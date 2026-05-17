Tricolori Senior a Piediluco: poker per le Fiamme Gialle, sette vittorie societarie per la SC Gavirate

PIEDILUCO– Assegnati a Piediluco (Terni) i titoli italiani nella categoria Senior. Al termine delle finali disputate questa mattina, sono quattro le vittorie assolute per le Fiamme Gialle (quattro di coppia femminile, otto misto, quattro di coppia maschile, otto maschile), due per la Marina Militare (quattro senza maschile, doppio maschile), per la SC Gavirate (doppio femminile, due senza maschile) e per il CUS Torino (due senza femminile, quattro senza femminile), uno Fiamme Oro (singolo femminile) e CS Carabinieri (singolo maschile). Per i titoli societari, sette vittorie per SC Gavirate, due per CUS Torino, uno per RYCC Savoia, CC Saturnia e Rowing Club Genovese.

Nel quattro di coppia femminile vittoria per le Fiamme Gialle di Alice Gnatta, Clara Guerra, Elisa Mondelli e Roberta Romani davanti alla SC Gavirate (Paoletti, Spirito, Chiavini, Borghi), prima societaria, e SC Ternana (Cherubini, Fabrizi, Onofri, Ratini Silvi). Poi è l’otto misto a imporsi con Leonardo Pietra Caprina, Matteo Sartori, Matteo Lodo, Andrea Panizza, Elisa Mondelli, Clara Guerra, Alice Gnatta e Roberta Romani (tim. Emanuele Capponi) davanti alla SC Gavirate (Grandi, Prodi, Calabrese, Monteggia, Vasconi, Thomazetto, Martinoia, Graffione, tim. Tronconi), campione societario, e CUS Torino (Giraudo, Puhali, Capanna, Sarno, Colasante, Mangia, Gramaglia, Cremon, tim. Iacovone).

Tris nel quattro di coppia maschile con Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Marco Prati e Leonardo Tedoldi. I finanzieri alzano il Trofeo Filippo Mondelli e la Coppa Gaetano Bellantuono: argento e titolo societario per SC Gavirate (Aloe, Salerno, Todeschini, Pazzagli), bronzo per RCC Tevere Remo (Di Zenobio, Chiurazzi, Di Re, Massai). Il poker lo cala l’otto maschile, che vince anche il Trofeo Mario Bovo, grazie a Leonardo Pietra Caprina, Matteo Lodo, Matteo Sartori, Andrea Panizza, Alessandro Bonamoneta, Giacomo Gentili, Alfonso Scalzone e Leonardo Iacovacci (tim. Emanuele Capponi): campioni societari i ragazzi del CC Saturnia (Benvenuto, Saban, Ferrio, Cecotti, Mitrovic, Zanella, Trevisan e Blasig, tim. Pianella) e bronzo SC Sampierdarenesi (Cappagli, Cagnassone, Strazzulla, Schirinzi, Gaione, Strazzulla, Del Corso, Binda, tim. Zambosco).

Nel quattro senza maschile-Trofeo Giuseppe Moioli va a segno la Marina Militare (Emanuele Gaetani Liseo, Giovanni Abagnale, Nunzio Di Colandrea, Salvatore Monfrecola) su Fiamme Oro (Della Valle, Vicino, Comini, Codato) e Rowing Club Genovese, campione d’Italia societario con Bordo, Marchetti, Treccani, Pozzobon. Il bis arriva nel doppio maschile-Trofeo Rino e Giampiero Galeazzi: Marco Selva e Gabriel Soares mettono in fila i due equipaggi della SC Gavirate, rispettivamente Todeschini-Salerno (campioni societari) e Borgonovo-Borgonovo.

SC Gavirate doppiamente protagonista nel due senza maschile e nel doppio femminile. Alessandro Timpanaro e Riccardo Peretti alzano il Trofeo Azelio Mondini dopo aver superato Marina Militare (Abbagnale, Verità) e SC Varese (Cracco, Cinquantini). Aurora Spirito e Sara Borghi festeggiano la conquista del Trofeo Gloria e Itala Mariani precedendo CS Carabinieri (Gobbi, Meriano) e Fiamme Rosse (Pelacchi, Piazzolla).

Il CUS Torino di Matilde Barison e Susanna Pedrola firma il due senza femminile conquistando anche il titolo societario oltre a quello assoluto. Argento RCC Tevere Remo (Ascalone, Merlini) e bronzo RSC Cerea (Gattiglia, Nichifor). Seconda affermazione tricolore nel quattro senza femminile ancora con Barison e Pedrola a vincere insieme a Gaia Colasante e Anna Mangia davanti a SC Caprera (Canale, Gramaglia, Maffiodo, Ravizza) e SC Gavirate (Chiavini, Monteggia, Calabrese, Paoletti).

Alice Codato (Fiamme Oro) festeggia una nuova affermazione nel singolo femminile davanti ad Alesia Murzich (RYC Savoia), oro societario, ed Elena Sali (SC Bissolati). Niels Torre regala il titolo italiano e il Trofeo Gianfranco Perugini al CS Carabinieri precedendo il campione societario Edoardo Rocchi (SC Gavirate) e Sebastiano Renzi (Ternana Canottaggio).

Nella foto (ph Canottaggio.org/Luca Pagliaricci): l’otto misto delle Fiamme Gialle