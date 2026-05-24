Luna Rossa domina a Cagliari. I team Senior e Y&W vincono rispettivamente il titolo overall e quello giovani e donne

PRELIMINARY REGATTA SARDINIA – DAY 03

Cagliari – La Preliminary Regatta Sardinia si conclude nel migliore dei modi per Luna Rossa, che porta a casa sia il titolo overall, sia quello Y&W. Questo straordinario risultato compensa la delusione di Luna Rossa 1, che dopo aver dominato la classifica per l’intera durata dell’evento, vede sfumare l’accesso alla finalissima. Per l’equipaggio di Marco Gradoni, Margherita Porro, Maria Giubilei e Giovanni Santi rimane conunque l’enorme soddisfazione di essere stato in testa sino all’ultima giornata e di avere vinto nella classifica Y&W.



Il team composto Peter Burling, Ruggero Tita, Umberto Molineris e Vittorio Bissaro si dimostra quello da battere e conferma la grande esperienza dei velisti a bordo. Costanti, puliti, concentrati, hanno via via migliorato sempre le loro prestazioni, aumentando i punti in tabellone fino a conquistare l’ingresso alla finalissima e la vittoria dell’evento in un match race da manuale.

Di certo, la giornata finale della Preliminary Regatta Sardinia non ha deluso le aspettative dei tanti appassionati venuti a Cagliari per seguire le regate, sia a terra sia in acqua. Il vento da SE sui 13 nodi, accompagnato da poca onda e sole, ha fatto il resto, confermando il Golfo degli Angeli come uno dei campi di regata più belli e interessanti che esistano, a livello internazionale.

38th America’s Cup Preliminary Regatta Sardinia 2026

RACE #07

Grande delusione per l’equipaggio Y&W che deve lasciare il campo di regata pochi minuti dopo la partenza. Avendo tagliato in anticipo, infatti, la barca condotta da Marco Gradoni e Margherita Porro viene penalizzata, ma a causa di un problema al software di comunicazione, non riesce a pagare la penalità nei tempi richiesti e viene squalificata. Luna Rossa 2, invece, conduce una buona e consistente prova tenendosi sempre nel gruppo di testa. Nell’ultimo lato, Peter Burling e Ruggero Tita riescono ad interpretare perfettamente i salti sul campo di regata e ad incrociare davanti all’equipaggio francese, tagliando il traguardo in seconda posizione

Luna Rossa 1: Squalificata (+ 0 punti)

Luna Rossa 2: 2^ posizione (+ 9 punti)

REGATA #08

Ancora una doccia fredda per l’equipaggio di Luna Rossa 1, costretta a ritornare sulla linea e a ripetere lo start dopo una partenza anticipata. Purtroppo, nonostante gli sforzi di Marco Gradoni e Margherita Porro, il grave ritardo accumulato non sarà recuperato e l’equipaggio Y&W vede sfumare l’accesso al match race finale. Luna Rosssa 2, invece, conduce ancora una volta una bellissima regata sin dallo start e conquista immediatamente la testa della flotta. Da quel momento, il team rimane in controllo e in copertura degli avversari, marcando stretti i neozelandesi per conservare il “ticket” d’ingresso al match finale. Una conduzione impeccabile, unita alla grande esperienza dell’equipaggio, si traduce in una meritatissima vittoria. E nell’accesso alla finale.

Luna Rossa 1: 1^ posizione (+ 10 punti)

Luna Rossa 2: 7^ (+4 punti)

MATCH RACE FINALE

LUNA ROSSA 2 VS EMIRATES TEAM NEW ZEALAND

Un match race da manuale, quello eseguito dall’equipaggio di Luna Rossa 2 che, sin dallo start, dimostra la sua grande esperienza, mettendo in difficoltà il team neozelandese, costretto a pagare la penalità per una partenza anticipata. Immediatamente in vantaggio, a Peter Burling e Ruggero Tita basta marcare stretti gli avversari, rispondendo alle loro manovre e tenendosi in costante copertura per assicurarsi la vittoria del match e dell’evento.

«Sono felice e lo sono per molti motivi», dice Max Sirena, Amministratore Delegato di Luna Rossa. «Dal punto di vista sportivo, il team ha portato a casa due risultati eccellenti. Abbiamo vinto tutto quello che c’era da vincere e questo compensa la delusione per il derby finale mancato. I ragazzi sono stati straordinari e voglio ringraziarli uno ad uno – insieme a tutto il team Luna Rossa – per il lavoro fatto in questi mesi e per quello che hanno ottenuto. Inoltre, sono veramente contento della risposta della città di Cagliari. Il calore e il sostegno che ci hanno mostrato sono stati un’importante spinta. Abbiamo lavorato a lungo e sodo per arrivare preparati a questo appuntamento. È una vittoria meritata che ci rende molto orgogliosi».

«Grandissima giornata», dice Peter Burling. «Abbiamo faticato per arrivarci, ma alla fine siamo molto contenti. Avevamo uno schema che ha pagato e abbiamo regatato molto bene. Il risultato è arrivato. Siamo felici di avere vinto il primo evento. Oggi è un gran giorno».

38th America’s Cup Preliminary Regatta Sardinia 2026

Gli equipaggi odierni di Luna Rossa erano i seguenti:

Luna Rossa 1 – Y&W

Marco Gradoni (timoniere)

Margherita Porro (timoniera)

Maria Giubilei (trimmer),

Giovanni Santi (trimmer)

Luna Rossa 2 – Team Principal

Peter Burling (timoniere)

Ruggero Tita (timoniere)

Vittorio Bissaro (trimmer)

Umberto Molineris (trimmer)

Guarda le regate live su www.lunarossachallenge.com