MADDALENA SPANU VINCE LA DEFI WING

Maddalena Spanu, atleta del programma Young Azzurra dello YCCS, ha conquistato la vittoria alla Defi Wing 2026

L’evento con quasi 600 partecipanti nella categoria Wing si è concluso oggi a Gruissan, in Francia

Gruissan, Francia- Si è conclusa oggi la Defi Wing, manifestazione in corso a Gruissan, in Francia, che ha visto oltre duemila rider riunirsi per il più grande evento dedicato agli sport acquatici. Nella classe Wing, c’era anche l’atleta Young Azzurra Maddalena Spanu che si è confrontata con una flotta di circa 600 atleti Wing, provenienti da tutto il mondo, riuscendo a conquistare la vittoria nella categoria femminile. Vaina Picot e Enoha Laurent hanno chiuso rispettivamente al secondo e terzo posto overall.

“Il mio obiettivo quest’anno è riuscire a vincere la Defi Wing, l’unica manifestazione che lo scorso anno, nel 2025, non sono riuscita ad aggiungere nel mio palmares” esordiva così Maddalena all’inizio di questa nuova stagione, rispondendo alla domanda riguardo i suoi obiettivi per il 2026. Con questa determinazione ha affrontato la competizione in Francia, in programma dall’11 al 13 maggio, caratterizzata da condizioni meteo varie. Con due primi posti, un secondo, un terzo e lo scarto di un altro terzo, come peggior risultato della serie, Maddalena ha conquistato la vittoria alla Defi Wing chiudendo al 50esimo posto overall in una flotta composta da 595 partecipanti nella classe Wing. Una gioia indescrivibile considerato che ha condiviso la vittoria con suo fratello, Nicolò Spanu, vincitore nella categoria maschile.

“Sono estremamente felice di questa vittoria, ambivo a questo risultato ormai da anni e riuscire oggi a conquistarlo insieme a mio fratello Nicolò è una emozione che fatico ad esprimere a parole.” Questo il commento dell’atleta Young Azzurra a conclusione dell’evento.

Un’immagine di Maddalena Spanu che taglia il traguardo alla Defi Wing

Maddalena ora volerà in Turchia per prendere parte alla tappa di WingFoil Racing World Cup ad Urla in programma dal 19 al 23 maggio.

Lo YCCS si congratula con Maddalena per l’eccellente risultato conseguito.