Quasi cento equipaggi pronti alla Fraglia Vela Riva per la Blue Garden Riva Cup

Riva del Garda – Sono quasi cento gli equipaggi pronti a incrociare tra la boe della Blue Garden Riva Cup, evento organizzato dalla Fraglia Vela Riva che impegnerà tra domani e sabato gli specialisti di ben cinque classi: i singoli RS300 e RS600, i doppi Korsar e 505 e il Dyas, barca a chiglia per tre uomini di equipaggio.

Giunta quest’anno alla decima edizione, l’evento del sodalizio presieduto da Chiara Carloni ha registrato un successo quasi inatteso in fatto di iscritti, con i Korsar e i 505 a farla da padrone, considerati i sessantasei equipaggi complessivi presenti, in gran parte provenienti dalla Germania.

Il particolare format della regata impegnerà il team in acqua di Fraglia Vela Riva, al solito coordinato da Fausto Maroni, su un solo campo di regata, in gergo chiamato ‘fuori/dentro’, studiato per garantire l’agevole svolgimento della manifestazione. Otto sono le prove in programma per tutte le classi, con un massimo di tre regate al giorno.

“Stando alle previsioni ci aspettano giornate variabili in fatto di meteo, con indicazioni favorevoli per la giornata di sabato: come d’abitudine, insieme agli Ufficiali di Regata, monitoreremo l’evolversi della situazione, in modo da completare il programma stabilito dal Bando. E’ un lavoro che non potrebbe essere svolto adeguatamente senza il supporto del team che rappresenta uno dei valori aggiunti di Fraglia Vela Riva” ha commentato Fausto Maroni, per tanti anni Nostromo del circolo rivano del quale è oggi uno dei più apprezzati consulenti tecnici.

La gestione del Comitato di Regata sarà invece in capo a Paolo Alquati, Principal Race Officer dell’evento. Con lui lavoreranno Nicola Piccinini, Gianfranco Busana, Federica Fanizza, Paolo Ceschini e Mara Gabusi.

La Blue Garden Riva Cup giungerà a conclusione nel pomeriggio di sabato, con la cerimonia di premiazione in programma sulla terrazza del circolo.

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