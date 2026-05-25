A FINE GIUGNO TORNA L’ELBABLE AL CVMM

A Marciana Marina la veleggiata “palindroma” intorno all’isola

Marciana Marina – Torna a fine giugno – fra circa un mese da venerdì 26 a domenica 28 – la veleggiata d’altura Elbable organizzata dal Circolo della Vela Marciana Marina in collaborazione con il Comitato Circoli Velici Elbaani.

Come sempre il percorso prevede la circumnavigazione dell’isola d’Elba (circa 40 miglia nautiche) con partenza appunto da Marciana Marina: ogni armatore deciderà se compiere il percorso in senso orario o antiorario cioè iniziando la navigazione verso destra o verso sinistra per poi concludere di nuovo nella cittadina elbana. A metà percorso sarà posizionata una boa, dove saranno registrati i tempi parziali al passaggio che saranno validi per la compilazione della classifica in caso di riduzione del percorso.

La flotta dei partecipanti verrà suddivisa in due raggruppamenti: la divisione “Giro da destra” e la divisione “Giro da sinistra”: le imbarcazioni di lunghezza entro i 10 metri potranno decidere al momento della scelta di optare per un percorso ridotto (i tempi saranno registrati alle boe di metà percorso).

La manifestazione è aperta a tutte le barche e multiscafi, cabinati e aperti, senza limitazione d’età, senza utilizzo di certificati si stazza a partire da 6m di lunghezza fuori tutto. La manifestazione si svolgerà a vele bianche (è vietato l’uso di vele da regata avanzate come spinnaker e gennaker).

Oltre ai numerosi premi di classifica già previsti per i partecipanti, il CVMM offrirà l’iscrizione gratuita ai primi 5 armatori che si iscriveranno e porteranno un altro armatore e inoltre fra i premi finali verranno messe in palio alcune “notti” ai pontili del circolo: i fortunati armatori avranno così la possibilità di passare altro tempo sulla nostra splendida isola anche dopo aver preso parte a Elbable.

Il Comitato Organizzatore suddividerà le imbarcazioni in gruppi omogenei per lunghezza fuori tutto.

Le classi saranno così suddivise:

Classe 1 :LFT fino a 10metri

Classe 2: LFT da 10,01 a 15 metri

Classe 3: LFT da 15,01 20 metri

Questo il programma:

Venerdì 26 giugno ore 18.00: Apertura Segreteria

ore 18.30: Briefing dei partecipanti con consegna delle istruzioni di regata. A seguire aperitivo di benvenuto

Sabato 27 giugno

Ore 8.00: partenza Elbable

Dalle ore 18.00: ristoro presso il Circolo della Vela di Marciana Marina-

Domenica 28 giugno ore 10.00: Cerimonia di premiazione presso il Circolo della Vela Marciana Marina

Il bando di regata è disponibile sul sito:

www.cvmm.it