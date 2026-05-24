Fraglia Vela Riva protagonista agli Europei ILCA di Kaštela: podio completo nell’ILCA 6 maschile e grandi risultati in tutte le classi

Kaštela (Croazia) – Si chiude con risultati di assoluto prestigio il Campionato Europeo ILCA 2026 per la Fraglia Vela Riva, protagonista in Croazia con vittorie, podi e piazzamenti di alto livello in tutte le flotte ILCA internazionali.

Si festeggia il titolo europeo U23 nella Classe Olimpica ILCA 7, dove Antonio Pascali non solo sale sul tetto d’europa di divisione, ma conquista anche il 10° posto assoluto: un risultato di grande valore tecnico in una delle flotte più competitive del panorama internazionale. Sfiora invece il podio assoluto il socio della Fraglia Lorenzo Brando Chiavarini, quarto a soli tre punti dalla medaglia.

Risultato stupefacente anche negli ILCA 6 maschili, dove gli atleti fragliotti, protagonisti di una grande prova collettiva, monopolizzano il podio europeo centrando una storica tripletta: il titolo continentale va a Claudio Crocco, autore di una regata estremamente solida e costante, davanti a Lorenzo Ghirotti, secondo a pari punti, e a Giovanni Bedoni, terzo. A completare una prova di squadra eccezionale, c’è anche il 5° posto assoluto di Mattia di Lorenzo.

Nella flotta ILCA 6 femminile si mette in evidenza anche la socia FVR Emma Mattivi, quarta Under 23 al termine di un campionato regolare e competitivo.

“Sono state giornate di regata molto impegnative, caratterizzate da una grande variabilità del meteo e da numerosi salti di vento: per questo è stato fondamentale essere sempre attenti nella lettura del campo di regata. Ho cercato di mantenere la massima concentrazione fin dalle prime prove, che mi hanno regalato quattro vittorie decisive ai fini del risultato finale. D’altro canto, avevo come avversari più vicini a me i miei compagni di squadra, tutti molto forti, con i quali ci alterniamo spesso sui podi durante le varie competizioni; in questa occasione sono stati decisivi la mia determinazione e la voglia di arrivare fino in fondo. Sono molto felice di aver raggiunto questo risultato e desidero ringraziare il mio allenatore, Mauro Bertotti, e Fraglia Vela Riva, che mi sostengono ogni giorno nel coltivare e realizzare questa mia grande passione” ha dichiarato Claudio Crocco.

“E’ stato un campionato svolto con vento medio, tra i 10 e i 18 nodi, onda formata, in mezzo al canale formato dalle isole davanti a Spalato. Le ultime tre regate, invece, sono andate in scena nel mare interno, davanti a Kastela, con borino rafficato e pulsante. È in questo contesto che per la Fraglia è arrivato un altro prestigioso risultato grazie ad Antonio Pascali, seguito al campionato dal tecnico FIV Giorgio Poggi. Il podio è stato sfiorato da Lorenzo Brando Chiavarini, che lo ha mancato per soli 3 punti. Nell’ILCA 6 maschile i nostri sono partiti alla grande. Alla fine se la giocavano in tre, radunati in altrettanti punti.

Per me non è stato facile gestire gli equilibri perché tutti e tre volevano vincere e tutti se lo sarebbero meritato. Durante l’ultima prova si sono trovati uno alla volta in posizioni favorevoli. All ultima boa di poppa quando ormai Ghirotti sembrava avercela fatta, Crocco ha trovato per qualche centimeto un ingaggio favorevole valso i tre punti necessari per arrivare in parità con Lorenzo e superarlo grazie al confronto dei parziali. Molto bene anche Bedoni, che nell ultima psrtenza si era trovato in vantaggio mentre Di Lorenzo, finendo quinto, ha centrato il suo obiettivo” ha dichiarato il Direttore Tecnico, e coach della Squadra Agonistuca ILCA di Fraglia Vela Riva, Mauro Berteotti.

“I risultati ottenuti dalla Squadra Agonistica ILCA in Croazia sono diretta conseguenza dell’incontro tra il metodo di lavoro elaborato del nostro circolo nel corso degli anni e la qualità dei singoli atleti che, va sottolineato, nella quasi totalità dei casi sono il frutto della nostra ‘cantera’. C’è quindi orgoglio ancor maggior nel vedere il team affermarsi nella sua interezza e nel plaudire i singoli per il raggiungimento di risultati sempre più prestigiosi” ha dichiarato il presidente di Fraglia Vela Riva, Chiara Carloni.

Per la Fraglia Vela Riva si tratta di un risultato che conferma ancora una volta il livello del lavoro svolto sul settore agonistico giovanile e olimpico, capace di portare gli atleti del circolo ai vertici della vela internazionale.