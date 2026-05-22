Fine Settimana di grande vela con la Regata Nazionale Hansa 303 organizzata dalla Liberi nel Vento

Ben centosedici persone hanno partecipato all’iniziativa “Navigare Insieme: l’Italia senza barriere”, il progetto della Federazione Italiana Vela che avvicina le persone con disabilità allo sport della vela. Tre giorni di promozione dello sport della vela per tutti organizzata dalla Liberi nel Vento con la collaborazione dello staff FIV Para Sailing. Tutti hanno effettuato uscite in mare con le imbarcazioni Hansa 303 e provato le emozioni che lo sport della vela riesce a trasmettere.

E dopo questa splendida iniziativa il porto turistico SanGiorgio Marina è pronto a ricevere i ben sessantuno atleti che nel fine Settimana scenderanno in acqua per partecipare alla Regata Nazionale Hansa 303 – Trofeo Classe Hansa Italia 2026. Derive, le Hansa 303, di riferimento della Federazione Italiana Vela e del Comitato Italiano Paralimpico per l’attività para sailing.

Molto importante il lavoro di programmazione della manifestazione sportiva per lo staff della Liberi nel Vento. Al lavoro da settimane per cercare di dare massima accoglienza ai timonieri ed ai loro accompagnatori.

Una grande partecipazione frutto anche della bella e funzionale base nautica a terra e soprattutto in mare che il circolo sangiorgese, grazie al sostegno di privati, sponsors e istituzioni è riuscito a creare nel corso di questi ventiquattro anni di attività.

Venti equipaggi nella categoria doppio e ventuno nella categoria singolo, ben quarantuno imbarcazioni, si sfideranno nelle acque antistanti Porto San Giorgio per contendersi l’ambito Trofeo.

Sin d’ora un ringraziamento agli Ufficiali di Regata Viandante Lorenzo, Mariani Giancarlo, D’Ercoli Maria Grazia, e Giampolo Cognigni che coordineranno le cinque prove in programma tra le giornate di sabato 23 e Domenica 24.

Sabato mattina alle ore 11.00 si svolgerà la cerimonia di apertura della regata con il saluto agli atleti ed accompagnatori di rappresentanti istituzionali. A seguire lo Skipper Meeting e alle ore 13.00 verrà dato il segnale di avviso della prima prova.

Sin d’ora ai regatanti il Buon Vento da tutto il Comitato Organizzatore e, come sempre, buon divertimento e che vinca il Migliore!

Tanta attività, tante iniziative che si possono organizzare grazie alla vicinanza ed al sostegno di privati, aziende, enti e fondazioni che credono e sostegono le finalità associative: il mare e le sue emozioni per tutti!

L’attività sportiva è realizzata grazie al sostegno di Sollini Accessori Calzature, Sollini Unip Lda, Vega Italian Style for Lift, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Premiata, Solettificio Biccirè, Energean, Sace MarineCork, Triride Italia Srl, Solgas Fermo, Rotary Club di Fermo, Farmacia Luisa Pompei, Calzaturificio Effemme Srl. In collaborazione con Lega Navale Italiana di Porto San Giorgio, Porto Turistico SanGiorgio Marina, Armare Ropes, Ambito Sociale Territoriale, cantiere CNM&Co, Centronautico Mare, Tecnomare, Croce Azzurra, Protezione Civile di Porto San Giorgio, e ANMIL Marche.

Foto:

1 – Il manifesto dell’iniziativa

2 – La base nautica Liberi nel Vento pronta ad ospitare i timonieri della Classe Hansa Italia.