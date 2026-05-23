Luna Rossa 1 e Luna Rossa 2 rispettivamente prima e terza in classifica provvisoria

PRELIMINARY REGATTA SARDINIA | DAY 02

Cagliari – Sabato affollatissimo, a terra e in mare a Cagliari, per assistere alla seconda e penultima giornata della Preliminary Regatta Sardinia. Le condizioni meteo erano meno impegnative di ieri, ma tutt’altro che semplici: il vento teso sui 14 nodi della prima prova, infatti, è andato scemando nel corso del pomeriggio, rendendo la regata molto complicata per gli equipaggi che hanno faticato a mantenere le barche in assetto foiling. Si sono disputate quindi a tre prove diverse tra loro, che hanno richiesto versatilità, adattabilità e costante concentrazione da parte dei team in acqua. Al termine delle sei prove disputate, i due team di Luna Rossa restano al vertice della classifica provvisoria alla viglia della finale di domani.

RACE #04

Ottima regata per Luna Rossa 2 che, sin dalla partenza dimostra di avere grande confidenza con la barca e con le condizioni del golfo degli Angeli. L’equipaggio Principal manovra con sicurezza anche nelle condizioni di vento odierne e dimostra di essere in sintonia con il campo di gara. Tutta la prova ha visto i team Principal italiano e neozelandese ingaggiarsi in continui incroci e cambi di posizione. Le barche sono rimaste vicinissime fino al traguardo, tagliato da Luna Rossa in seconda posizione per due soli secondi di distacco. Dopo una caduta dai foil a pochi secondi dallo start, Luna Rossa 1 non demorde e mantiene lucidità e concentrazione, navigando molto bene sul vento e sugli avversari: il risultato è un ottimo recupero e un quarto posto sul traguardo, che permette al team di mantenere la leadership provvisoria della regata.

Luna Rossa 1: 4^ posizione (+ 7 punti)

Luna Rossa 2: 2^ posizione (+ 9 punti)

REGATA #05

Regata molto complessa, caratterizzata da un vento più debole sul campo che ha costretto gli equipaggi a manovrare con grande attenzione per mantenere l’assetto di volo. Purtroppo, anche le barche italiane sono state penalizzate dagli improvvisi cali di aria che hanno scombinato le posizioni e generato continui cambi di leadership. Le due barche italiane chiudono comunque la prova in seconda (LR 1) e quarta posizione (Luna Rossa 2).

Luna Rossa 1: 2^ posizione (+ 9 punti)

Luna Rossa 2: 4^ posizione (+ 7 punti)

REGATA #06

Ancora una bellissima regata per i due team Luna Rossa, sebbene difficile per le condizioni meteo, con vento debole e irregolare sul campo. Per tutta la prova, gli equipaggi italiani sono stati perfetti nel mantenere le barche in assetto volante e contemporaneamente nel gestire gli avversari, attenti ad evitare i rifiuti delle loro vele, in un continuo gioco di tattica. Luna Rossa 1, in particolare, è riuscita a tenere testa ai neozelandesi sino all’ultimo bordo, sorpassando poi il Defender a pochi metri dal traguardo. Ottima prova anche per il team Principal di Luna Rossa che ha chiuso un’altra bella regata in terza posizione.

Luna Rossa 1: 1^ posizione (+ 10 punti)

Luna Rossa 2: 3^ posizione (+ 8 punti)

Louis Vuitton 38th America’s Cup – Preliminary Regatta Sardinia – Race Day 2

«Nella prima prova c’erano vento forte e onda, uno scenario simile a quello di ieri», dice Marco Gradoni. «Purtroppo, in partenza abbiamo strambato dove non c’era vento e ci siamo fermati. Però siamo stati bravissimi – veramente tutti quanti – a recuperare dei punti importanti. Le altre due prove erano difficili perché c’era molto meno vento e, soprattutto nell’ultima, siamo stati veramente bravi a rimanere in gioco fino alla fine e poi a spuntarla. In queste condizioni, è importantissimo non cadere dai foil e rimanere concentrati. Non puoi permetterti di fare errori, perché se sbagliavi una manovra oggi, perdevi la regata. È importante essere lucidi, leggere bene il campo e comunque di cercare di stare sempre dalla parte giusta. Non è stata una giornata facile e sono contento perché poteva andare peggio. Siamo stati bravi».

«Tre prove diverse, tre regate bellissime, condizioni difficili e tecniche», dice Horacio Carabelli, Design Director di Luna Rossa. «I giovani e le donne hanno registrato un’altra giornata molto positiva, vincendo anche una prova, e il team Principal ha regatato molto bene, posizionandosi terzo in classifica. Domani si prospetta una finale molto interessante».

38th America’s Cup Preliminary Regatta Sardinia 2026

Gli equipaggi odierni di Luna Rossa erano i seguenti:

Luna Rossa 1 – Y&W

Marco Gradoni (timoniere)

Margherita Porro (timoniera)

Maria Giubilei (trimmer),

Giovanni Santi (trimmer)

Luna Rossa 2 – Team Principal

Peter Burling (timoniere)

Ruggero Tita (timoniere)

Vittorio Bissaro (trimmer)

Umberto Molineris (trimmer)

Guarda le regate live su www.lunarossachallenge.com