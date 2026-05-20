Bolin & Remo, a Venezia la sfida tra vela e voga alla veneta

Il Diporto Velico Veneziano e la Canottieri Giudecca lanciano una delle novità più originali della stagione sportiva veneziana

Venezia – Il connubio tra vela e tradizione remiera veneziana torna protagonista in laguna con la “Bolin & Remo”, la manifestazione organizzata dal Diporto Velico Veneziano e dalla Associazione Canottieri Giudecca che unisce sport, cultura nautica e rispetto per l’ambiente lagunare.

L’evento rappresenta una delle novità del calendario 2026 del DVV e nasce con l’obiettivo di promuovere e diffondere pratiche ludico-sportive sostenibili e perfettamente in armonia con il delicato ecosistema veneziano, come la vela e la voga alla veneta.

La manifestazione si articolerà in due prove distinte: una veleggiata in mare dedicata alle imbarcazioni d’altura e una regata in mascareta a due remi nelle acque della Giudecca. La classifica finale del “Trofeo Bolin & Remo” sarà determinata dalla combinazione dei risultati ottenuti nelle due competizioni.

Particolarità dell’iniziativa sarà il coinvolgimento diretto degli equipaggi velici nella prova remiera. Al momento dell’iscrizione, infatti, ogni armatore dovrà dichiarare la presenza o meno di componenti dell’equipaggio in grado di partecipare alla regata a remi. Gli equipaggi della prova di voga dovranno essere obbligatoriamente misti uomo-donna.

Per favorire la formazione degli equipaggi, giovedì 29 maggio alle ore 18.30, presso la sede della Canottieri Giudecca, si terrà un incontro di presentazione della manifestazione durante il quale saranno sorteggiati e abbinati i vogatori iscritti agli armatori delle imbarcazioni prive di rematori.

La prova velica si svolgerà sabato 13 giugno 2026. Il briefing tecnico è previsto alle ore 10.30 presso la sede del DVV, mentre il segnale di avviso sarà dato alle ore 14.00. Il percorso, posizionato in mare entro sei miglia dalla costa, dovrà essere completato due volte seguendo le boe gialle predisposte dall’organizzazione. Le imbarcazioni partecipanti saranno suddivise in categorie in base alla lunghezza fuori tutto (LOA).

Domenica 14 giugno sarà invece la volta della regata a remi. Le prove si svolgeranno nello specchio acqueo antistante la sede della Canottieri Giudecca utilizzando mascarete a due remi fornite dall’associazione organizzatrice. Il percorso sarà “a paletto”, con andata e ritorno, per una durata indicativa di 10-15 minuti. In caso di elevato numero di iscritti saranno previste prove di qualificazione a cronometro. Il briefing degli equipaggi è fissato alle ore 9.00, mentre la prima regata partirà alle ore 10.00.

Per la manifestazione velica saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria, mentre nella prova remiera saliranno sul podio i primi quattro equipaggi. Il Trofeo “Bolin & Remo” sarà assegnato all’equipaggio che otterrà il punteggio complessivo più basso sommando i piazzamenti delle due prove. In caso di parità, prevarrà il miglior risultato ottenuto nella seconda gara.

Il programma sarà arricchito anche da momenti conviviali aperti ai partecipanti. Sabato 13 giugno, al termine della veleggiata, il prato della sede del DVV ospiterà le premiazioni e un aperitivo con rinfresco. Domenica 14 giugno, dopo le regate in mascareta, le premiazioni finali e l’assegnazione del trofeo si svolgeranno presso la Canottieri Giudecca, seguite da un ulteriore momento conviviale.

Una manifestazione che punta così a valorizzare non soltanto la competizione sportiva, ma anche lo spirito autentico della navigazione veneziana, dove vela e remo continuano a rappresentare un patrimonio culturale e identitario unico al mondo.