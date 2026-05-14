La Cinquecento Trofeo iMilani: non solo vela offshore

Molti i programmi e gli eventi, novità 2026 Sea La Cinquecento

Dal 31 maggio al 6 giugno a Caorle andrà in scena la 52°edizione de La Cinquecento Trofeo iMilani, la classicissima prova d’altura sulla rotta Caorle-Sansego-Isole Tremiti-Sansego e ritorno.

La regata, tappa del Campionato Italiano Offshore della Federazione Italiana Vela e del Trofeo Masserotti Uvai, è una delle più antiche competizioni in doppio del Mediterraneo -ideata a Caorle più di mezzo secolo fa- e mantiene ancora oggi intatto il suo fascino.

L’edizione 2026 sarà organizzata in collaborazione con il Comune di Caorle, la Darsena dell’Orologio e gli Sponsor iMilani e Banca BCC Pordenonese e Monsile e sarà arricchita da un fitto calendario di eventi nel centro cittadino, che accompagneranno residenti e turisti verso lo start della regata.

La principale novità è Sea La Cinquecento, uno progetto che intende unire velisti e appassionati, trasformandoli in ambasciatori di un Adriatico più pulito.

Sono parte integrante di questo evento associazioni e partner scientifici quali Plastic Free, Ispra, CNR-Ismar, che insieme al Circolo Nautico Santa Margherita hanno ideato alcune azioni tese a promuovere una attiva ricerca sul campo, accanto ad un’attività di sensibilizzazione ambientale.

Sabato 30 maggio alle ore 10.00 ci sarà un Clean Up “Litter Watch” della spiaggia della Brussa, che vedrà coinvolti anche Capitaneria di Porto e Comune di Caorle.

Grazie alla collaborazione con il progetto europeo TETHYS4ADRION i volontari contribuiranno alla pulizia e al monitoraggio scientifico di un tratto di 100 metri di spiaggia attraverso il protocollo utilizzato da tutti i paesi europei nell’ambito della Strategia Marina. Tutti i rifiuti raccolti verranno classificati e i dati condivisi con l’Agenzia Europea dell’Ambiente nell’ambito dell’iniziativa Marine Litter Watch.

Capire cosa deturpa le nostre spiagge serve anche ad agire sulle nostre abitudini di consumo e sui nostri comportamenti, perché la soluzione parte proprio da qui.

Per la prima volta, inoltre, alcuni equipaggi impegnati nella regata effettueranno una raccolta sperimentale di microplastiche in mare aperto coordinata dal CNR-Ismar. Utilizzando speciali retini, i velisti preleveranno campioni lungo il percorso offshore che saranno successivamente analizzati dai ricercatori per studiare la presenza di microplastiche nell’Adriatico.

L’intera flotta potrà inoltre contribuire alla segnalazione dei rifiuti galleggianti lungo il percorso utilizzando l’App europea “Floating Litter Monitoring”, supportando così l’individuazione e la mappatura di materiali potenzialmente pericolosi per l’ecosistema marino.

Gli eventi a terra includono anche l’ormai consolidata Gusta La Cinquecento, show cooking condotto da Leonardo Feltrin che vedrà venerdì 29 maggio i velisti affiancare i ristoratori dell’associazione di Confcommercio Caorle “Innovatori per tradizione” suddivisi in due squadre, che cucineranno alcuni piatti con il pesce di Caorle.

Al pubblico e alla giuria il compito di decretare il migliore piatto della tradizione o innovazione.

Per Leggi La Cinquecento quest’anno l’appuntamento sarà doppio: sabato 30 maggio alle ore 18.30 in Piazza Matteotti la presentazione di “50 volte Cinquecento” libro che celebra la storia della regata scritto da Adriana Quarti e Silvia Traunero, mentre venerdì 5 giugno presso il Museo Archeologico del Mare di Caorle alle ore 21.00 Leonardo D’Imporzano presenterà il suo “Relitti” storie di uomini e navi che hanno segnato il passato dell’umanità; per l’occasione il Museo sarà eccezionalmente visitabile di sera dagli iscritti alla regata.

Sul fronte della competizione, anche qui una interessante novità, ovvero Segui La Cinquecento, manifestazione velica aperta a tutti gli appassionati della regata che potranno partire domenica 31 maggio insieme ai protagonisti dell’edizione 2026, su un percorso studiato ad hoc per assaporare l’adrenalina che si respira in una competizione offshore.

La Cinquecento 2026, partirà dal tratto di mare antistante la passeggiata a mare di Caorle domenica 31 maggio alle ore 13.00 e potrà essere seguita nei canali social e nel sito cnsm.org grazie ai rilevatori satellitari installati a bordo di ciascuna imbarcazione.

Sono previste una trentina di imbarcazioni, equamente suddivise nelle categorie X2 e Xtutti, con la presenza di Mini e Multiscafi e numerosi equipaggi stranieri.

La chiusura dell’edizione 2026 sarà sabato 6 giugno in Piazza Matteotti con le tradizionali premiazioni congiunte insieme a quelle de La Duecento.

Title Sponsor de La Cinquecento è iMilani, azienda produttrice di cassette di plastica e contenitori industriali per la logistica con oltre 50 anni di esperienza, attenzione all’innovazione, alla qualità e alla responsabilità. iMilani sceglie il mare perché nel mare si riconosce: profondità, forza, movimento continuo verso il futuro. Un lungo viaggio che parla di coraggio, rispetto per l’ecosistema marino e impegno per tutelarlo.

Main Sponsor è Banca BCC Pordenonese e Monsile, che opera con la sensibilità di una banca locale in un territorio di oltre 130 comuni, con la forza di 58 filiali e circa 400 collaboratori. Sente forte la responsabilità di sostenere la crescita economica, sociale e culturale delle comunità, secondo i principi statutari che da oltre un secolo ispirano il suo agire, ovvero territorialità, mutualità e innovazione.

Official Sponsor sono Antal, azienda all’avanguardia nell’innovazione tecnologica, specializzata nella realizzazione di attrezzatura di coperta, custom e di serie, per imbarcazioni dai 30 ai 140 piedi da regata e crociera, con un’offerta completa di oltre 1000 articoli.

Onesails, leader nella produzione di vele ad alta tecnologia per regata e crociera, che utilizza l’esclusiva tecnologia composita 4T FORTE, l’unica certificata ISO 14040 Life Cycle Assessment, grazie alla quale le membrane sono completamente riciclabili, soddisfacendo gli standard più elevati in termini di impatto ambientale.

Alber, produttore di collant, calzini e abbigliamento intimo che intreccia tradizione e innovazione tecnologica per dare vita a prodotti di qualità superiore con collezioni che sono il risultato di passione, ricerca, cura e attenzione autentica per ogni dettaglio: un sapere che si rinnova ogni giorno per trasformare un gesto quotidiano in un’esperienza di comfort, performance e stile.

Venezianico, azienda italiana specializzata nella creazione di orologi automatici di alta qualità, che uniscono eleganza contemporanea e tradizione artigianale. Ispirata alla cultura e all’estetica veneziana, ogni collezione riflette un design raffinato e una cura meticolosa per i dettagli.

Technical Partner sono Cantina Colli del Soligo, produttrice di pregiati vini tra i quali il noto prosecco, Birra Castello, parte di un gruppo che oggi è il primo produttore di birra a capitale italiano, iMilani, Dial Bevande, Biscotti Palmisano, Marina Sant’Andrea e Trim per le previsioni meteo.

FOTO: Archivio CNSM/P. Mariconti