LA GRAND SOLEIL CUP TORNA A PORTO CERVO: AL VIA L’EDIZIONE 2026

Grand Soleil Cup 2024. Crediti foto: Grand Soleil

Porto Cervo-La Grand Soleil Cup 2026, appuntamento dedicato agli armatori degli yacht a vela Grand Soleil, organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda in collaborazione con Cantiere del Pardo, prende ufficialmente il via stasera con la Cena di gala sulla terrazza dello YCCS.

È presente a Porto Cervo una flotta di 21 imbarcazioni in rappresentanza di 8 nazioni, confermando il richiamo internazionale dell’evento e il legame tra la community Grand Soleil e uno dei più apprezzati campi di regata del Mediterraneo.

L’edizione 2026 sarà caratterizzata da importanti novità in acqua, a partire dal debutto assoluto del nuovo Grand Soleil 80 Plus, insieme alla presenza di ben tre Grand Soleil 72, due in versione Long Cruise e uno in versione Performance. Grande attesa anche per l’esordio in regata di due Grand Soleil 65: l’olandese Ribelle è una versione Performance, mentre l’australiano Halimede è una versione Long Cruise. I maxi yacht di 72 e 65 piedi sono rappresentativi della recente evoluzione stilistica e progettuale del cantiere, tuttavia sono presenti alla Grand Soleil Cup anche modelli del passato, che continuano a regalare soddisfazioni ed emozioni ai loro armatori. Lo yacht più piccolo della flotta è un GS 37, lungo poco più di 11 metri.

Le regate costiere si svolgeranno sulle acque dell’Arcipelago di La Maddalena, offrendo agli equipaggi condizioni tecniche di assoluto livello in uno scenario naturale unico. La Grand Soleil Cup è un evento capace di coniugare al meglio competizione, passione per il mare e convivialità.

Venerdì 22 e sabato 23 maggio gli skipper si ritroveranno ogni mattina in Piazza Azzurra per il briefing prima delle regate, con partenza delle prove prevista alle ore 12.00. Al rientro a terra, armatori ed equipaggi saranno accolti in Piazza Azzurra con l’after-race refreshment, un momento sociale ben consolidato nella tradizione dello YCCS.

Grand Soleil Cup 2024 Crediti foto: Grand Soleil

Giorgio Benussi, Segretario Generale e Direttore Sportivo YCCS, ha dichiarato: “Cantiere del Pardo e gli armatori Grand Soleil hanno scelto di tornare a Porto Cervo, li ringraziamo e faremo del nostro meglio perché portino a casa splendidi ricordi dell’evento, sia in mare che nelle attività conviviali. Buon vento a tutti!”

La regata si concluderà sabato sera, 23 maggio, con la cerimonia di premiazione e il Farewell Party, aperto a tutti i partecipanti, presso lo Yacht Club Costa Smeralda.

Le previsioni meteo indicano venti leggeri dai quadranti settentrionali.



Per ulteriori informazioni, iscritti, programma, news e foto visitare il sito www.yccs.com o la sezione dedicata alla regata.



