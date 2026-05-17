IL TEAM DELLO YACHT CLUB ITALIANO VINCE LA 20^ EDIZIONE DEL VELA & GOLF

La flotta in regata di fronte a Porto Cervo, Vela & Golf 2026. Crediti foto: YCCS/Daniele Macis

Porto Cervo- Si è conclusa oggi la 20^ edizione del Vela & Golf, evento fisso nel calendario YCCS dal 2005. A conquistare la vetta del podio è stato il team dello Yacht Club Italiano con la skipper Alessandra Dubbini seguito dallo Yacht Club de Monaco (skipper Roberto Tamburelli) e lo Yacht Club Costa Smeralda timonato dal socio YCCS Germano Scarpa, rispettivamente secondo e terzo classificato overall.

L’evento coniuga perfettamente lo sport della vela a quello del golf ed è caratterizzato da una atmosfera amichevole e allo stesso tempo sportiva. Quest’anno sono stati otto gli equipaggi iscritti tra cui il team del socio Germano Scarpa in rappresentanza dello Yacht Club Costa Smeralda. Presenti per la prima volta all’evento i team dello Yacht Club Italiano e il Norddeutscher Regatta Verein. A completare la flotta: lo Yacht Club de Monaco, la Marina Militare (skipper Aurelio de Carolis), il Pevero Golf Club (skipper Tommaso Carpaneto), lo Yacht Club Adriatico (skipper Alderico Paganini), e lo Yacht Club Punta Ala (skipper Alessandro Masini).

I team si sono ritrovati ieri per la competizione di golf sul green del Pevero, ad avere la meglio è stato lo Yacht Club Italiano seguito dal Pevero Golf Club davanti allo Yacht Club de Monaco.

I team del Norddeutscher Regatta Verein (num. di pua 1) e dello YCCS (num. di prua 7) in prossimità della boa di bolina. Crediti foto: YCCS/Daniele Macis

Questa mattina la flotta si è affrontata a bordo dei J/70 dello YCCS a circa due miglia di fronte a Porto Cervo. Le condizioni meteo hanno messo alla prova gli equipaggi, con vento di Maestrale che sulla linea di partenza oscillava tra i 16-20 nodi mentre alla boa di bolina, posizionata in prossimità della spiaggia di Cala Granu e quindi più ridossata, si registravano tra i 10-12 nodi. Il team del Norddeutscher Regatta Verein, che partecipa alle regate del circuito della Sailing Champions League, partiva avvantaggiato per via della dimestichezza con l’imbarcazione tuttavia lo Yacht Club Italiano e lo Yacht Club Costa Smeralda gli hanno dato del filo da torcere, girando appaiati le boe di bolina e cercando di tallonarsi a vicenda lungo i lati di bolina e poppa. Mentre la prima regata è stata appannaggio del team tedesco davanti allo Yacht Club Costa Smeralda, nella seconda prova il team dello YCCS timonato da Germano Scarpa, veterano di questo evento, è riuscito a tagliare per primo il traguardo lasciandosi alle spalle il team dell’NRV e lo Yacht Club Italiano. Nella terza e ultima prova di giornata il team tedesco guidato da Lysander Winter con il primo posto ha sugellato la vittoria nella competizione velica.

Il team dello Yacht Club Italiano, vincitore del Vela & Golf 2026. Crediti foto: YCCS/Daniele Macis

Il punteggio complessivo che combina i risultati delle due competizioni premiando il team con il punteggio più basso, vede lo Yacht Club Italiano vincitore della 20^ edizione del Vela & Golf (primo nel golf e terzo nella vela). Timonato dalla campionessa 470 Alessandra Dubbini, l’equipaggio presente per la prima volta alla manifestazione è riuscito a portare a casa la vittoria. Al secondo gradino del podio troviamo lo Yacht Club de Monaco (terzo nel golf e quarto nella vela) e al terzo posto lo Yacht Club Costa Smeralda (sesto nel golf e secondo nella vela).

La cerimonia di premiazione si è svolta presso lo YCCS, dove il vincitore è stato premiato con la Coppa Challenge ed è stato anche omaggiato di un comunicatore satellitare, inReach Mini 2 da parte di Garmin Marine, Technical Partner dell’evento.

Il prossimo evento sportivo per lo YCCS è la Grand Soleil Cup, in programma dal 21 al 23 maggio.