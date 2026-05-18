Blue Garden Riva Cup: Programma completo, tanta allegria e voglia di tornare

Riva del Garda – Con lo svolgimento delle ultime prove in programma per la giornata di sabato, è passata in archivio l’edizione 2026 della Blue Garden Riva Cup. Un appuntamento che ha goduto di un inatteso successo in fatto di partecipazione: gli iscritti, determinati dalla partecipazione delle classi Korsar, Dyas, 505, RS300 e RS600, sono infatti passati dai poco più di sessanta del 2025 ai quasi cento di quest’anno.

Particolarmente apprezzato da parte dei protagonisti il lavoro svolto dagli Ufficiali di Regata, coordinati da Paolo Alquati, e dal team in acqua della Fraglia Vela Riva, principale artefice del completamento del programma: impresa non scontata data l’instabilità delle condizioni meteo, tendenti al temporale nella giornata di giovedì, e alla mancanza d’aria in quella di venerdì. I rappresentanti delle classi hanno riconosciuto onore al merito alla caparbietà di Fausto Maroni, abile nel predire con estrema puntualità l’ingresso e le variazioni della brezza.

Tra gli 505, che al via hanno schierato più di quaranta equipaggi, a imporsi è stato il team del britannico Paul Bortherton, seguito a sei lunghezze dal team del connazionale Michael Sims e da quello dello statunitense Mike Holt.

Nonostante i pochi scafi in regata grande è stato il confronto tra i Dyas, dove tre punti di margine hanno separato lo scafo del tedesco Jens Olbrisch, giunto primo, da quello del secondo, guidato da Arndt Fingerhut. Terzo si è piazzato il team di Eckard Meyer.

Tra i Korsar, dove la entry list era tutta composta da equipaggi tedeschi, la vittoria non è sfuggita a Dirk Braun, primo davanti a Denis Tratschel e Stephan Artl.

RS300 ed RS600, con entry list interamente britanniche, hanno premiato come vincitori Richard Hanby e Jamie Mawson. A completare il podio dei primi sono stati David Acres e Peter Mackin, mentre tra i secondi a conquistare argento e bronzo sono stati George Smith e Will Russell.

“Tante sono le classi attive nel variegato mondo della vela e il merito della Blue Garden Riva Cup è quello di essere riuscita a radunarne cinque che, seppur piuttosto sconosciute in Italia, vantano numerosi appassionati fuori dai confini nazionali. Regatanti che, come indicano gli iscritti in forte ascesa, attendono con impazienza l’appuntamento con il Garda e con la Fraglia Vela Riva per godere tanto di Peler e Ora, quanto di ciò che il club, e più in generale Riva del Garda, hanno da offrire, come in questo caso in un periodo dell’anno meno interessato dal turismo di massa, quindi con ricadute positive sull’apparato commerciale della zona. E’ stato un piacere aver condiviso questo successo con un partner importante come il Parco Commerciale Blue Garden” ha commentato Chiara Carloni, presidente di Fraglia Vela Riva.

“Gli eventi organizzati da Fraglia Vela Riva rappresentano un’importante occasione di valorizzazione del territorio e dello sport, richiamando ogni anno partecipanti e appassionati da tutto il mondo. Si tratta di iniziative capaci di creare movimento e attenzione per la città di Riva del Garda e per le realtà che ne fanno parte. Per questo motivo abbiamo scelto di proseguire la collaborazione avviata da qualche anno in occasione della Country Cup, manifestazione di cui siamo lieti di aver ospitato anche quest’anno la premiazione” ha dichiarato Giorgia Bagagli, direttrice del Parco Commerciale Blue Garden.

Situato in posizione strategica, il Parco Commerciale Blue Garden, partner di Fraglia Vela Riva e della Riva Cup, in gestione a Studio Conte s.r.l., rappresenta un punto di riferimento per lo shopping e i servizi a Riva del Garda: ospita infatti numerose attività commerciali, spazi dedicati alla ristorazione e una terrazza panoramica affacciata sul Lago. La struttura si distingue per un’offerta ampia e diversificata, pensata per rispondere alle esigenze di residenti e visitatori, con particolare attenzione al comfort, all’accessibilità e ai servizi. Tra questi figurano il parcheggio gratuito, le colonnine di ricarica per veicoli elettrici e una food court con proposte adatte a tutti i gusti. Blue Garden conferma così il proprio ruolo di polo commerciale e aggregativo per il territorio, coniugando funzionalità, innovazione e attenzione all’esperienza del visitatore, a due passi dal lago.

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