Il primo giorno della Preliminary Regatta Sardinia si conclude con ottimi risultati per entrambi i team Luna Rossa

PRELIMINARY REGATTA SARDINIA, DAY 1

Cagliari – Giornata splendida, con vento teso sui 16/18 nodi da Sud e tanto sole: Cagliari accoglie così la Preliminary Regatta Sardinia – evento inaugurale della 38^ America’s Cup, organizzato da America’s Cup Management (ACP) – e il pubblico risponde con una partecipazione incredibile, a terra e in mare, per assistere a delle regate che non hanno deluso le aspettative. Com’era prevedibile, infatti, gli otto equipaggi in acqua si sono affrontati senza esclusione di colpi per guadagnare punti utili alla vittoria di questo evento. Non sono mancate proteste, penalità e incroci rischiosi tra gli AC40 foiling che hanno dato spettacolo nel golfo degli Angeli.

RACE #01

Partita bene sottovento e libera dagli avversari, Luna Rossa 1 si stacca subito dal resto della flotta e conquista la leadership della regata. L’equipaggio Y&W gira la prima boa in testa e, grazie a una conduzione eccellente, mantiene il controllo fino al traguardo. Luna Rossa 2 si mantiene nel gruppo di testa sino alla fine del secondo lato di poppa che li vede in seconda posizione. Alla manovra al cancello, però, la barca cade dai foil e quell’errore si traduce in un ritardo impossibile da recuperare.

Luna Rossa 1: 1^ posizione (+ 10 punti)

Luna Rossa 2: 7^ posizione (+ 4 punti)

REGATA #02

Ottima regata per entrambe le imbarcazioni di Luna Rossa, che hanno chiuso in seconda (Luna Rossa 1) e terza posizione (Luna Rossa 2). Poco dopo la partenza, le due barche italiane e quella Principal dei neozelandesi si sono staccate dal gruppo ingaggiandosi tra loro per tutta la prova, con incroci molto aggressivi. Le condizioni del mare, con onda formata, ha reso la regata molto complessa. I due equipaggi italiani sono stati bravissimi a gestire contemporaneamente le condizioni impegnative e gli avversari, con una condotta eccellente che si è tradotta in un risultato importante per entrambi.

Luna Rossa 1: 2^ posizione (+ 9 punti)

Luna Rossa 2: 3^ posizione (+ 8 punti)

REGATA #03

Ancora una prova di alto livello per le due imbarcazioni italiane, che chiudono con una vittoria (Luna Rossa 1) e un terzo posto (Luna Rossa 2). Nonostante una penalità per partenza anticipata, Luna Rossa Principal è bravissima a sfruttare ogni occasione per recuperare posizioni e chiudere la regata in terza posizione. Luna Rossa Y&W fa una bella regata mantenendosi sempre in seconda posizione e, sfruttando un errore dei neozelandesi nell’ultimo lato, riesce a portarsi in testa a e mantenere il controllo sino al traguardo.

Luna Rossa 1: 1^ posizione (+ 10 punti)

Luna Rossa 2: 3^ posizione (+ 8 punti)

38th America’s Cup Preliminary Regatta Sardinia 2026

«Bella prima giornata di regate, perfetta per rompere il ghiaccio», ha detto Umberto Molineris. «Abbiamo fatto qualche errorino di troppo, ma ci sentiamo bene. A punti siamo tutti lì e domani si ricomincia».

«Giornata impegnativa con onda formata, non tanto vento, ma comunque condizioni che ti mettevano in difficoltà», dice Maria Giubilei. «Ci siamo divertiti e abbiamo cercato di dare il massimo. Tra di noi ci davamo la carica. Alla fine, ha funzionato».

«Abbiamo scommesso su Cagliari nel 2014», dice Max Sirena, Amministratore Delegato di Luna Rossa. «Oggi, vedendo le condizioni perfette del campo di gara e la partecipazione straordinaria della città – con tantissime persone a seguire le regate sia a terra sia in mare – abbiamo avuto la certezza di avere fatto la scelta giusta».

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Gli equipaggi odierni di Luna Rossa erano i seguenti:

Luna Rossa 1 – Y&W

Marco Gradoni (timoniere)

Margherita Porro (timoniera)

Maria Giubilei (trimmer),

Giovanni Santi (trimmer)

Luna Rossa 2 – Team Principal

Peter Burling (timoniere)

Ruggero Tita (timoniere)

Vittorio Bissaro (trimmer)

Umberto Molineris (trimmer)

Guarda le regate live su www.lunarossachallenge.com