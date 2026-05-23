Europei U19: nove barche azzurre in finale a Brandeburgo

BRANDEBURGO (GERMANIA) – Saranno nove le imbarcazioni in gara a Brandeburgo domani mattina in occasione delle finali degli Europei Under 19.

Alizee Ribolzi mette la sua firma con la leadership indiscussa prima nella batteria e poi nella semifinale del singolo femminile.

Letizia Martorana e Carolina Cassani confermano ancora una volta il loro valore nel due senza femminile ed esprimono la propria superiorità vincendo con grande autorevolezza in batteria. Primo posto in batteria anche per il quattro senza femminile di Gaia Di Meo, Sofia Antoniazzi, Arianna Marconcini e Anna Cincinelli.

Avanza anche il doppio maschile di Eduardo Moschella Primicerio ed Elia Bressan dopo il secondo posto in semifinale. Promozione, dopo la piazza d’onore conquistata in batteria, per il quattro senza maschile di Matteo l’Ala, Leonardo Iacovacci, Diego Caruso e Brando Della Valle.

Insieme a questi cinque equipaggi, domani in finale si misureranno anche le due ammiraglie, quella maschile (Vincenzo Gallo, Alessandro Leonardi, Giovanni Di Dio Buonocore, Umberto Thomas, Lorenzo Soncin, Pietro Gozzi, Mattia Carboncini, Cristian Bausano con al timone Morgana Maroni) e quella femminile (Aurora Toffanello, Eva Gagetti, Aurora Gerosa, Neve Aroldi, Camilla Trombetta, Bianca Bancora, Annet De Vincenzi e Vittoria Piller con al timone Roy Rabah), e le due imbarcazioni miste, il doppio (Roberta Romani e Elia Bressan) e l’otto (Annet De Vincenzi, Vittoria Piller, Carolina Cassani, Letizia Martorana, Novak Mitrovic, Pietro Blasig, Mattia Carboncini e Cristian Bausano, tim. Morgana Maroni).

Sfuma per soli sei decimi la promozione in finale per il quattro di coppia maschile di Matteo Miglioli, Carlo Cavallaro, Jacopo Tesei e Riccardo Toniolo. Obiettivo mancato di poco anche dal doppio femminile di Maria Lucrezia Dittamo e Francesca Sasso. Anche Lorenzo Iagodnich accede alla finale B del singolo maschile dopo il quinto posto di oggi pomeriggio.

Disco rosso in batteria per il due senza maschile di Novak Mitrovic e Pietro Blasig e per il quattro di coppia femminile di Cecilia Maria Holloway, Isabella Mihalescu, Roberta Romani ed Emma Caratozzolo.

Risultati e Start List



Europei U19: i risultati delle semifinali



Europei U19: i risultati delle batterie



Brandeburgo, la voce dei protagonisti della prima giornata



Tabella Risultati Azzurri



Nella foto (ph Canottaggio.org / Julia Kowacic): la singolista Alizee Ribolzi