“RANGE ROVER TEAM” DEL RIMINESE GIACOMO VERNOCCHI CENTRA IL SUCCESSO NELL’ACT2 DELLA RS21 CUP DI SFERRACAVALLO

NELLA CORINTHIAN EXPLOIT DI “MAGIQUE ET TERRIBLE” IL TEAM “TUTTO ROSA” DI MALIKA BELLOMI

Con il successo nell’ultima prova dell’Act2 della RS21 Cup, “Range Rover Team”, del riminese Giacomo Vernocchi ha centrato il successo nel mare di Sicilia, a Sferracavallo di Palermo, in una tappa bellissima e combattutissima con stravolgimenti di classifica continui. Soprattutto nel finale.

Vernocchi, timoniere e armatore, si è avvalso in equipaggio di Filippo Baldassarri alla tattica, Martino Tortarolo e Filippo Amonti (per il guidone dello Yacht Club Rimini) conquistando, tra l’altro, il primo successo in assoluto in un Act della Rs21 Cup: «Sono molto felice di questa vittoria – ha detto un emozionato Vernocchi -. Soprattutto perché abbiamo dimostrato sia con vento forte che con vento leggero di essere competitivi. Che dire, godiamoci questa vittoria e guardiamo avanti visto il bilancio positivo di queste due prime tappe in Sicilia».

La tre giorni palermitana nel calendario Fiv, con l’attenta e qualificata regia del Circolo Velico Sferracavallo, ha offerto condizioni di vento altalenanti in questo mese di maggio di grande instabilità. Dopo un primo giorno caratterizzato dall’assenza di vento la flotta della RS21 Cup è tornata in acqua il sabato con vento sino a 20 nodi e planate spettacolari per tre prove bellissime. Meno vento per le tre prove di chiusura ma altrettanta battaglia e spettacolo assicurato sino all’ultimo bordo a conferma di come nella RS21 Cup non ci sia nulla di scontato. Un dato su tutto: le prime sette barche sono racchiuse in soli dieci punti di differenza.

A livello di risultati parziali, nella categoria Open, “Range Rover Team” si è aggiudicato due prove con un secondo posto, mentre gli altri successi sono andati a “Viva” di Alessandro Molla (Avav Luino Va), “Bogatyrs” di Igor Rytov (Ain), “Frida Racing” di Paolo Cordiglia (Unione Velica Maccagno Va) e “Magique et Terrible” di Malika Bellomi (Cv Arco Trento).

E proprio il team di Malika Bellomi merita un discorso a parte essendo interamente femminile e per di più della categoria Corinthian. Un exploit incredibile per Malika e il suo team composto da Elisa Ziletti, Sofia Giondi, Lucia Marchi e Chiara Degli Angioli. Una vittoria parziale Open e il primo posto di categoria: meglio di così il team trentino non poteva aspettarsi dalla trasferta siciliana.

Ma torniamo un passo indietro per dire che sul podio della Open, con Vernocchi, ci è salito Alessio Marinelli con “Viva” secondo e Igor Rytov con “Bogatyrs” terzo (quest’ultimo pur terminando a pari punti con Filippo Pacinotti di “Brontolo Players Special” e “Kindako” di Stefano Visintin).

Nei Corinthian, netta la vittoria di Malika Bellomi sul “T-Rex” di Marco Giannini (Avas Lovere) e “Ita 332” di Alessio Maciaccia Cdv Bari).

Ma ecco la top ten dell’Act2 “Open” dopo sei prove con scarto tra parentesi: 1. “Range Rover Team” (Giacomo Vernocchi – Yc Rimini – (13)/1/4/13/2/1); 2. “Viva” (Alessio Marinelli – Avav Luino – 3/11/1/2/(12)/7); 3. “Bogatyrs” (Igor Rytov – Ita – 1/6/5/7/(9)/8); 4. “Brontolo Player Special” (Filippo Paccinotti – Yc Costa Smeralda – 2/3/2/(18)/5/15); 5. “Kindako” – (Stefano Visintin – Yc Torri del Benaco Vr – 6/7/6/6/(13)/2); 6. “Era L’Ora” (Matteo di Maio – Yc Monaco – 10/2/3/4/11/(17)); 7. “Magique et Terrible” (Malika Bellomi – Cv Arco Trento – 8/4/7/1/(14)/11) – 1° Corinthian; 8. “Frida Racing” (Paolo Cordiglia – Unione Velica Maccagno Va – 5/(15)/9/14/1/9); 9. “Freccia Blu” (Marco Franchini – Yc Rimini – 9/9/13/(15)/4/3); 10. “Tenzor Team” (Andrey Pushkin – Tenzor Sailing Club Ain – 7/10/11/3/7/16).

Il podio “Corinthian”: 1. “Magique et Terrible” (Malika Bellomi); 2. “T-Rex” (Marco Giannini – Avas Lovere Bg – 12/5/12/11/8/(14)); 3. “Ita 332” (Alessio Maciaccia – Circolo della Vela Bari – 16/16/17/10/(18)/4).

Classifiche complete su: https://www.hubsail.it/classifica/26027

I prossimi Act della RS 21 Cup: 12/14 giugno Torbole, 17/19 luglio Malcesine e 24/27 settembre Scarlino con la disputata anche del Campionato Italiano.

Didascalie foto

Foto 1: “Range Rover Team” di Giacomo Vernocchi

Foto 2: “Magique et Terrible” di Malika Bellomi

Foto 3: Il podio della categoria Open

Foto 4: Il podio della categoria Corinthian

Foto 5: La flotta della RS21 Cup

Foto 6: La flotta della RS21 Cup