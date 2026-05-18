MaxiDolphin Lake Garda Series 2026: La Gentlemen’s Cup 2026 è di Marahute

Torbole– Dopo la bella tappa a Torbole dell’aprile scorso, dedicata alla Dolphin81 International Class ed al suo progettista Ettore Santarelli, nel corso del week end appena concluso sono continuate sul Garda le MaxiDolphin Lake Garda Series 2026: la Gentlemen’s Cup, appuntamento del mese di maggio in scena nelle acque di Gargnano ed organizzato dal locale Circolo Velico.

Ventuno gli equipaggi in regata, numero che ha fatto dei Dolphin81 la classe leader della manifestazione. Due giorni di vela caratterizzati da condizioni meteo contrapposte: al nulla di fatto del sabato è seguita una domenica ventosa, con raffiche di Peler oltre i 30 nodi che hanno regalato divertimento ed emozioni ai partecipanti.

Condizioni impegnative e spettacolari, valse il completamento di tre prove, utili per dare pieno valore a un weekend iniziato all’insegna della calma di vento.

La classifica finale della classe Dolphin81 ha visto il successo di Marahute. La barca di Luca Bovolato, portacolori della Fraglia Vela Desenzano che, grazie a tre ottimi parziali (2-3-1), ha messo in fila, ed ad un solo punto, i compagni di circolo Baraimbo II, barca armata Razzi-Imperadori che, con Giovanni Pizzati alla barra, era risultato vincitore della frazione precedente. Al terzo posto, sempre per un solo punto dal secondo, S&You di Paolo Masserdotti. A completare la top five sono stati Achab di Luca Nassini e Whisper di Andrea Taddei.

La classifica owner-driver valsa per l’assegnazione della Gentlemen’s Cup vera e propria, con ben 4 equipaggi nei top five della generale, ha visto Marahute di Bovolato primo davanti a S&You di Masserdotti e Achab di Nassini.

La classe Dolphin81 ringrazia i suoi sponsor ufficiali: MaxiDolphin (main sponsor presente anche con dei premi per i primi di categoria), Bossong SPA, Alu4Expo, Sunstripes, Ristorante Capovento e Hotel Piccola Vela che, con il loro supporto, contribuiscono all’organizzazione e alla crescita della flotta alle regate.

Per consultare la classifica della Gentlemen’s Cup 2026 clicca qui.

