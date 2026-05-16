Trofeo Marco Rizzotti 2026: Seconda giornata tra spettacolo in acqua e convivialità a terra

A dominare anche questa giornata è il team di Palma de Mallorca.

Domenica 17 maggio si chiuderà il programma e la premiazione si svolgerà al Camping Village Marina di Venezia.

Seconda intensa giornata di regate per la 38ª edizione del Trofeo Marco Rizzotti, il prestigioso appuntamento internazionale di team racing giovanile organizzato da Compagnia della Vela e Diporto Velico Veneziano.

Dopo la giornata piovosa e fredda di ieri, oggi il meteo ha graziato i giovani velisti. Temperature più miti e vento leggero hanno caratterizzato questa seconda giornata di regate che grazie al grande lavoro del Comitato hanno potuto svolgere 32 voli.

Le condizioni di vento leggero, instabile e caratterizzate da una forte corrente hanno reso le prove particolarmente tecniche e complesse, imponendo continue manovre e grande attenzione tattica. Un contesto che ha messo in evidenza le capacità dei team, chiamati a gestire contemporaneamente il campo di regata, gli avversari e la coordinazione con i propri compagni di squadra.

A dominare anche questo secondo giorno di regate è il team di Palma de Mallorca che lascia a digiuno i propri avversari con una percentuale del 100% di vittorie. La Spagna mantiene la seconda posizione e al terzo posto sale la Slovenia in una classifica provvisoria che domani decreterà, con l’ultima giornata di regate, l’assegnazione del Trofeo Marco Rizzotti 2026.

“Anche in questa edizione – dichiara il Presidente del Comitato, Massimo Scarpa – si è notato l’alto livello sportivo dei giovani velisti che, con abilità e passione, hanno saputo affrontare un meteo caratterizzato da vento “ballerino” e corrente sfavorevole. Siamo molto entusiasti di questa edizione, che dimostra ancora una volta come il Trofeo Rizzotti sia capace di portare a Venezia i migliori giovani velisti del mondo, sempre accolti e “coccolati” dal team organizzativo formato dalla Compagnia della Vela e dal Diporto Velico Veneziano.”

Accanto all’attività sportiva, il Trofeo Marco Rizzotti continua a rappresentare anche un importante momento di incontro e condivisione internazionale.

Nella serata, infatti, si è svolto un evento organizzato da CD Sails dedicato ai coach dei team partecipanti: un aperitivo conviviale arricchito da premi a sorteggio e dalla presenza del giovane velista Alberto Avanzini, ospite speciale dell’iniziativa.

Successivamente la consueta gita a Venezia permetterà ai velisti e agli accompagnatori di scoprire la bellezza della città e delle sue atmosfere uniche al mondo e grazie all’app multimediale “I Porti di Venezia e Chioggia – Museo Virtuale”, il porto diventa un racconto fatto di memoria, lavoro, navigazione, cultura e futuro.

Link con i risultati

https://sailcup.com/result/event.php?e=180&lg=EN&o=20&s=748&result_TR_global_only=