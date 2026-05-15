E’ partito il Trofeo Marco Rizzotti. Dopo la prima giornata è il team di Palma de Mallorca a guidare la classifica

16 squadre provenienti da 10 nazioni hanno dato il via alla 38° edizione del Trofeo Rizzotti in una giornata fredda e piovosa.

Dopo 48 voli al comando il team di Palma de Mallorca.

Venerdì 15 maggio è ufficialmente partito il Trofeo Marco Rizzotti, il prestigioso evento internazionale di team racing giovanile della Classe Optimist, giunto alla 38ª edizione.

Organizzato da Compagnia della Vela e Diporto Velico Veneziano, il Trofeo Marco Rizzotti, che fino al 17 maggio porterà in mare circa 80 velisti su Optimist, è uno degli appuntamenti più importanti del panorama internazionale dedicato al team racing di questa classe giovanile.

Sotto una pioggia battente e temperature tutt’altro che primaverili, la prima giornata è iniziata al mattino presto con il briefing del Comitato di Regata.

Gli equipaggi sono poi scesi in acqua per iniziare le regate alle ore 11, come da programma.

Match serrati e spettacolari hanno subito messo in evidenza l’alto livello tecnico dei partecipanti. Il formato del team racing, caratterizzato da sfide dirette tra squadre composte da più equipaggi, richiede infatti non solo velocità, ma anche strategia, coordinazione e capacità tattiche di alto livello.

Nel corso della giornata sono stati disputati 48 voli e, al termine delle prove, è la squadra di Palma de Mallorca a dominare la classifica provvisoria. A seguire, a pari punti, Turchia, Spagna e Fraglia Vela Riva.

Grande entusiasmo anche a terra, dove tecnici, famiglie e accompagnatori stanno vivendo tre giornate all’insegna dello sport, della condivisione e dello spirito internazionale che da sempre caratterizza il Trofeo Marco Rizzotti.

Il programma proseguirà domani, sabato 16 maggio, con la seconda giornata di regate in mare ed eventi a terra per atleti, coach e accompagnatori.

L’organizzazione del Trofeo Rizzotti, infatti, propone anche momenti conviviali e occasioni di scoperta del territorio.

Link con i risultati

https://sailcup.com/result/event.php?e=180&lg=EN&o=20&s=748&result_TR_global_only=

Foto credits: Filippo Bolgan