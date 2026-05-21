TRE GOLFI SAILING WEEK 2026: AL VIA L’IMA MAXI EUROPEAN CHAMPIONSHIP CON LA 71ª REGATA DEI TRE GOLFI

Da Napoli a Sorrento torna una delle grandi classiche della vela internazionale con 27 Maxi Yacht e il Multihull Trophy

Napoli– Sta per entrare nel vivo uno degli appuntamenti più attesi della stagione della vela internazionale: l’IMA Maxi European Championship 2026, in programma dal 22 al 28 maggio tra Napoli e Sorrento nell’ambito della Tre Golfi Sailing Week 2026.

Organizzato dal Circolo del Remo e della Vela Italia, in sinergia con la International Maxi Association (IMA), in collaborazione con lo Yacht Club Italiano di Genova e il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, e supportato da Rolex e Loro Piana, il Campionato Europeo Maxi rappresenta ancora una volta uno dei momenti centrali della stagione mediterranea dei grandi yacht.

Come da tradizione, il campionato si aprirà domani, 22 maggio, con la prova d’altura, che coincide con la 71ª Regata dei Tre Golfi, che quest’anno per la prima volta è stata divisa tra Maxi e ORC che già l’hanno disputata l’8 maggio come prova offshore del Campionato del Mondo 2026. La storica regata prenderà il via dalla Rada di Santa Lucia, davanti alla sede del Circolo del Remo e della Vela Italia con, come quinta Castel dell’Ovo. La partenza di quest’anno per i Maxi sarà anticipata rispetto al passato, con primo segnale previsto alle 13:30.

Il percorso offshore di circa 150 miglia nautiche porterà la flotta verso nord-ovest fino all’isola di Ponza, per poi rientrare nel Golfo lasciando Capri a sinistra o a destra, passando attorno a Li Galli e tornando verso il traguardo di Napoli, in uno dei campi di regata più spettacolari del Mediterraneo.

A seguire, dal 25 al 28 maggio, la flotta si trasferirà a Sorrento, alla Marina Piccola, per quattro giorni di regate tecniche tra prove a bastone e costiere, sotto la direzione del Principal Race OfficerStuart Childerley. Tra gli appuntamenti più attesi anche la tradizionale costiera attorno a Capri, con i Faraglioni e i paesaggi della Penisola Sorrentina a fare da sfondo alla competizione. La flotta 2026 si presenta ancora una volta estremamente competitiva e internazionale, con 27 Maxi Yacht suddivisi nelle tradizionali quattro classi IRC. Grande attenzione sarà rivolta alle categorie Maxi 1 e Maxi Grand Prix, che riuniscono alcune delle imbarcazioni più performanti al mondo.

Tra i protagonisti annunciati della classe Maxi Grand Prix spicca il 74 piedi americano Bella Mente di Hap Fauth, vincitore degli ultimi due titoli europei IMA, insieme a yacht del calibro di Jethou, Proteus, North Star e il wallyrocket71 Django 7X di Giovanni Lombardi Stronati, Campione del Mondo Maxi Grand Prix 2025.

Nella Maxi 1 saranno ancora protagonisti i grandi 100 piedi come Magic Carpet e di Sir Lindsay Owen-Jones, V, Leopard 3, Galateia e Tilakkhana II, mentre tra le novità di questa edizione figurano anche il Wally 94 Astra 1, il JV62 Manticore, lo Swan 90 Hummingbird e il Mylius Why Not.

“L’IMA Maxi European Championship continua a rappresentare uno degli appuntamenti di riferimento per la flotta Maxi internazionale,” ha dichiarato Andrew McIrvine, Segretario Generale della International Maxi Association. “La combinazione tra la lunga offshore della Regata dei Tre Golfi e le prove inshore che da Sorrento vedono i maxi regatare in tutto il Golfo di Napoli rende questo evento unico nel suo genere. Ogni anno vediamo crescere il livello della flotta e l’interesse degli armatori, attratti non solo dalla qualità sportiva della manifestazione, ma anche dall’accoglienza e dalla straordinaria bellezza di Napoli e Sorrento”. Parallelamente all’Europeo Maxi si svolgerà anche il Multihull Trophy, che per il secondo anno consecutivo correrà insieme alla flotta Maxi nella prova offshore e nelle successive regate inshore.

“L’IMA Maxi European Championship rappresenta da sempre uno dei momenti più prestigiosi della Tre Golfi Sailing Week,” ha dichiarato Roberto Mottola di Amato, Presidente del Circolo del Remo e della Vela Italia. “La qualità della flotta e il livello sportivo continuano a crescere anno dopo anno, confermando Napoli e Sorrento come punti di riferimento assoluti della vela internazionale”.

Accanto all’eccellenza sportiva, la Tre Golfi Sailing Week continuerà a distinguersi per l’ospitalità e l’atmosfera unica che da sempre caratterizzano l’evento, tra il Golfo di Napoli e la Penisola Sorrentina. Tra gli appuntamenti sociali più attesi della settimana anche il tradizionale crew party offerto da Rolex e Loro Piana a Villa Zagara, a Sorrento, dedicato ad armatori, equipaggi e ospiti della manifestazione.

La regata è supportata da partner di primo piano tra cui Rolex e Loro Piana, insieme a North Sails, Wally Yachts, Deloitte, Ferrarelle, Ottogas, Garmin, Banca Patrimoni Sella & C., Caffè Borbone e Azimut Investimenti.

Photo credits: @Tre Golfi Sailing Week/Studio Borlenghi