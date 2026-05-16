PRESENTATA LA 40^ EDIZIONE DELLA REGATA INTERNAZIONALE BRINDISI-CORFU

Ha avuto luogo stamani, nella Sala conferenze dell’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Meridionale di Brindisi, la conferenza stampa di presentazione della 40^ edizione della Regata velica internazionale “Brindisi-Corfu” che si svolge sotto l’egida della Federazione Italiana Vela.

Erano presenti, tra gli altri, il Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, il Prefetto di Brindisi Guido Aprea, il Consigliere Nicola Rutigliano in rappresentanza della Regione Puglia, il Consigliere Lino Luperti in rappresentanza della Provincia di Brindisi, il Segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale Francesco Di Leverano, il Capitano di fregata Rossano Cristalli in rappresentanza della Capitaneria di Porto, il presidente dell’VIII Zona della Federazione Italiana Vela Alberto La Tegola, il Presidente di Confindustria Brindisi Giuseppe Danese, oltre ai massimi rappresentanti delle forze dell’ordine, delle associazioni di categoria e degli ordini professionali.

Il Presidente della Camera di Commercio Br-Ta Vincenzo Cesareo ha inviato un indirizzo di saluto in quanto assente per concomitanti impegni istituzionali.

Le finalità della regata ed i particolari sulla quarantesima edizione sono stati illustrati dal Presidente del Circolo della Vela Gaetano Caso il quale ha sottolineato la grande sinergia con tutte le istituzioni locali e con la Regione Puglia per assicurare continuità a uno degli eventi velistici più importanti del Mediterraneo.

Dopo gli interventi delle autorità è stata la volta dei rappresentanti dei main sponsor: Angelo Contessa (Presidente di Ance Brindisi e amministratore unico del Consorzio Build), Eleonora Sciscio (Grimaldi Brindisi) e Antonio Maglio (gruppo A2A).

Il direttore generale dell’Asl di Lecce Stefano Rossi, invece, ha illustrato le finalità sociali della partecipazione delle Asl di Brindisi e Lecce all’evento sportivo a bordo di una imbarcazione confiscata alla criminalità organizzata.

La Regata partirà alle ore 12.00 di domenica 7 giugno dalla parte esterna del porto di Brindisi (si potrà assistere dalla diga di Punta Riso, con l’apertura dei cancelli prevista per le 10.30), mentre l’arrivo è previsto nell’isola di Corfù dopo aver percorso le 104 miglia che separano le coste pugliesi da quelle elleniche.

La cerimonia di benvenuto, invece, si svolgerà sabato 6 giugno, alle ore 18.30, ai piedi della Scalinata Virgiliana.

Ecco il programma completo degli eventi:

Domenica 31 maggio 2026

Dalle 8:30 alle 12:30 – VELEGGIATA DELLA SOLIDARIETA’ a cura di GV3 (Lungomare Regina Margherita)

Ore 19:00 – Inaugurazione della mostra “Regata Internazionale Brindisi–Corfù: 40 anni di storia”

Evento culturale dedicato alla ricostruzione e valorizzazione del percorso storico della regata attraverso materiali fotografici, video e magliette storiche della regata (Casa del Turista)

Lunedi 1 giugno 2026 – Martedì 2 giugno 2026

Ore 10:00/13:00 e 16:00/19:00 – “Vela Day” a cura del Circolo della Vela Brindisi

Evento sportivo e formativo – Esperienze di navigazione in porto con istruttori federali del Circolo della Vela Brindisi, dedicate all’avvicinamento allo sport della vela, alla cultura del mare e alla valorizzazione del territorio

Giovedì 4 giugno 2026

Ore 18:00 – APERTURA DEL VILLAGGIO DELLA REGATA

Ore 19:00 – “GUERRA E PACE” testimonianze del Colonnello Carlo Calcagni

Evento culturale – incontro testimoniale a cura di ANCE Brindisi, finalizzato alla diffusione di valori civili, etici e sociali attraverso la testimonianza diretta.

Ore 20:00 – Cerimonia di donazione di targa celebrativa alla città del Rotary Club Valesio Brindisi che offre alla comunità una targa commemorativa, destinata ad arricchire il lungomare quale segno di bellezza, memoria e condivisione.

Ore 20:30 – Spettacolo musicale dal vivo “Il mio canto libero” (Scalinate virgiliane)

Esecuzione musicale dell’orchestra scolastica, del coro e dei docenti dell’Istituto Comprensivo Santa Chiara dedicato all’interpretazione del repertorio di Lucio Battisti.

Ore 22:00 – “Concerto di Gabriele Cavallo, pianista poliedrico” – Evento musicale dal vivo realizzato nel contesto del progetto

“Fori Festival-creatività giovanile e rigenerazione territoriale” a sostegno di artisti Under 35 pugliesi, promosso da Teatro Menzatì

Venerdì 5 giugno 2026

Ore 18:00 – Conferenza stampa di presentazione della II edizione del “Fori Festival – creatività giovanile e rigenerazione territoriale”, progetto a sostegno degli artisti emergenti pugliesi sostenuto dalla Regione Puglia e realizzato nei Comuni di Brindisi, Carovigno, Francavilla Fontana, San Michele Salentino e San Vito dei Normanni.

Evento istituzionale inserito nel programma ufficiale del Teatro Menzatì, finalizzato alla promozione e diffusione delle attività culturali previste

Ore 19:15 – Convegno “Anywave: sport, solidarietà e impegno sociale”

Iniziativa di promozione della donazione di tessuti oculari, dei trapianti corneali e della ricerca scientifica a favore della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto (FBOV) e l’Associazione dinAMICI di Monfalcone

Ore 20:15 – “Dalla rotta celeste all’astrofisica: la traversata Brindisi-Corfù”

Evento culturale – Incontro divulgativo scientifico con intervento della Dott.ssa Francesca Panessa, ricercatrice all’INAF-IAPS di Roma, esperta internazionale nello studio della radiazione proveniente dai buchi neri supermassicci.

Ore 22:00 – Evento musica dal vivo – Selezione musicale a cura di Ciccio Marinelli

Sabato 6 giugno 2026 (Stand Circolo della Vela Brindisi – Lungomare Regina Margherita)

Ore 18:30 – CERIMONIA DI BENVENUTO AGLI EQUIPAGGI (Scalinate Virgiliane)

Ore 20:45 – Spettacolo pirotecnico artistico (Scalinate Virgiliane)

Ore 21:30 – Stand-up comedy di Giulia Cavallo” evento di spettacolo dal vivo realizzato nel contesto del progetto “Fori Festival – creatività giovanile e rigenerazione territoriale” a sostegno di artisti Under35 pugliesi, promosso da Teatro Menzatì

Ore 22:30 – Festa di benvenuto agli equipaggi – Spettacolo musicale

Domenica 7 giugno 2026

Ore 10:30 – APERTURA al pubblico del cancello della Diga di Punta Riso

Ore 12:00 – PARTENZA DELLA REGATA (Diga di Punta Riso)

L’organizzazione dell’evento è del Circolo della Vela Brindisi e del Marina Gouvia Sailing Club.

Foto/video: S.C.

Galleria fotografica

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Gaetano Caso, presidente Circolo della Vela di Brindisi

Giuseppe Marchionna, sindaco della città di Brindisi