“Vele d’Epoca dell’Alto Tirreno – Trofeo Valdettaro”, i vincitori della terza edizione

Nonostante il maltempo, che ha permesso di disputare una sola regata, si è riusciti a concludere la terza edizione delle “Vele d’Epoca dell’Alto Tirreno – Trofeo Valdettaro”, ospitata nel porticciolo delle Grazie di Porto Venere dal 14 al 16 maggio 2026. La manifestazione è stata organizzata dalla Lega Navale Italiana Sezione della Spezia insieme alla Sezione Velica della Marina Militare ed al Cantiere Valdettaro. Margaret ha vinto tra gli ‘Yacht d’Epoca’, mentre Crivizza si è aggiudicata la vittoria tra gli ‘Yacht Classici’ e il Trofeo Valdettaro.

Premio Eleganza per Freya, anche vincitrice tra le ‘Vele Storiche’, con Airone V prima tra i Classic IOR. Manuela V si è aggiudicata il Trofeo Lega Navale Italiana Ammiraglio Straulino nella Classe dei 5.50 Metri Stazza Internazionale. La cena equipaggi presso la pineta delle Grazie, offerta dal Cantiere Valdettaro, è stata preceduta dalla cerimonia di premiazione e da una giornata ricca di iniziative a terra.

I VINCITORI DELLE “VELE D’EPOCA DELL’ALTO TIRRENO – TROFEO VALDETTARO” 2026

Nonostante la forte libecciata e il mare grosso, che ha impedito a diverse imbarcazioni di raggiungere l’insenatura delle Grazie di Porto Venere, si è riusciti a disputare “Le Vele d’Epoca dell’Alto Tirreno – Trofeo Valdettaro”. In questa terza edizione, tenutasi dal 14 al 16 maggio 2026, gli scafi presenti hanno potuto sfidarsi in occasione di una sola prova in mare nella giornata di sabato. La manifestazione è stata organizzata dalla Lega Navale Italiana Sezione della Spezia insieme alla Sezione Velica della Marina Militare ed al Cantiere Valdettaro, con il supporto dell’AIVE (Associazione Italiana Vele d’Epoca), del CIM (Comitato Internazionale del Mediterraneo) e VSV (Associazione Vele Storiche Viareggio).

La centenaria Margaret del 1926 ha vinto nella categoria Yacht d’Epoca (varo entro il 1950). Crivizza del 1966, oltre a vincere tra gli Yacht Classici (varo tra il 1950 e il 1975), si è aggiudicata anche il prestigioso Trofeo Valdettaro, mentre lo Sciarrelli Airone V del 1972 ha vinto tra i Classic IOR (varo compreso tra il 1970 e il 1984). La goletta Freya, un altro progetto di Carlo Sciarrelli, di cui quest’anno ricorrono i 20 anni dalla scomparsa, ha vinto nella categoria Vele Storiche. I 5.50 Metri Stazza Internazionale hanno potuto disputare quattro prove all’interno della diga foranea per contendersi il Trofeo Lega Navale Italiana Ammiraglio Straulino. La vittoria è andata a Manuela V, varata nel 1961 dal cantiere Velscaf di Rapallo del Comandante Dario Salata su progetto dell’americano C. Raymond Hunt. La manifestazione si è conclusa sabato 16 maggio con la grande cena equipaggi allestita all’aperto dalla Pro Loco Le Grazie e offerta dal Cantiere Valdettaro, prezioso partner dell’evento.

PARTNER E SOSTENITORI

Le “Vele d’Epoca dell’Alto Tirreno – Trofeo Valdettaro” si sono svolte in collaborazione con la città di Porto Venere, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale Porti della Spezia e Marina di Carrara, Assonautica Provinciale La Spezia, Vele Storiche Viareggio, Porto Venere Srl Servizi Portuali e Turistici, Pro Loco Le Grazie, Cantiere della Memoria, Gruppo Fotografico Obiettivo Spezia. Main sponsor dell’evento Boero Yacht Coatings, il brand professionale per la verniciatura di yacht e Tecnoseal Cathodic Protection, leader mondiale nella produzione di anodi sacrificali.

Sponsor Toio, noto marchio di abbigliamento tecnico e sportivo e Cantine Lunae Bosoni, rinomata azienda vitivinicola ligure che quest’anno compie 60 anni dalla fondazione. Presenti inoltre Garmin, realtà specializzata in GPS e navigatori e Osculati, dal 1958 punto di riferimento nel diporto per l’accessoristica nautica. Tra gli altri sostenitori DAPHNÉ Sanremo, Carlo Mari Studio, Igor Gorgonzola, Be!Gin, Lè Ris, The Spezziner, Margini Teloni, Reclameitalia, Sitemar, Autoligure, Fondazione Storicbus e Passione Maggiolino.

LE CLASSIFICHE E I PREMI SPECIALI 2026

Tra le autorità intervenute alla premiazione, moderata dal presidente della sezione spezzina della Lega Navale Italiana Francesco Costa e dal 1° Luogotenente Nostromo Michele Renna, da mesi in prima linea nell’organizzazione, anche la sindaca di Porto Venere Francesca Sturlese, le autorità militari in rappresentanza dell’Ammiraglio di Divisione e Comandante di Marina Nord Flavio Biaggi, Gigi Rolandi nella sua doppia veste di Presidente dell’AIVE e del CIM. Presidente del Comitato di Regata era il carrarino Vincenzo Campoli, in team con Marco Poma, Commodoro e Direttore Sportivo dello Yacht Club Santo Stefano. Il Cantiere Valdettaro era rappresentato dalla Responsabile Commerciale Daniela Laganà e dal Direttore Operativo Alessio Donno.

Di seguito le classifiche:

Yacht Epoca: 1. Margaret (1926)

Yacht Classici: 1. Crivizza (1966) riceve 15 kg di antivegetativa Boero Giraglia 2. Penelope (1965) 3. Tarantella (1969)

Classic IOR: 1. Airone V (1972)

Vele Storiche: 1. Freya (1981) 2. Sula (1972) 3. Penguin (1981)

Trofeo Valdettaro: Crivizza (1966)

Classe 5.50 S.I.: 1. Manuela V (1961) 2. Twins X (1960) 3. Kukururu (1952) – 4. Grifone (1963) – 5. Volpina 3° (1963)

Trofeo Sergio Guazzotti: Airone V (1972)

Trofeo Giovani in AIVE intitolato a Roberta Talamoni (con Magnum di Cantine Lunae Bosoni): Sula (1972)

Trofeo Enrimar ASD Forza e Coraggio: Penguin (1981)

Il Premio Eleganza, un foulard in seta sostenibile della Maison sanremese Daphné, è stato assegnato alla goletta Freya dalla giuria composta da Federica Betti, Daniela Laganà, Arianna Merani e Francesca Bassi. Le imbarcazioni che quest’anno festeggiavano importanti compleanni sono state omaggiate con bottiglie di Be!Gin, il distilled gin ai fiori di begonia.

Si tratta di Crivizza (60 anni), Artica II della Marina Militare (70 anni) e Margaret (100 anni). La festa per l’ottantenne Ilda, impossibilitata a raggiungere Le Grazie a causa del maltempo, è stata solo temporaneamente rimandata. Un’altra bottiglia è stata offerta alla Lega Navale Italiana Sezione della Spezia per il suo impegno a tramettere l’amore per il mare e lo spirito marinaro. Ha ritirato il premio il velista e atleta paralimpico Marco Rossato.

LE INIZIATIVE IN BANCHINA

Se il maltempo ha impedito lo svolgimento della prevista esercitazione di salvataggio naufraghi da parte di SaguarCost Sarzana, è stato comunque possibile visitare sia la mostra sull’affondamento della motonave georgiana Margaret, avvenuto nel 2005 presso la diga foranea della Spezia, che quella dedicata all’interno del Cantiere della Memoria alle quattro barche, Crivizza, Artica II, Ilda e Margaret, che nel 2026 festeggiano rispettivamente 60, 70, 80 e 100 anni dal varo. I regatanti hanno anche potuto effettuare una visita al Museo Tecnico Navale della Spezia, presente all’interno dell’Arsenale della Marina Militare dal 1958.

Nella giornata di sabato si è svolta l’esibizione in banchina della Fanfara di presidio del Comando Interregionale Marittimo Nord, l’esposizione di bus e Maggiolini storici, la visita della Mostra “Opera Viva”, il progetto fotografico che racconta il mare attraverso immagini materiche e storie autentiche e la degustazione di prodotti del territorio a cura dell’associazione Luna Blu, realtà della Spezia dedicata all’inclusione sociale e lavorativa di persone con autismo. L’associazione culturale “Il Volo dell’Arte” ha presentato inoltre l’estemporanea di pittura “Tele per le Vele!”, ispirate al mare e alle imbarcazioni presenti al raduno.

Foto: Paolo Maccione