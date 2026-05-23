FEDERICO PILLONI CONQUISTA IL BRONZO ALL’EUROPEO iQFOiL

Federico Pilloni, atleta del programma Young Azzurra dello YCCS, ha conquistato il terzo posto overall al Campionato Europeo iQFOiL insieme al titolo di Campione Europeo U23. Crediti foto: iQFOiL Class/Sailing Energy

L’atleta Young Azzurra conquista anche il titolo di Campione Europeo Under 23

Maddalena Spanu chiude seconda alla WingFoil Racing World Cup in Turchia

Cesare Barabino chiude in top 20 al Campionato Europeo ILCA 7

Porto Cervo– Una settimana intensa per gli atleti del programma Young Azzurra dello YCCS che hanno preso parte ad eventi di riferimento nel rispettivo calendario sportivo. Oggi si è concluso il Campionato Europeo iQFOiL, in corso a Portimao in Portogallo, che ha visto Federico Pilloni conquistare il terzo posto overall al Campionato Europeo iQFOiL insieme al titolo di Campione Europeo U23. Altro risultato eccellente quello di Maddalena Spanu che ha chiuso sul secondo gradino del podio la tappa di WingFoil Racing World Cup in Turchia. Per concludere, nella giornata di ieri Cesare Barabino ha registrato un 16° posto overall al Campionato Europeo ILCA 7, in Croazia.

Una settimana intensa per Federico Pilloni che in una flotta composta da 117 partecipanti è riuscito a distinguersi per performance, determinazione e carattere fino alla fine. Grazie ai risultati ottenuti, nelle qualifiche e finali, Freddy ha avuto accesso diretto alla semifinale caratterizzata da tre general recall. Nell’ultimo recall, Freddy ha dovuto scontare la penalità partendo con 5 secondi di ritardo, nonostante questo è riuscito a riconquistare il distacco e ha tagliato secondo il traguardo, accedendo così alla Grand Final Race.

Una finalissima emozionante, che ha visto l’atleta Young Azzurra lasciare con il fiato sospeso i suoi avversari girando per primo la prima boa di bolina. Nel lato successivo Luuc Van Opzeeland è riuscito a riprendere il comando con Freddy alle sue spalle che lo ha tallonato fin sul traguardo. Federico Pilloni ha conquistato così il bronzo al Campionato Europeo iQFOiL dietro a Johan Søe e Luuc Van Opzeeland, Campione Europeo 2026 nonchè bronzo alle Olimpiadi di Parigi. Un terzo posto tra i senior che gli è valso il titolo di Campione Europeo Under 23.

Federico Pilloni (num. velico 286) in partenza durante la semifinale del Campionato Europeo iQFOiL.

Crediti foto: iQFOiL Class/Sailing Energy

“È stata una finale emozionante, combattuta fino all’ultimo, in cui ho dato tutto. Conquistare il bronzo al Campionato Europeo Senior e il titolo di Campione Europeo Under 23 è qualcosa che mi rende immensamente orgoglioso del percorso fatto fin qui. Questo risultato mi dà ancora più motivazione per continuare a lavorare e cercare di fare sempre meglio. Voglio ringraziare tutte le persone che mi supportano ogni giorno: la mia famiglia, il mio Club, la Federazione Italiana Vela, i miei allenatori e i miei amici e compagni di squadra. Quella di oggi è una gioia immensa che mi porterò dentro a lungo.” Questo il commento di Federico Pilloni.

Maddalena Spanu alla WingFoil Racing World Cup in Turchia. Crediti foto: WingFoil Racing

In due Paesi differenti ma entrambi determinati a dare il meglio di sè. Subito dopo la conclusione della finalissima del Campionato Europeo iQFOiL, Maddalena Spanu era pronta ad affrontare la Medal Race finale della WingFoil World Cup in Turchia. Dopo 18 prove disputate, tra long distance race e short race, Maddalena si è posizionata al secondo posto della classifica provvisoria. Nella gara finale, le condizioni meteo caratterizzate da vento leggero e una sbavatura in partenza non la hanno favorita, tuttavia l’atleta è riuscita a restare concentrata e conquistare il secondo posto overall. Primo posto per la francese Vaina Picot, Yana Li completa il podio in terza posizione.

“È stata una settimana molto intensa e mi ritengo soddisfatta del risultato. Ho combattuto molto con Vaina, siamo sempre state a due punti di distanza. Oggi, ultimo giorno dell’evento, la partenza ha compromesso l’esito della gara. Al di là di questo porto con me differenti spunti positivi e altrettanti sui quali lavorare per alzare l’asticella ancora di più. Ora testa alla prossima tappa, che sarà tra un mese a Silvaplana.” Questo il commento di Maddalena Spanu.

Altro risultato importante è stato quello portato a casa da Cesare Barabino che al Campionato Europeo ILCA 7, al termine ieri in Croazia, è entrato in Gold Fleet con ottimi parziali – tra cui un terzo e un quinto posto nelle fasi di qualifica – chiudendo in top 20, al 16° posto overall.

Cesare Barabino in regata al Campionato Europeo ILCA 7 in Croazia

Lo YCCS si congratula con tutti gli atleti Young Azzurra – Federico, Maddalena e Cesare – per gli eccellenti risultati conseguiti.