALLO

IN PALIO PUNTI PREZIOSI PER L’ACT2 DAL 15 AL 17 MAGGIO

“KINDAKO” NEGLI OPEN E “SPIRIT OF NERINA” NEI CORINTHIAN IN VETTA

La flotta della RS21 Italian Class di vela torna in Sicilia, nella splendida Palermo, per disputare l’Act2 della RS21 Cup con la regia del Circolo Velico Sferracavallo. Circolo che già aveva tenuto a battesimo la classe nel debutto stagionale con la tre giorni adrenalinica, dal 17 al 19 aprile, complice il maestrale.

Ora si replica, dal 15 al 17 maggio, per una sorta di rivincita proprio dell’esordio che aveva portato al successo di “Kindako” del triestino Stefano Visintin, vice-presidente di classe, negli Open e del team di “Spirit of Nerina” dal Lago di Como di Roberto Caresani nei Corinthian.

Un buon inizio quindi per “Kindako” grazie soprattutto a due vittorie e a un secondo posto parziali che hanno aperto la “strada” al successo. Per questa prima vittoria Visintin (Yc Torri del Benaco Vr) ha potuto contare su un team compatto con Enrico Turrini, Gonzalo Araujo e Pietro Salvadego. Ma ora si riparte da zero e soprattutto “Brontolo Player Special” di Filippo Paccinotti (Yacht Club Costa Smeralda) e “Mela” di Andrea Rossi (Cn Marina di Carrara) sono pronti a lanciare l’attacco.

Ma, come vuole la tradizione, nessun pronostico nella classe RS21 dove il livello ormai è talmente alto che basta un passo falso per compromettere la situazione. Certamente sarà spettacolo sulla linea di partenza per la gioia anche del presidente della RS21 Italian Class, Marco Pocci, già soddisfatto per un avvio di stagione scoppiettante.

Come lo sarà anche tra i Corinthian dove l’esperto comasco Roberto Caresani (Aval Gravedona Co) ha portato al successo “Spirit of Nerina” decimo assoluto nel debutto di Sferracavallo, con in team Francesco Bianchi, Laura Murineddu e Riccardo Carenini.

Ma ora è tempo di pensare all’Act2 che darà un primo importante volto alla classifica del RS21 Cup: nove le prove in programma.

Ma ecco la top ten della categoria “Open” dopo l’Act inaugurale di Sferracavallo: 1. “Kindako” – (Stefano Visintin – Yc Torri del Benaco Vr) p.14; 2. “Brontolo Player Special” (Filippo Paccinotti – Yc Costa Smeralda) p.23; 3. “Mela” (Andrea Rossi –- Circolo Nautico Marina di Carrara) p. 26; 4. “Range Rover Team” (Giacomo Vernocchi – Yc Rimini) p.33; 5. “Freccia Blu” (Marco Franchini – Yc Rimini) p. 34; 6. “Era L’Ora” (Maria Helene Polo – Yc Monaco) p. 35; 7. “Rs Enterprise” (Melanie Höveler – Cv Arco Tn) p.38; 8. “Spiler” (Tatjana Zsidai – Balatoni Yacht Club Ungheria) p. 40; 9. “Tenzor Team” (Andrey Pushkin – Tenzor Sailing Club AIN) p. 40; 10. “Spirit of Nerina” (Roberto Caresani – Associazione velica alto Lario Cdv Gravedona – 1° Corinthian) p. 41.

Il podio “Corinthian”: 1. “Spirit of Nerina” (Roberto Caresani) p. 41; 2. “Magique et Terrible” (Malika Bellomi – Cv Arco Trento). P. 48; 3. “Ita 332” (Alessio Maciaccia – Circolo della Vela Bari) p. 52.

I prossimi Act della RS 21 Cup: 15/15 maggio Sferracavallo, 12/14 giugno Torbole, 17/19 luglio Malcesine e 24/27 settembre Scarlino con la disputata anche del Campionato Italiano.

Foto 1: “Kindako” del triestinoStefano Visintin

Foto 2: “Spirit of Nerina” di Roberto Caresani

Foto 3: La flotta della RS21 Italian Class in regata nel debutto di Sferracavallo