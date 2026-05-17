Palma de Mallorca imbattibile: suo il Trofeo Marco Rizzotti 2026

Si è conclusa domenica 17 maggio a Venezia la 38ª edizione del Trofeo Marco Rizzotti, storico appuntamento internazionale di team racing giovanile organizzato da Compagnia della Vela e Diporto Velico Veneziano.

Tre giornate di regate intense e spettacolari hanno visto sfidarsi 16 squadre provenienti da 10 nazioni in un contesto tecnico di altissimo livello, confermando ancora una volta il valore internazionale della manifestazione e il suo ruolo centrale nella crescita dei giovani velisti.

Le condizioni meteo hanno permesso lo svolgimento di un ricco programma di prove che ha regalato regate combattute fino agli ultimi voli. Strategia, coordinazione e spirito di squadra sono stati gli elementi chiave di un’edizione particolarmente emozionante.

Dopo la pioggia e il freddo del primo giorno e un lieve miglioramento nel secondo giorno, la giornata conclusiva di domenica si è aperta con un caldo sole ma poco vento. Tre giornate molto diverse tra loro per il meteo che hanno quindi offerto ai velisti uno scenario ideale per mettersi alla prova e per dimostrare agonismo e tecnica.

Nelle competizioni in team race, infatti, la situazione cambia molto velocemente e la squadra, formata da quattro atleti, conduce la regata marcando l’avversario in un contesto di squadra. Affiatamento, visione del campo e comunicazione tra il team sono gli elementi essenziali per vincere.

Al termine di 120 voli è il team Palma de Mallorca che conquista il Trofeo Marco Rizzotti 2026 al termine di una manifestazione condotta da assoluta protagonista, chiudendo il torneo senza alcuna sconfitta. Il team spagnolo ha saputo distinguersi per regate pulite, precise e prive di sbavature, dimostrando grande solidità tecnica e maturità agonistica in ogni fase della competizione. Determinanti anche le scelte tattiche, sempre lucide e ben costruite, che hanno permesso all’equipaggio di controllare gli avversari con autorevolezza e continuità.

“La nostra strategia è stata quella di essere costanti, ha dichiarato il team di Palma de Mallorca. Siamo dello stesso club quindi ci conosciamo bene e questo è molto importante per questo tipo di competizione.”

Al secondo posto si impone la Spagna che già nelle prime due giornate aveva saputo imporsi tenendo testa alla Slovenia che conquista invece il terzo posto. Un podio combattuto fino all’ultimo volo.

Nel corso del Trofeo Rizzotti vengono anche assegnati premi speciali come la Targa Fair Play “Gianpaolo Righetti” del Panathlon Club Venezia assegnata al team della Turchia per il miglior comportamento in mare, e al team Porto Rico per il fair play a terra.

A Lucas Christiansen (Team Porto Rico) la Coppa Memorial “Giorgio Lauro” per il più giovane velista al Trofeo Rizzotti 2026.

La Coppa Salone Nautico di Venezia, offerto da VELA S.p.A, premio alla migliore squadra italiana, assegnato al team Fraglia Vela Riva che si è piazzato anche al quarto posto.

La cerimonia di premiazione si è svolta in un clima di grande entusiasmo e amicizia internazionale, accolta come sempre nella bellissima location del Camping Village Marina di Venezia.

Un grazie particolare va inoltre ai volontari, agli ufficiali di regata, agli umpire, ai coach e a tutti coloro che hanno lavorato per garantire il successo di questa 38° edizione del Trofeo Marco Rizzotti.

L’appuntamento è ora al 2027 per una nuova edizione di uno degli eventi più prestigiosi della vela giovanile internazionale.

Il Trofeo Marco Rizzotti si è svolto con il patrocinio di importanti istituzioni, tra cui la Marina Militare, la Regione Veneto, la Città Metropolitana di Venezia, comune di Cavallino, il CONI Nazionale, la Federazione Italiana Vela, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, il Panathlon Club Venezia ed ARPAV, che ha fornito le previsioni meteo-marine durante tutto l’evento.

Link con i risultati



Foto credits: Filippo Bolgan