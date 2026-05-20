Quattordici equipaggi azzurri agli Europei U19 di Brandeburgo

ROMA– L’Italia Under 19 affronterà gli Europei di Brandeburgo con la squadra al completo. In acqua scenderanno quattordici equipaggi nelle giornate di sabato e domenica prossimi.

In singolo si misureranno Alizee Ribolzi (SC Corgeno) e Lorenzo Iagodnich (SC Ginnastica Triestina). Nel due senza femminile sarà il momento di Carolina Cassani (SC Lario) e Letizia Martorana (SC Lario). Il due senza maschile sarà composto da Novak Mitrovic (CC Saturnia) e Pietro Blasig (CC Saturnia).

Maria Lucrezia Dittamo (SC Velocior) e Francesca Sasso (SC Bissolati) gareggeranno nel doppio femminile mentre Eduardo Moschella Primicerio (RCC Tevere Remo) ed Elia Bressan (C San Giorgio) difenderanno i colori azzurri nel doppio maschile.

Gaia Di Meo (SC Lario), Sofia Antoniazzi (Amici del Fiume), Arianna Marconcini (SC Pontedera) e Anna Cincinelli (SC Lario) comporranno il quattro senza femminile, Matteo L’Ala (SC Limite), Diego Caruso (VVF Tomei), Leonardo Iacovacci (Fiamme Gialle) e Brando Dalla Valle (SC Arno) saliranno sul quattro senza maschile.

Cecilia Maria Holloway (SC Trieste), Isabella Mihalescu (RSC Cerea), Roberta Romani (Fiamme Gialle) ed Emma Caratozzolo (SC Bissolati) saranno all’opera nel quattro di coppia femminile e nella stessa specialità l’armo maschile vedrà competere Matteo Miglioli (SC Bissolati), Carlo Cavallaro (CN Stabia), Jacopo Tesei (CC Saturnia) e Riccardo Toniolo (C San Giorgio).

La formazione dell’otto femminile è rappresentata da Aurora Toffanello (SC Lecco), Eva Gagetti (SC Pontedera), Aurora Gerosa (SC Corgeno), Neve Aroldi (SC Corgeno), Camilla Trombetta (SC Lario), Bianca Bancora (SC Lario), Annet De Vincenzi (SC Nettuno) e Vittoria Piller (SC Nettuno) con al timone Roy Rabah (SC Firenze).

In azione nell’otto maschile Vincenzo Gallo (CCR Lauria), Alessandro Leonardi (SC Esperia), Giovanni Di Dio Buonocore (CN Stabia), Umberto Thomas (CN Ilva), Lorenzo Soncin (RSC Cerea), Pietro Gozzi (SC Lario), Mattia Carboncini (SC Limite), Cristian Bausano (SC Ilva) con al timone Morgana Maroni (SC Monate).

Roberta Romani e Elia Bressan gareggeranno nel doppio misto, Annet De Vincenzi, Vittoria Piller, Carolina Cassani, Letizia Martorana, Novak Mitrovic, Pietro Blasig, Mattia Carboncini e Cristian Bausano (tim. Morgana Maroni) comporranno l’otto misto. Riserve: Carlotta Livorti, Greta Spissu, Francesca Torri, Andrea Gugole, Mattia Rostagno, Francesco Zangrillo.

Nelle immagini: il due senza femminile Martorana-Cassani, il due senza maschile Blasig-Mitrovic